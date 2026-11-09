ΑΣΕΠ 7Κ/2026: «Τρέχουν» οι αιτήσεις για 3.262 προσλήψεις στο Δημόσιο – Το παράβολο και οι δικαιούχοι

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για 3.262 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο μέσω της προκήρυξης 7Κ/2026 του ΑΣΕΠ, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν περιθώριο συμμετοχής έως τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026.

Η προκήρυξη αφορά υποψηφίους της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), δίνοντας τη δυνατότητα διεκδίκησης θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι Γυμνασίου, ενώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις γίνονται δεκτοί και τίτλοι αποφοίτησης από Δημοτικό Σχολείο. Παράλληλα, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 15 ευρώ.

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Η προκήρυξη απευθύνεται σε υποψηφίους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπονται για τις διαθέσιμες θέσεις.

Βασικός τίτλος σπουδών για τη συμμετοχή είναι το απολυτήριο Γυμνασίου.

Ωστόσο, προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής και για αποφοίτους Δημοτικού Σχολείου, εφόσον έχουν ολοκληρώσει την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έως και το 1980.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τις απαιτήσεις κάθε θέσης, καθώς η κατοχή του κατάλληλου τίτλου σπουδών δεν υποκαθιστά τυχόν πρόσθετα προσόντα που ορίζονται στην προκήρυξη.

Πότε λήγουν οι αιτήσεις και πού υποβάλλονται

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 7Κ/2026 ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, www.asep.gr.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄ της προκήρυξης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην καταχώριση των προσωπικών στοιχείων, στη δήλωση των απαιτούμενων προσόντων και στην επιλογή των θέσεων που επιθυμούν να διεκδικήσουν.

Η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι σημαντική, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα κατά την υποβολή της αίτησης τις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας.

Το παράβολο των 15 ευρώ – Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 15 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοσή του μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο και να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες της προκήρυξης για τη χρήση του στην ηλεκτρονική αίτηση.

Η έκδοση του παραβόλου αποτελεί μέρος της διαδικασίας συμμετοχής και πρέπει να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη προσοχή.

Πριν από την οριστική υποβολή, οι υποψήφιοι οφείλουν να επιβεβαιώσουν ότι έχουν συμπληρώσει σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία και ότι έχουν ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για το παράβολο.

Οι 3.262 θέσεις και οι κατηγορίες προσωπικού

Η προκήρυξη 7Κ/2026 περιλαμβάνει συνολικά 3.262 θέσεις κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου.

Οι θέσεις αφορούν τόσο μόνιμο προσωπικό όσο και εργαζομένους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας, βάσει των κριτηρίων και των προϋποθέσεων που καθορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την προκήρυξη.

Οι διαθέσιμες θέσεις κατανέμονται σε 38 ειδικότητες, καλύπτοντας ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας, καθαριότητας, φύλαξης, τεχνικών εργασιών και γενικών καθηκόντων.

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Αναλυτικά οι 38 ειδικότητες

Οι ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:

ΥΕ Βοηθών Θαλάμου

ΥΕ Βοηθών Νοσοκόμων-Φυλάκων Ασθενών

ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών

ΥΕ Νεκροτόμων

ΥΕ Τραυματιοφορέων

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

ΥΕ Επιμελητών

ΥΕ Κλητήρων

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

ΥΕ Καταμετρητών Ύδρευσης

ΥΕ Μεταφορών

ΥΕ Πλυντών-Σιδερωτών

ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων

ΥΕ Εργατών Ταφής-Εκταφής

ΥΕ Εργατών Πρασίνου

ΥΕ Εργατών Άρδευσης

ΥΕ Εργατών Ελαιοχρωματιστών

ΥΕ Εργατών Επεξεργασίας Λυμάτων και Ύδατος

ΥΕ Εργατών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

ΥΕ Εργατών Οδοποιίας

ΥΕ Εργατών Οικοδομικών Εργασιών

ΥΕ Εργατών Πλακοστρώσεων

ΥΕ Εργατών Ύδρευσης-Αποχέτευσης

ΥΕ Εργατών Υδρονομέων

ΥΕ Υδρονομέας-Καταμετρητής-Συντηρητής Υδρομέτρων και Αρδευτικών Δικτύων

ΥΕ Κλάδος Επιμελητών ΥΠΕΞ

ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

ΥΕ Πλυντών Σκευών Μαγειρείων

ΥΕ Τραπεζοκόμων

ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Μονάδων Υγείας

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων

ΥΕ Νυχτοφυλάκων

ΥΕ Φυλάκων

ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων

Η κατανομή των θέσεων ανά φορέα και ειδικότητα περιλαμβάνεται στους αναλυτικούς πίνακες της προκήρυξης.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι πριν από την υποβολή

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην προκήρυξη πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τους όρους συμμετοχής, τα απαιτούμενα προσόντα και τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης.

Εξίσου σημαντική είναι η σωστή επιλογή των θέσεων, σύμφωνα με τα προσόντα που διαθέτει κάθε υποψήφιος, καθώς και η ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας του ηλεκτρονικού παραβόλου.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, οι πίνακες θέσεων και οι αναλυτικές οδηγίες είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 16η Νοεμβρίου 2026, επομένως οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή τους.