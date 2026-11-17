Συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών: Όρια ηλικίας, πλασματικά έτη και αποδοχές – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

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Στους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη συνταξιοδότηση, αλλά και σε όσους έχουν ήδη αποχωρήσει από την υπηρεσία, απευθύνεται η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών (ΠΕΣΕΚ), προσφέροντας ενημέρωση και υποστήριξη για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα.

Παράλληλα, αναδεικνύει τις διεκδικήσεις της για την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, την αποκατάσταση των εισοδηματικών απωλειών και την ενίσχυση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης.

Με ανακοίνωσή της, η Ένωση επισημαίνει ότι παραμένει στη διάθεση κάθε εκπαιδευτικού που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις δυνατότητες συνταξιοδότησής του ή αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων του.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί πριν από τη σύνταξη

Η ΠΕΣΕΚ παρέχει καθοδήγηση για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εξετάζοντας τα ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά με το πότε και υπό ποιες συνθήκες μπορεί ένας εκπαιδευτικός να αποχωρήσει από την υπηρεσία.

Στα ζητήματα για τα οποία προσφέρει ενημέρωση περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η εξαγορά πλασματικών χρόνων ασφάλισης, το ύψος των συντάξιμων αποδοχών και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς και οι σχεδιασμοί που αφορούν το τελευταίο ζήτημα.

Η υποστήριξη αφορά επίσης τους ήδη συνταξιούχους εκπαιδευτικούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΕΣΕΚ:

Η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών (ΠΕΣΕΚ) βρίσκεται σταθερά δίπλα σε κάθε συνταξιούχο και υποψήφιο/α συνταξιούχο εκπαιδευτικό. Δεν περιορίζεται μόνο στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας, αλλά αποτελεί καθημερινό σημείο στήριξης, ενημέρωσης και αλληλεγγύης για όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που βγαίνουν στη σύνταξη ή αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με τα ασφαλιστικά και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά τους.

Η ΠΕΣΕΚ είναι στη διάθεση κάθε συναδέλφου και συναδέλφισσας για να απαντήσει στα ερωτήματά τους για το εάν και με ποιες προϋποθέσεις μπορούν να συνταξιοδοτηθούν, για τα ποια δικαιολογητικά απαιτούνται, την εξαγορά πλασματικών χρόνων, το ύψος των συντάξιμων αποδοχών τους και τους σχεδιασμούς σε ό,τι αφορά στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Με παρεμβάσεις, υπομνήματα, συναντήσεις και συλλογικές διεκδικήσεις, αγωνίζεται για την αποκατάσταση των απωλειών μας, την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις και αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής για όλους τους συνταξιούχους.

Παράλληλα, η ΠΕΣΕΚ και τα Παραρτήματά της σε όλη τη χώρα, σε συνεργασία με ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ, διοργανώνουν ενημερωτικές εκδηλώσεις και συζητήσεις για το παρόν και το μέλλον του συνταξιοδοτικού συστήματος, καθώς και για τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής ασφάλισης.

Μέσα από τη δράση της επιδιώκει να ενημερώνει υπεύθυνα και έγκαιρα τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, αλλά και να ενισχύει τη συλλογική στάση απέναντι σε πολιτικές που διαχρονικά υποβαθμίζουν τη δημόσια παιδεία, υγεία και πρόνοια, την κοινωνική ασφάλιση και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων της εργασίας.

Η ΠΕΣΕΚ αποτελεί τη συλλογική φωνή των συνταξιούχων εκπαιδευτικών που δεν αποσύρονται από την κοινωνική και συνδικαλιστική δράση.

Συνεχίζει να αγωνίζεται όχι μόνον για την επαναφορά και διεύρυνση των δικαιωμάτων που μας υφάρπαξαν, αλλά και για το δημόσιο σχολείο, τα εργασιακά δικαιώματα των εν ενεργεία εκπαιδευτικών και παιδιών μας. Συμμετέχει ενεργά στους αγώνες δασκάλων και καθηγητών ενάντια στις πειθαρχικές και ποινικές διώξεις, στις δυνητικές αργίες (απολύσεις), στην κατηγοριοποίηση και στην απαξίωση της εκπαίδευσης. Συνεχίζει επίσης να αγωνίζεται και να υπερασπίζεται τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και μαθητριών τους, των εγγονών μας δηλαδή.

Συνάδελφε, συναδέλφισσα,

Η δύναμη της ΠΕΣΕΚ βρίσκεται στη συμμετοχή και στη συλλογικότητα. Σε καλούμε να δυναμώσεις το Σωματείο σου, να ενημερώνεσαι, να συμμετέχεις και να συμβάλλεις κι εσύ στη διεκδίκηση όσων μας ανήκουν. Για ενημέρωση, στήριξη και επικοινωνία μπορείς να απευθύνεσαι:

• Email: [email protected]

• Ιστοσελίδα: syntaxekpedeftikoi.blogspot.gr

• Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2103318632, 6944604063

• Γραφεία ΠΕΣΕΚ: Κορνάρου 2 και Ερμού, Κτήριο ΟΛΜΕ, όροφος 4ος, Σύνταγμα, Αθήνα 10563

• Ημέρες λειτουργίας γραφείων: κάθε Τρίτη και Τετάρτη, ώρες 10πμ. – 1μμ.