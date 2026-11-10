Επίδομα θέρμανσης: «Παγίδες» για χιλιάδες ενοίκους πολυκατοικιών – Τα λάθη που μπλοκάρουν την επιδότηση

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Απαραίτητη η δημιουργία προφίλ πολυκατοικίας στο myΘέρμανση για τους ενοίκους με κοινόχρηστη θέρμανση πετρελαίου. Οι 10 οδηγίες για διαχειριστές, τα λάθη που χρειάζονται προσοχή και οι προθεσμίες αιτήσεων και πληρωμών.

Μια απαραίτητη διαδικασία καλούνται να ολοκληρώσουν οι διαχειριστές πολυκατοικιών με κεντρική θέρμανση πετρελαίου, προκειμένου οι ένοικοι να μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης 2026-2027. Η δημιουργία ηλεκτρονικού προφίλ στο myΘέρμανση της ΑΑΔΕ και η σωστή καταχώριση των χιλιοστών θέρμανσης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με λάθη ή παραλείψεις να ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στην καταβολή της ενίσχυσης.

Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει για την υποβολή αιτήσεων, με καταληκτική ημερομηνία την 4η Δεκεμβρίου 2026 και την πρώτη πληρωμή να προγραμματίζεται έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα στοιχεία των διαχειριστών, στους αριθμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου και στις περιπτώσεις αλλαγής διαχείρισης, καθώς οι σχετικές ασυμφωνίες μπορεί να εμποδίσουν τη διασταύρωση των στοιχείων.

Σε μια κρίσιμη διαδικασία πρέπει να προχωρήσουν οι διαχειριστές πολυκατοικιών που θερμαίνονται με πετρέλαιο, ώστε οι ένοικοι να μπορέσουν να διεκδικήσουν το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027.

Με την ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα στοιχεία που δηλώνονται, καθώς λάθη ή παραλείψεις ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στην ολοκλήρωση των αιτήσεων.

Για τις πολυκατοικίες με κοινόχρηστη θέρμανση πετρελαίου, η διαδικασία ξεκινά από τον διαχειριστή ή την εταιρεία διαχείρισης, που αναλαμβάνει να δημιουργήσει το ηλεκτρονικό προφίλ του κτιρίου και να καταχωρίσει τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε διαμερίσματος στις δαπάνες θέρμανσης.

Χωρίς την απαραίτητη αυτή ενέργεια, οι ένοικοι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία για τη χορήγηση της επιδότησης.

Επίδομα θέρμανσης: Οι προθεσμίες και η πρώτη πληρωμή

Σύμφωνα με το αναφερόμενο χρονοδιάγραμμα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026.

Η πρώτη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης προγραμματίζεται πριν από τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Για την αποφυγή προβλημάτων, οι διαχειριστές θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία που θα καταχωρίσουν, ενώ οι ένοικοι οφείλουν να βεβαιωθούν ότι έχουν επιλέξει το σωστό διαμέρισμα κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Τα 10 σημεία SOS για τους διαχειριστές και τους ενοίκους

1. Ποια στοιχεία πρέπει να δηλωθούν στο myΘέρμανση

Ο διαχειριστής, ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας ή η εταιρεία διαχείρισης αναλαμβάνει την καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Συγκεκριμένα, πρέπει να δηλωθούν ο ΑΦΜ του διαχειριστή ή του εκπροσώπου, ο ΑΦΜ της πολυκατοικίας εφόσον υπάρχει, ο αριθμός της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή άλλης παροχής που αντιστοιχεί στο κτίριο, τα χιλιοστά θέρμανσης κάθε διαμερίσματος και τα ονοματεπώνυμα των φυσικών προσώπων που κατοικούν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς.

2. Τι γίνεται εάν η πολυκατοικία δεν έχει διαχειριστή

Όταν δεν υπάρχει διαχειριστής, οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι πρέπει να συμφωνήσουν ποιο πρόσωπο θα αναλάβει την εκπροσώπηση της πολυκατοικίας.

Ο εκπρόσωπος που θα επιλεγεί θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού προφίλ και την καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων.

Εάν δεν υπάρχει κοινόχρηστος μετρητής ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει επίσης να επιλεγεί ο αριθμός παροχής που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαδικασία.

3. Προσοχή στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία αφορά τα στοιχεία που αναγράφονται στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης.

Ο ΑΦΜ και ο αριθμός κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αναφέρονται στα παραστατικά πρέπει να ταυτίζονται με εκείνα που έχουν δηλωθεί στη Διαχείριση Χιλιοστών Θέρμανσης.

Διαφορετικά, μπορεί να προκύψουν προβλήματα κατά τη διασταύρωση των στοιχείων.

