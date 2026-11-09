Πράσινα σχολεία: Ριζική ανακαίνιση, κατανάλωση από ΑΠΕ και κατάργηση της καύσης ορυκτών καυσίμων

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Στο επίκεντρο βρίσκεται και το πρόγραμμα «100% Πράσινα Σχολεία», μέσω του οποίου 20 σχολικές μονάδες, τουλάχιστον μία σε κάθε περιφέρεια, θα ανακαινιστούν ριζικά

Με πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εγκρίθηκαν από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού στον δεύτερο κύκλο χρηματοδοτήσεων του 2026, πέντε ελληνικές επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων, με συνολική στήριξη 135,4 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για εννέα νοσοκομεία σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πύργο, 20 σχολεία σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, πανεπιστημιακά κτίρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και στρατιωτικές εγκαταστάσεις και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Και για τις πέντε επενδύσεις, η εξοικονόμηση ενέργειας ξεπερνά τις 44.000 MWh και οι εκπομπές μειώνονται κατά περίπου 13.570 τόνους CO₂ ετησίως.

Οι πέντε προτάσεις υποβλήθηκαν με τον συντονισμό της ειδικής υπηρεσίας Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και Ταμείου Εκσυγχρονισμού του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Υγείας, καθώς και τους φορείς υλοποίησης.

64,71 εκατ. ευρώ για εκπαιδευτικές δομές

Με το πρόγραμμα «100% Πράσινα Σχολεία» του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ύψους 32 εκατ. ευρώ, 20 σχολεία, τουλάχιστον ένα σε κάθε περιφέρεια, ανακαινίζονται ριζικά, ώστε να καταργήσουν την καύση ορυκτών καυσίμων και να αντιστοιχίζουν το σύνολο της ετήσιας ηλεκτρικής τους κατανάλωσης με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, η κατανάλωση ενέργειας αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 60% και οι εκπομπές κατά περίπου 89%, ενώ η θερμοκρασία και η ποιότητα του αέρα στις αίθουσες θα παρακολουθούνται συνεχώς. Το πρόγραμμα αποτελεί την πιλοτική φάση εθνικής κλιμάκωσης ύψους 200 εκατ. ευρώ.