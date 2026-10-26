Νηπιαγωγείο με ρωγμές και σόμπες αλογόνου κρίθηκε ακατάλληλο – Ακόμη αναζητείται λύση για τα παιδιά

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9ο Νηπιαγωγείο Πατρών: Κτίριο με ρωγμές, σπασμένες πόρτες και σόμπες αλογόνου – Κρίθηκε ακατάλληλο, αλλά ακόμη ψάχνουν πού θα πάνε τα παιδιά

Σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση των σχολικών υποδομών έρχονται στο φως από την Πάτρα, με το 9ο Νηπιαγωγείο να βρίσκεται αντιμέτωπο με προβλήματα που εγείρουν ερωτήματα για την ασφάλεια των μικρών μαθητών. Ρωγμές στους τοίχους, κατεστραμμένες πόρτες, προβληματικό προαύλιο και ανεπαρκείς εγκαταστάσεις θέρμανσης συνθέτουν, σύμφωνα με τους γονείς, την εικόνα ενός σχολείου που φέρεται να κρίθηκε ακατάλληλο στις 13 Οκτωβρίου 2026, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει βρεθεί λύση για τη μεταστέγασή του.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Star στην Πάτρα, Κωνσταντίνα Τσεγγενέ, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την ημερομηνία κατά την οποία το κτίριο φέρεται να χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο, εξακολουθεί να αναζητείται διαθέσιμη αίθουσα σε άλλη σχολική μονάδα, προκειμένου να φιλοξενηθούν προσωρινά τα παιδιά.

Ρωγμές, φθορές και θέρμανση με σόμπες αλογόνου

Οι καταγγελίες των γονέων περιγράφουν μια ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση στις εγκαταστάσεις του νηπιαγωγείου. Στους τοίχους υπάρχουν ρωγμές, οι πόρτες παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές, ενώ στο προαύλιο καταγράφονται προβλήματα με χαλίκια και σπασμένους κορμούς.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι συνθήκες θέρμανσης και δροσισμού του σχολείου. Το κτίριο, το οποίο φέρεται να χρονολογείται από το 1970, διαθέτει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν μπορούν να υποστηρίξουν την τοποθέτηση κλιματιστικού.

Έτσι, για την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών χρησιμοποιούνται ανεμιστήρες, ενώ κατά τους χειμερινούς μήνες η θέρμανση πραγματοποιείται με σόμπες αλογόνου.

Την ίδια στιγμή, οι γονείς υποστηρίζουν ότι αναγκάστηκαν να καλύψουν με δικά τους χρήματα ορισμένες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση κουρτινών και εργασίες στον προαύλιο χώρο.

Κρίθηκε ακατάλληλο, αλλά ακόμη αναζητείται αίθουσα

Παρά τη σοβαρότητα των προβλημάτων που περιγράφονται, η προσωρινή μεταστέγαση του 9ου Νηπιαγωγείου Πατρών παραμένει σε εκκρεμότητα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναζητείται αίθουσα σε άλλο σχολείο, ώστε να εξασφαλιστεί προσωρινός χώρος φιλοξενίας των μαθητών μέχρι να εντοπιστεί κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση της σχολικής μονάδας.

Οι γονείς θέτουν ερωτήματα για τους λόγους που η κατάσταση δεν αντιμετωπίστηκε νωρίτερα, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα στις εγκαταστάσεις ήταν ήδη εμφανή.

Παράλληλα, ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις για τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και σαφές χρονοδιάγραμμα για την εξεύρεση ασφαλούς και κατάλληλου χώρου.

Το ζήτημα δεν περιορίζεται πλέον στις φθορές ενός σχολικού κτιρίου, αλλά επεκτείνεται στην καθυστέρηση εξεύρεσης λύσης για τη στέγαση των μικρών μαθητών, με τους γονείς να ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και ουσιαστικές εγγυήσεις για την ασφάλεια των παιδιών τους