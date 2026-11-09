Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια Σχολεία: «Κλείδωσαν» οι ημερομηνίες για εξετάσεις και κληρώσεις – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

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Ανακοινώθηκαν οι κρίσιμες ημερομηνίες για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα, Πειραματικά, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2027-2028, δίνοντας από νωρίς σε γονείς και υποψηφίους τη δυνατότητα να προγραμματίσουν τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να διεκδικήσουν θέση σε περισσότερες από μία κατηγορίες σχολείων, ενώ η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γνωστοποιηθεί με νεότερη πρόσκληση του υπουργείου Παιδείας.

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα Πειραματικά Σχολεία, στα Πρότυπα Σχολεία, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, ενημερώνονται ότι:

Τα θέματα σχετικά με την εισαγωγή μαθητών/τριων στις ανωτέρω σχολικές μονάδες ρυθμίζονται με την υπό στοιχεία 22237/Δ6/24-2-2026 (Β’990) Υ.Α. και την υπό στοιχεία 120008/Δ6/14-9-2026 (Β’5602) Υ.Α.τροποποίησής της.

Για να δείτε τις Υπουργικές αποφάσεις ΕΔΩ και ΕΔΩ.

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών θα κληθούν με πρόσκληση, η οποία θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ. και της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά σε ειδική πλατφόρμα.

Οι ημερομηνίες έχουν ως ακολούθως:

α) η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία και για την απόδοση του αριθμού προτεραιότητας για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στην περίπτωση εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία θα διενεργηθεί την

Τετάρτη 12 Μαΐου 2027

β) η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις εισαγωγικές τάξεις (Α’ Γυμνασίου/ Α΄ Λυκείου) Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων, των Πρότυπων Εκκλησιαστικών Σχολείων θα διενεργηθεί το

Σάββατο 15 Μαΐου 2027

γ) η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις εισαγωγικές τάξεις (Α’ Γυμνασίου/Α΄ Λυκείου) των Δημόσιων Ωνασείων Σχολείων θα διενεργηθεί την

Κυριακή 16 Μαΐου 2027

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες μπορούν να είναι υποψήφιοι/ες για έναν ή περισσότερους ή για όλους τους τύπους σχολείων που προβλέπεται διαδικασία εισαγωγής, ήτοι Πειραματικά, Πρότυπα, Πρότυπα Εκκλησιαστικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο των Προτυπων και Πειραματικών Σχολείων στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://depps.minedu.gov.gr/

Πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ https://dedimos.minedu.gov.gr/

Πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο τωμν Πρότυπων Εκκλησιαττικών Σχολείων στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων https://religiousaffairs.minedu.gov.gr/el/organotiki-domi-diefthynseis/dieythynsi-thriskeftikis-ekpaidefsis-diathriskeftikon-sxeseon/tmima-ekklisiastikis-ekpaidefsis-thriskeftikis-agogis/protypa-ekklisiastika-sxoleia/nea-anakoinoseis