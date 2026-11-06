17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από άγρια συμπλοκή σε Λύκειο των Χανίων
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Από το περιστατικό τραυματίστηκε στο πρόσωπο ένας 17χρονος μαθητής.
Ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Πέμπτης σε Λύκειο της περιοχής των Χανίων, όταν σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ μαθητών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00, έπειτα από λεκτική διαφωνία, η οποία γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο και εξελίχθηκε σε συμπλοκή.
Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου σημειώθηκαν χειροδικίες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πρόσωπο ένας 17χρονος μαθητής.
Η κατάσταση της υγείας του 17χρονου
Ο νεαρός μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα τραύματά του δεν αξιολογούνται ως επικίνδυνα για την υγεία του.
Για τη συγκεκριμένη συμπλοκή μαθητών και τα όσα διαδραματίστηκαν στο σχολικό συγκρότημα, έχει ήδη λάβει επίσημη ενημέρωση η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων.
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