Μαθητικός Διαγωνισμός Αποταμίευσης – Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

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Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιείται ο 3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αποταμίευσης, με θέμα «Αποταμιεύω σήμερα. Δημιουργώ το αύριο», απευθυνόμενος σε μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄ Δημοτικού.

Τον 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αποταμίευσης διοργανώνουν στις 30 Οκτωβρίου 2026 οι φορείς της πρωτοβουλίας, απευθύνοντας πρόσκληση σε μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄ Δημοτικού να συμμετάσχουν με θέμα «Αποταμιεύω σήμερα. Δημιουργώ το αύριο».

Μετά τη συμμετοχή 2.350 παιδιών από 166 σχολεία στους δύο προηγούμενους διαγωνισμούς, η δράση συνεχίζεται με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με την αξία της αποταμίευσης, τον οικονομικό προγραμματισμό και τη σημασία του σχεδιασμού για το μέλλον.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Αποταμίευσης και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, της Τράπεζας της Ελλάδος, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και φορέων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η Σημασία της Αποταμίευσης στην Παιδική Ηλικία

Ο Διαγωνισμός Αποταμίευσης προωθεί σημαντικές αξίες και δεξιότητες που βοηθούν τα παιδιά να μεγαλώνουν υπεύθυνα και να καλλιεργούν συνήθειες που συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική τους ευημερία. Μέσα από τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, τα παιδιά μαθαίνουν να αναπτύσσουν υπομονή, να καλλιεργούν οργανωτικές δεξιότητες και παράλληλα, να ενισχύουν την υπευθυνότητά τους – αρετές που θα τα συνοδεύουν σε κάθε πτυχή της ζωής τους.

Υπομονή

Ο Διαγωνισμός διδάσκει στα παιδιά πώς να προχωρούν βήμα-βήμα προς την εκπλήρωση των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών τους στόχων. Αυτή η διαδικασία ενισχύει την επιμονή τους και τους δείχνει ότι η σταδιακή προσπάθεια οδηγεί σε ουσιαστικά αποτελέσματα, θέτοντας τη βάση για τη μελλοντική τους οικονομική σταθερότητα και ανεξαρτησία.

Οργάνωση

Ο Διαγωνισμός ενισχύει την ικανότητα των παιδιών να οργανώνουν τις σκέψεις τους και να θέτουν προτεραιότητες, μαθαίνοντάς τους να διαχειρίζονται τον χρόνο τους με σύνεση. Μέσα από την τακτική εφαρμογή αυτής της οργανωμένης προσέγγισης στις καθημερινές τους αποφάσεις, καλλιεργείται μια συνήθεια που τα βοηθά να παίρνουν σωστές αποφάσεις και να αντιμετωπίζουν τις μελλοντικές προκλήσεις με αυτοπεποίθηση.

Υπευθυνότητα

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό διδάσκει στα παιδιά να αναλαμβάνουν ευθύνες και να ολοκληρώνουν τις δεσμεύσεις τους με συνέπεια. Αυτή η υπευθυνότητα ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την αξιοπιστία τους, ενώ ταυτόχρονα τα προετοιμάζει να παίρνουν μελλοντικά ώριμες και υπεύθυνες αποφάσεις.

Δηλώσεις συμμετοχής: https://savingcompetition.gfli.gr/