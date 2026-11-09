ΔΥΠΑ: Πρόγραμμα-«μαμούθ» για 27.494 προσλήψεις – Ποιοι έχουν αυξημένη επιδότηση

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Νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ προβλέπει 27.494 επιδοτούμενες θέσεις πλήρους απασχόλησης για ανέργους άνω των 30 ετών, με ενίσχυση έως 984,75 ευρώ τον μήνα προς τους εργοδότες για 12 μήνες.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), μέσω του οποίου προβλέπεται η δημιουργία 27.494 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Η δράση απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, με στόχο τη διευκόλυνση της επιστροφής τους στην αγορά εργασίας, ενώ προβλέπει επιδότηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για διάστημα 12 μηνών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 279,6 εκατομμύρια ευρώ, με το πρόγραμμα να καλύπτει επιχειρήσεις και ανέργους σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Ποιοι άνεργοι έχουν αυξημένη επιδότηση

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε δύο κατηγορίες ανέργων, οι οποίες αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες επανένταξης στην απασχόληση.

Πρόκειται για τις άνεργες γυναίκες ηλικίας 30 ετών και άνω και τους άνεργους άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω.

Για τις συγκεκριμένες ομάδες προβλέπεται υψηλότερο ποσοστό επιχορήγησης, προκειμένου να ενισχυθεί το κίνητρο των επιχειρήσεων να προχωρήσουν στην πρόσληψή τους.

Στο πρόγραμμα μπορούν επίσης να ενταχθούν άνεργοι άνδρες ηλικίας 30 έως 49 ετών, με διαφορετικό ποσοστό επιδότησης.

Πόσα χρήματα προβλέπονται για κάθε πρόσληψη

Η επιχορήγηση υπολογίζεται με βάση μοναδιαίο μηνιαίο κόστος ύψους 1.313 ευρώ και διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου.

Συγκεκριμένα:

Άνεργες γυναίκες 30 ετών και άνω και άνεργοι άνδρες 50 ετών και άνω: Η επιδότηση καλύπτει το 75% του μοναδιαίου κόστους, δηλαδή 984,75 ευρώ τον μήνα.

Άνεργοι άνδρες 30 έως 49 ετών: Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50%, που αντιστοιχεί σε 656,50 ευρώ μηνιαίως.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται για 12 μήνες και αφορά αποκλειστικά θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται οι μικτές μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας.

Διευκρινίζεται ότι τα ποσά της επιδότησης καταβάλλονται για την κάλυψη μέρους του κόστους της επιχείρησης και δεν αποτελούν πρόσθετο επίδομα που λαμβάνει απευθείας ο άνεργος.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα ένταξης στη δράση θα έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικότερα εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Το πρόγραμμα έχει πανελλαδική εφαρμογή, επομένως η συμμετοχή δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιφέρειες ή γεωγραφικές περιοχές.

Βασική προϋπόθεση είναι οι επιχειρήσεις να μην έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης χρηματοδότησης.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι οι επιδοτούμενες προσλήψεις θα αφορούν νέες θέσεις εργασίας και δεν θα υποκαθιστούν υφιστάμενο προσωπικό.

Πώς χρηματοδοτείται το πρόγραμμα

Η δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ελληνικού Δημοσίου και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+.

Εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», με συνολική χρηματοδότηση 279,6 εκατ. ευρώ.

Μέσω της επιδότησης του εργασιακού κόστους επιδιώκεται να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης, δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες σε ανέργους που δυσκολεύονται να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Στις διαθέσιμες πληροφορίες δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης, ενώ οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της ΔΥΠΑ για την ενεργοποίηση της διαδικασίας και τις αναλυτικές οδηγίες συμμετοχής.