Νέος Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΘΑΑΕ: Τι αλλάζει στην πιστοποίηση Δημόσιων και Μη Κρατικών Πανεπιστημίων

Ο νέος Κώδικας προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι κανένα πρόγραμμα σπουδών δεν μπορεί να ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του πριν από την επίσημη πιστοποίησή του, ενώ οι αξιολογητές οφείλουν να δηλώνουν κάθε επαγγελματική ή ερευνητική σχέση με το υπό αξιολόγηση ίδρυμα κατά την τελευταία πενταετία. Οι παραβιάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλεισμό από μελλοντικές επιτροπές, ενώ για τα ίδια τα ιδρύματα ενδέχεται να επηρεάσουν την απόφαση πιστοποίησης.

Αυστηρότερο πλαίσιο διαφάνειας και δεοντολογίας για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των Πανεπιστημίων θεσπίζει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), με νέο Κώδικα που δεσμεύει τόσο τα δημόσια και Mη Kρατικά Πανεπιστήμια όσο και τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης . Στο επίκεντρο βρίσκονται η αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων, οι απαγορεύσεις στις απευθείας επικοινωνίες με αξιολογητές και η διασφάλιση της ανεξαρτησίας των κρίσεων.

Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΘΑΑΕ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΘΑΑΕ αποτελεί μέρος του κανονιστικού πλαισίου της Αρχής και εφαρμόζεται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (AEI) και στα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) τα οποία αξιολογούνται από την ΕΘΑΑΕ, καθώς και στα μέλη των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ), στους/στις Συντονιστές/Συντονίστριες των επιθεωρήσεων, και στα μέλη του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ, με σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της αμεροληψίας των σχετικών διαδικασιών, όπως εξειδικεύεται παρακάτω ανά περίπτωση.

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και επικαιροποίηση, προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις εξελίξεις στις πρακτικές πιστοποίησης στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και το εκάστοτε ισχύον εθνικό νομικό πλαίσιο. Κάθε ουσιώδης τροποποίηση του Κώδικα αυτού θα γνωστοποιείται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Μέλη του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ

Οι ακόλουθοι κανόνες δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς διέπουν την άσκηση των καθηκόντων των μελών του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων πιστοποίησης και κάθε συναφούς δραστηριότητας που εμπίπτει στο θεσμικό τους ρόλο. Ισχύουν για όλα τα μέλη του ΣΑΠ καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, εξέτασης, διαβούλευσης, έκδοσης και παρακολούθησης των αποφάσεων πιστοποίησης.

Τα μέλη του ΣΑΠ εισηγούνται στο Συμβούλιο τις Εκθέσεις Πιστοποίησης για τα Προγράμματα Σπουδών που εντάσσονται στην ομάδα των επιστημών που εποπτεύουν, εκτός από τις περιπτώσεις των τμημάτων του ΑΕΙ στο οποίο υπηρετούν ή από το οποίο αφυπηρέτησαν. Για αυτές τις Εκθέσεις, ορίζεται άλλος/η εισηγητής/τρια από συγγενή ομάδα επιστημών.

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, τα μέλη του ΣΑΠ ενεργούν σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, τα Πρότυπα Ποιότητας της ΕΘΑΑΕ, τις διαδικασίες διενέργειας των πιστοποιήσεων και την αρχή της αμερόληπτης λήψης αποφάσεων.

Ειδικότερα, τα μέλη του ΣΑΠ οφείλουν:

Να ασκούν τα καθήκοντά τους με επαγγελματισμό, λογοδοσία, επιμέλεια, υπευθυνότητα και σύμφωνα με τον Νόμο.

Να ασκούν την αξιολογική κρίση τους με τρόπο ανεξάρτητο και να θεμελιώνουν τις αποφάσεις τους αποκλειστικά στην Έκθεση Πιστοποίησης, στα ισχύοντα Πρότυπα Ποιότητας, στο υλικό που έχει νομίμως υποβληθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης, και στις απαιτήσεις του πλαισίου λειτουργίας της ΕΘΑΑΕ. Δεν επιτρέπουν σε προσωπικές απόψεις, συνεργασίες με Ιδρύματα, προγενέστερες διασυνδέσεις, εξωτερικές πιέσεις, πολιτικές σκοπιμότητες ή προσωπικά συμφέροντα να επηρεάσουν την αξιολόγηση ή τις αποφάσεις τους.

