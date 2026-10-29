Σε λίμνη μετατράπηκε το 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας – Σχολικές αίθουσες πλημμύρισαν εξαιτίας της κακοκαιρίας
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Μετά την αργία της 28ης Οκτωβρίου, μαθητές και εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ στη Λαμία βρέθηκαν μπροστά σε «λίμνες» στο δάπεδο των αιθουσών διδασκαλίας.
Πλημμυρισμένα δάπεδα αντίκρυσαν μαθητές και εκπαιδευτικοί όταν μπήκαν στις αίθουσες διδασκαλίας του 1ου ΕΠΑΛ στη Λαμία, έπειτα από την αργία της 28ης Οκτωβρίου, καθώς από την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε τη Φθιώτιδα είχαν εισχωρήσει νερά της βροχής εντός του κτιρίου.
Η εικόνα ήταν άκρως απογοητευτική και επικίνδυνη για τη σωματική ακεραιτότητα των παιδιών και των εκπαιδευτικών, αναφέρει το lamiareport.gr, ενώ κάποιες από τις αίθουσες κρίνονται πλέον ακατάλληλες για διεξαγωγή μαθημάτων.
Μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ καταγγέλλουν ότι ακόμα και σε περιπτώσεις ήπιας βροχόπτωσης οι οροφές των τάξεων στάζουν
Στα δάπεδα έχουν δημιουργηθεί «λίμνες» και, όπως καταγγέλλουν μαθητές και επιβεβαιώνει το διδακτικό προσωπικό, ακόμα και σε περιπτώσεις ήπιας βροχόπτωσης οι οροφές στάζουν.
Με άλυτα τα σοβαρά προβλήματα μόνωσης και στεγανότητας, προσθέτει το ίδιο μέσο, η σφοδρή νεροποντή του τελευταίου 48ώρου η κατάσταση επιδεινώθηκε και ξέφυγε από κάθε έλεγχο.
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