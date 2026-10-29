Σε λίμνη μετατράπηκε το 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας – Σχολικές αίθουσες πλημμύρισαν εξαιτίας της κακοκαιρίας

Είναι μεγάλη η λίστα με τις ελλείψεις στα σχολεία, και μόνο τα ατυχήματα που έχουν καταγραφεί τον τελευταίο μήνα ξεπερνούν τα 15. Για την κατάσταση στα σχολικά συγκροτήματα, έκανε παρέμβαση με τη σειρά του ο Ρουβίκωνας, στο Υπουργείο Παιδείας.