Να ενεργούν με πνεύμα συλλογικότητας και συνεργασίας. Τα μέλη του ΣΑΠ συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις με σεβασμό, συναδελφικότητα και επαγγελματισμό και μεριμνούν ώστε οι διαφορετικές απόψεις να εκφράζονται και να εξετάζονται δίκαια. Οφείλουν να υποστηρίζουν σαφείς, τεκμηριωμένες και συνεπείς αποφάσεις, δεόντως θεμελιωμένες στη ροή της διαδικασίας και στα ισχύοντα Πρότυπα, και να σέβονται το συλλογικό χαρακτήρα των επισήμως ειλημμένων αποφάσεων του ΣΑΠ.

Να μην προβαίνουν σε άμεση ή έμμεση επικοινωνία με τα υπό αξιολόγηση Ιδρύματα, τα μέλη της ΕΕΑΠ ή οποιονδήποτε τρίτο με σκοπό την αθέμιτη επιρροή, την προεξόφληση ή την άτυπη διαμόρφωση του αποτελέσματος μιας διαδικασίας πιστοποίησης η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Κάθε επικοινωνία σχετική με τις διαδικασίες πιστοποίησης πραγματοποιείται μόνο μέσω των επισήμως καθορισμένων διαύλων και σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Να αποφεύγουν τις συγκρούσεις συμφερόντων και τις καταστάσεις στις οποίες τα προσωπικά τους συμφέροντα θα μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την αντικειμενικότητά τους ή την αμεροληψία της απόφασής τους. Τα μέλη του ΣΑΠ οφείλουν να δηλώνουν κάθε πραγματική, ενδεχόμενη ή φαινομενική σύγκρουση συμφερόντων που ενδέχεται να επηρεάσει, ή είναι πιθανό να θεωρηθεί ότι επηρεάζει, την ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα ή την αμεροληψία τους σε σχέση με συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης. Εφόσον υφίσταται τέτοια περίπτωση ενδεχόμενης σύγκρουσης, το εμπλεκόμενο μέλος οφείλει να εξαιρείται από κάθε συζήτηση, αξιολόγηση, διαβούλευση ή λήψη απόφασης που σχετίζεται με την εν λόγω διαδικασία, και η εξαίρεση, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διαχείριση της σύγκρουσης, να καταγράφονται. Η διαδικασία εξαίρεσης οφείλει να διεξάγεται με διαφάνεια και να εφαρμόζονται εναλλακτικοί τρόποι για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της αντικειμενικότητας.

Να αποφεύγουν την επιδίωξη ή την αποδοχή δώρων, ωφελημάτων ή οποιουδήποτε άλλου πλεονεκτήματος ενδέχεται να επηρεάσει, ή είναι πιθανό να θεωρηθεί ότι επηρεάζει, την ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα ή την κρίση τους. Κάθε προσφορά τέτοιου ωφελήματος που προσφέρεται σε σχέση με τον ρόλο τους πρέπει να δηλώνεται άμεσα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της ΕΘΑΑΕ.

Να διαφυλάσσουν την εχεμύθεια όλων των μη δημόσιων πληροφοριών, εγγράφων, διαβουλεύσεων, γνωμών, σχεδίων κειμένων, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πληροφοριών που περιέρχονται εις γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της διαδικασίας πιστοποίησης και τυγχάνουν επεξεργασίας με όρους νομιμότητας, διαφάνειας και ασφάλειας, σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων, τις αξίες και τη δεοντολογία της ΕΘΑΑΕ.

Να απέχουν από τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για την πιστοποίηση ενός Προγράμματος Σπουδών στη σχετική συνεδρίαση του Συμβουλίου, όταν το εν λόγω Πρόγραμμα ανήκει στο Ίδρυμα στο οποίο υπηρετούν ή από το οποίο αφυπηρέτησαν.

Ιδρύματα που υπόκεινται στη διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης

Όλα τα μέλη των Ιδρυμάτων, καθώς και τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) δεσμεύονται από τους ακόλουθους κανόνες δεοντολογίας και συμπεριφοράς. Η συμμόρφωσή τους στους κανόνες αυτούς αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και εγκυρότητας της διαδικασίας πιστοποίησης. Οποιαδήποτε σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη παραβίαση εκ μέρους του Ιδρύματος δύναται να επηρεάσει τη διαδικασία πιστοποίησης. Η ΕΘΑΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να συνεκτιμά τη φύση και την έκταση της παραβίασης κατά τη λήψη της απόφασης πιστοποίησης.

Όλα τα μέλη του Ιδρύματος και τα προσκεκλημένα πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδικασία επιθεώρησης εκ μέρους του Ιδρύματος οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες αρχές: