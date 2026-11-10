Πανεπιστήμια: Επιστρέφει το σχέδιο για κάμερες και τουρνικέ – Το νέο χρονοδιάγραμμα για την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας

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Μπορεί η Πανεπιστημιακή Αστυνομία να θεωρείται μία αποτυχημένη πρωτοβουλία για την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, όμως οι κάμερες και τα τουρνικέ συνεχίζουν να παραμένουν στην ατζέντα τους. Μετά από αλλεπάλληλα χρονοδιαγράμματα που έχουν ξεπεραστεί, τον Δεκέμβριο αναμένεται προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την ενίσχυση της ασφάλειας σε πέντε Πανεπιστήμια.

Κάμερες ασφαλείας, τουρνικέ και συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης σχεδιάζεται να εγκατασταθούν στα ελληνικά Πανεπιστήμια, έως το τέλος του 2027.

Αυτό το χρονοδιάγραμμα έθεσε η υπουργός Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη σε τηλεοπτική της συνέντευξη στο OPEN, μία εβδομάδα μετά τα επεισόδια στο Μαθηματικό του ΕΚΠΑ, στο οποίο σημειώθηκαν τραυματισμοί φοιτητών.

«Δεν ξεκινάμε από το μηδέν», ξεκαθάρισε στις ίδιες δηλώσεις, υπενθυμίζοντας τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2019 για την αποκατάσταση της νομιμότητας στους πανεπιστημιακούς χώρους, την αντιμετώπιση χρόνιων καταλήψεων και την ενεργοποίηση ποινικών και πειθαρχικών διαδικασιών για σοβαρά περιστατικά βίας.

Αναγνώρισε πάντως ότι η ιδέα, που είχε προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας ήταν μάλλον ατυχής, καθώς όπως ανέφερε «η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις».

Υπενθυμίζουμε πάντως ότι η συζήτηση για τα συστήματα ασφαλείας δεν είναι καινούρια. Εδώ και αρκετά χρόνια εξαγγέλλονται μέτρα που αφορούν την εγκατάσταση καμερών και τουρνικέ στα πανεπιστήμια. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια ενέργεια, αλλά οι εξαγγελίες επαναφέρονται ύστερα από κάθε αιματηρό περιστατικό σε ελληνικά πανεπιστήμια.

Τώρα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επανέρχεται με νέο χρονοδιάγραμμα, με τον Νίκο Παπαϊωάννου σε δηλώσεις του την προηγούμενη εβδομάδα να εκτιμά ότι κάμερες και τουρνικέ θα μπορούσαν να εγκατασταθούν ακόμα και μέσα στους επόμενους τέσσερις έως πέντε μήνες.

Ζαχαράκη: Διαγωνισμοί έως το τέλος Δεκεμβρίου για πέντε πανεπιστήμια

Στον σχεδιασμό για την ενίσχυση της ασφάλειας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αναφέρθηκε εκτενώς η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Η Υπουργός στάθηκε πρωτίστως στον κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, αλλά και στις συνέπειες που έχουν τέτοια περιστατικά για την εικόνα και τη λειτουργία των δημόσιων πανεπιστημίων.

Όπως υπογράμμισε, η βία και οι απειλές δεν μπορούν να επισκιάζουν το έργο που πραγματοποιείται καθημερινά στα ελληνικά ΑΕΙ, τις διεθνείς συνεργασίες, τα νέα προγράμματα σπουδών, την αναβάθμιση των υποδομών και τις προσπάθειες των φοιτητών και των πανεπιστημιακών.

Μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN, προανήγγειλε την προώθηση διαγωνιστικών διαδικασιών για πέντε πανεπιστήμια, τα οποία χαρακτήρισε ως τα περισσότερο ευάλωτα και βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης.

«Τέλος του χρόνου, τέλος του Δεκεμβρίου… τα πέντε πανεπιστήμια τα οποία είναι τα πιο ευάλωτα στο κέντρο της Αθήνας ή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα έχουν διαγωνισμό… και θα έχουν κάμερες, τουρνικέ, μέθοδο επιτήρησης», δήλωσε.

Το σχέδιο περιλαμβάνει συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης, ηλεκτρονικά μέσα επιτήρησης και πρόσθετες παρεμβάσεις φύλαξης, με στόχο την υλοποίησή του εντός του 2027.

