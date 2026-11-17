Καλοί βαθμοί, λάθος επιλογή σπουδών; Γιατί η σχολική επίδοση δεν αρκεί

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Η σχολική επίδοση αποτελεί συχνά ένα από τα βασικότερα κριτήρια με τα οποία μαθητές και γονείς αποφασίζουν τις μελλοντικές εκπαιδευτικές επιλογές. Είναι, όμως, οι καλοί βαθμοί αρκετοί για να οδηγήσουν έναν μαθητή στη σωστή επιλογή σπουδών;

Ένας μαθητής μπορεί να παρουσιάζει υψηλές επιδόσεις σε πολλά μαθήματα, χωρίς απαραίτητα να γνωρίζει ποιο αντικείμενο θα ήθελε να ακολουθήσει. Αντίστοιχα, ένας μαθητής με χαμηλότερη βαθμολογία μπορεί να διαθέτει ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητες που δεν αναδεικνύονται μέσα από τη σχολική αξιολόγηση.

Η σχολική επίδοση είναι αναμφίβολα σημαντική, δεν αποτελεί όμως τον μοναδικό δείκτη των δυνατοτήτων και των επαγγελματικών προοπτικών ενός νέου ανθρώπου.

Η επιλογή σπουδών απαιτεί αυτογνωσία

Η επιλογή εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης δεν θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στους βαθμούς ή στις προσδοκίες του οικογενειακού περιβάλλοντος. Τα προσωπικά ενδιαφέροντα, οι κλίσεις, οι αξίες, οι δεξιότητες, αλλά και η ουσιαστική ενημέρωση για τις σπουδές και την αγορά εργασίας αποτελούν παράγοντες εξαιρετικά σημαντικούς για την επιλογή σπουδών και τη χάραξη της ακαδημαϊκής πορείας του μαθητή.

Φυσικά, σε αυτή τη διαδικασία, ο ρόλος των γονέων είναι καθοριστικός.

Ο ρόλος των γονέων όμως, δεν πρέπει να εστιάζει στο να αποφασίσει ο γονέας έναντι του παιδιού ή να κατευθύνει ο ίδιος τον μαθητή. Ο γονέας είναι εκεί για να ενθαρρύνει, να επικοινωνήσει ουσιαστικά, να αφουγκραστεί τις ανάγκες/αγωνία του μαθητή και σίγουρα, να σεβαστεί την επιθυμία του παιδιού στο ποια θα είναι η τελική του επιλογή σπουδών. Όλα τα παραπάνω, συμβάλουν στη διαμόρφωση πιο συνειδητών επιλογών, χωρίς την πίεση συγκεκριμένων επαγγελματικών προσδοκιών και χωρίς την εμπλοκή συγκεκριμένων πεποιθήσεων.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός δεν ξεκινά στη Γ΄ Λυκείου

Μια συνηθισμένη αντίληψη είναι ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός αφορά κυρίως τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, λίγο πριν από τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Στην πραγματικότητα, η Γ΄ Γυμνασίου και η Α΄ Λυκείου αποτελούν σημαντικές περιόδους για την έναρξη της επαγγελματικής διερεύνησης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας μαθητής πρέπει να έχει αποφασίσει από τα 15 του χρόνια ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσει. Αντίθετα, χρειάζεται χρόνο για να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, να εξερευνήσει εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δυνατότητες και να αναπτύξει δεξιότητες λήψης αποφάσεων, αλλά και ποιες επιλογές πρέπει να πραγματοποιήσει στις τάξεις που θα ακολουθήσουν με βάση αυτό που του ταιριάζει.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί μια σταδιακή διαδικασία αυτογνωσίας, πληροφόρησης και σχεδιασμού της μελλοντικής σταδιοδρομίας.

Το ζητούμενο δεν είναι απλώς ένας μαθητής να πετύχει υψηλούς βαθμούς, αλλά να μπορέσει να επιλέξει μια εκπαιδευτική διαδρομή που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και τις προσωπικές του επιδιώξεις.

Εν κατακλείδι, ο επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή να ανακαλύψει τον εαυτό του και ταυτόχρονα, μέσα από την έγκυρη ενημέρωση, να ακολουθήσει τα κατάλληλα βήματα ώστε να πετύχει τον στόχο του.

*Η Ροζαλία Αγγελάκη είναι Σύμβουλος Σταδιοδρομίας