4. Τι ισχύει εάν υπάρχει ξεχωριστός ΑΦΜ πολυκατοικίας

Σε περίπτωση που η πολυκατοικία διαθέτει δικό της ΑΦΜ, τα παραστατικά προμήθειας πετρελαίου πρέπει να εκδίδονται με αυτόν τον αριθμό.

Ο ΑΦΜ της πολυκατοικίας πρέπει επίσης να καταχωριστεί στο ηλεκτρονικό προφίλ μέσω της επιλογής «Ορισμός ΑΦΜ».

Ωστόσο, στις ατομικές αιτήσεις των ενοίκων εξακολουθεί να δηλώνεται ο ΑΦΜ του διαχειριστή ή του εκπροσώπου.

5. Τι πρέπει να γίνει εάν αλλάξει ο διαχειριστής

Η αλλαγή διαχειριστή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ο νέος υπεύθυνος πρέπει να δημιουργήσει νέο προφίλ πολυκατοικίας χρησιμοποιώντας τον δικό του ΑΦΜ.

Οι ένοικοι και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει στη συνέχεια να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω του νέου προφίλ, ενώ απαιτείται εκ νέου ενεργοποίηση της δυνατότητας πληρωμής.

Εάν, όμως, η αλλαγή πραγματοποιηθεί μετά τις 4 Δεκεμβρίου 2026, τα παραστατικά για τις αγορές πετρελαίου έως τις 31 Μαρτίου 2027 πρέπει να συνεχίσουν να εκδίδονται στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή.

Αυτό είναι απαραίτητο για να καταστεί δυνατή η διασταύρωση των στοιχείων.

6. Μέχρι πότε μπορούν να διορθωθούν τα στοιχεία

Οι διαχειριστές μπορούν να τροποποιούν τα στοιχεία του ηλεκτρονικού προφίλ της πολυκατοικίας μέχρι την ενεργοποίηση της δυνατότητας πληρωμής.

Μετά την ενεργοποίηση, δεν επιτρέπονται αλλαγές στα καταχωρισμένα στοιχεία.

Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να προηγείται προσεκτικός έλεγχος των καταχωρίσεων.

7. Τι γίνεται όταν εμφανίζεται το όνομα προηγούμενου ενοίκου

Τα ονοματεπώνυμα που καταχωρίζονται στο προφίλ της πολυκατοικίας έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα.

Επομένως, η εμφάνιση του ονόματος προηγούμενου ενοίκου δεν εμποδίζει από μόνη της την υποβολή αίτησης από τον σημερινό κάτοικο.

Ο διαχειριστής πρέπει να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο για τον σωστό αριθμό διαμερίσματος που θα επιλέξει στην πλατφόρμα.

8. Πολυκατοικίες χωρίς διαχειριστή και χωρίς κοινόχρηστο μετρητή

Σε κτίρια όπου δεν υπάρχει ούτε διαχειριστής ούτε κοινόχρηστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, απαιτείται συνεννόηση μεταξύ ιδιοκτητών και ενοίκων.

Θα πρέπει να οριστεί εκπρόσωπος, ο οποίος θα αναλάβει τη δημιουργία του προφίλ στο myΘέρμανση και την καταχώριση των διαμερισμάτων, των χιλιοστών θέρμανσης και των υπόλοιπων απαραίτητων στοιχείων.

9. Ποια παροχή ρεύματος χρησιμοποιείται εάν δεν υπάρχει κοινόχρηστη

Εάν η πολυκατοικία δεν διαθέτει κοινόχρηστο μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμφωνήσουν ποιος αριθμός παροχής θα δηλωθεί στο ηλεκτρονικό προφίλ.

Συνήθως χρησιμοποιείται ο αριθμός παροχής του διαχειριστή ή του προσώπου που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση του κτιρίου.

10. Τι ισχύει για διαμερίσματα με αυτόνομο καυστήρα

Διαφορετική διαδικασία προβλέπεται για τις πολυκατοικίες στις οποίες κάθε διαμέρισμα διαθέτει ξεχωριστό καυστήρα θέρμανσης.

Στις περιπτώσεις αυτές, κάθε ένοικος ή ιδιοκτήτης υποβάλλει αίτηση ως κάτοικος μονοκατοικίας.

Παράλληλα, η αγορά του καυσίμου πρέπει να πραγματοποιείται με ξεχωριστά παραστατικά για κάθε κατοικία.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Η ορθή καταχώριση των στοιχείων της πολυκατοικίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν η συμφωνία των στοιχείων μεταξύ ηλεκτρονικού προφίλ και παραστατικών, η σωστή κατανομή των χιλιοστών θέρμανσης και η έγκαιρη ενεργοποίηση της δυνατότητας πληρωμής.

Με την προθεσμία της 4ης Δεκεμβρίου να αποτελεί το βασικό χρονικό ορόσημο, διαχειριστές και ένοικοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις ή προβλήματα στη διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.