Το μήνυμα Ζαχαράκη προς τους πρυτάνεις

Η υπουργός Παιδείας απηύθυνε παράλληλα μήνυμα στήριξης προς τις πρυτανικές αρχές, καλώντας τους επικεφαλής των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων να μη φοβούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

«Είμαστε δίπλα σου. Και όχι “είμαστε δίπλα σου” στα λόγια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με τη δήλωσή της, η Σοφία Ζαχαράκη διαβεβαίωσε ότι η Πολιτεία θα στηρίξει έμπρακτα τις διοικήσεις των ΑΕΙ στην αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας.

«Ήταν λάθος» – Η παραδοχή για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η τοποθέτηση της υπουργού Παιδείας για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, το εγχείρημα που είχε προωθηθεί τα προηγούμενα χρόνια για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στους χώρους των ΑΕΙ.

Η Σοφία Ζαχαράκη αναγνώρισε ότι η συγκεκριμένη επιλογή δεν είχε την επιδιωκόμενη εφαρμογή.

«Ήταν λάθος. Το ‘χε πει ο Πρωθυπουργός ότι ήταν πολύ καλή η πρόθεση, ήταν δύσκολη η υλοποίηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παπαϊωάννου: Σε τέσσερις με πέντε μήνες η εγκατάσταση καμερών και τουρνικέ

Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 την προηγούμενη εβδομάδα, ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, είχε αναφερθεί στις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας στα πανεπιστήμια.

Όπως γνωστοποίησε, οι απαραίτητες μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και έχουν καθοριστεί οι τεχνικές προδιαγραφές για την τοποθέτηση του σχετικού εξοπλισμού.

«Θέλω να ελπίζω ότι σε 4-5 μήνες θα έχουν μπει», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα μπορούσαν να έχουν εγκατασταθεί κάμερες και τουρνικέ.

Ωστόσο, απέφυγε να δεσμευτεί για ακριβή ημερομηνία, καθώς η υλοποίηση του σχεδιασμού προϋποθέτει την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται για τις δημόσιες συμβάσεις.

Πώς θα τοποθετηθούν οι κάμερες και τα τουρνικέ στα ΑΕΙ

Ο Νίκος Παπαϊωάννου εξήγησε ότι το νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2025 περιλαμβάνει προβλέψεις για την ενίσχυση των υποδομών ασφαλείας και τη δημιουργία συστημάτων ελεγχόμενης πρόσβασης στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας συνεργάστηκε με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ), το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να καθοριστούν οι προδιαγραφές και τα σημεία εγκατάστασης του εξοπλισμού.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, όλα τα πανεπιστήμια έχουν λάβει συγκεκριμένο οδηγό ασφαλείας, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες μελέτες.

«Πρέπει να μπουν σε έναν χώρο, είτε τουρνικέ, είτε κάμερες», ανέφερε, εξηγώντας ότι η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων απαιτεί προηγούμενο σχεδιασμό και συμμόρφωση με συγκεκριμένους κανόνες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, διευκρινίζοντας ότι η λειτουργία των καμερών πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η εγκατάσταση τουρνικέ δεν μπορεί να γίνει χωρίς να διασφαλίζεται η ασφαλής εκκένωση των κτιρίων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Όπως εξήγησε, οι μηχανισμοί ελεγχόμενης πρόσβασης πρέπει να επιτρέπουν την άμεση απομάκρυνση φοιτητών, καθηγητών και εργαζομένων εφόσον προκύψει κίνδυνος, χωρίς να δημιουργούν εμπόδια στις εξόδους διαφυγής.

«Έχουν δοθεί οι προδιαγραφές και είναι έτοιμος να σηκωθεί ο διαγωνισμός, έτσι ώστε αυτά να τοποθετηθούν», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για υποδομές που πρέπει να μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες των πανεπιστημίων για τις επόμενες δεκαετίες.

«Ακόμη και με τουρνικέ και κάμερες δεν έχεις το 100%»

Ο υφυπουργός Παιδείας παραδέχθηκε ότι η εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας δεν μπορεί από μόνη της να εξαλείψει πλήρως τα περιστατικά βίας και παραβατικότητας στους πανεπιστημιακούς χώρους.

«Ακόμη και τα τουρνικέ να έχουμε, ακόμη και τις κάμερες, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχεις το 100%», δήλωσε.

Με τη συγκεκριμένη αναφορά, ο Νίκος Παπαϊωάννου υπογράμμισε ότι η αποτελεσματικότητα των μέτρων δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά συνδέεται και με τη συμπεριφορά όσων βρίσκονται στους χώρους των ιδρυμάτων.