Επέκταση σχολικών γευμάτων: 125 νέα Δημοτικά Σχολεία στο πρόγραμμα για το 2026-2027
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Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, προβλέποντας κονδύλια άνω των 7,3 εκατ. ευρώ για το 2026 και το 2027.
Το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» διευρύνεται για τη σχολική χρονιά 2026-2027, καθώς προβλέπεται η ένταξη 125 επιπλέον Δημοτικών Σχολείων σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ, η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται σε 2.086.392 ευρώ για το 2026 και σε 5.215.980 ευρώ για το 2027. Το ποσό αφορά αποκλειστικά την επιχορήγηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Τα σχολεία που εντάσσονται στο πρόγραμμα βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, από τον Έβρο και την Αλεξανδρούπολη έως την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ιονίου. Στην κατανομή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σχολικές μονάδες σε Λέσβο, Σάμο, Χίο, Κω, Ρόδο και Κέρκυρα, με ιδιαίτερη πρόβλεψη για νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές.
Δείτε το ΦΕΚ εδώ εδώ
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