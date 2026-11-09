Ρομπότ κάνουν διανομές σε εμπορικούς δρόμους: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου φέρνει το μέλλον στην καθημερινότητα των πολιτών

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H πιλοτική εφαρμογή του Πανεπιστημίου Αιγαίου δοκίμασε στην πράξη τις δυνατότητες της ρομποτικής στις αστικές μεταφορές.

Μπορεί άραγε ένα ρομπότ να κάνει τη διανομή μιας παραγγελίας μέσα σε έναν πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο; Να καταφέρει να κινηθεί ανάμεσα σε πεζούς και καταστήματα και να παραδώσει τα προϊόντα στον παραλήπτη χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση;

Αυτό που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε με επιστημονική φαντασία έγινε πράξη στη Χίο, όπου ρομπότ βγήκαν στους δρόμους της κεντρικής αγοράς της Απλωταριάς και πραγματοποίησαν πραγματικές παραδόσεις αγαθών. Η πιλοτική εφαρμογή, που υλοποιήθηκε από δύο ερευνητικά εργαστήρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τις διανομές αγαθών, φέρνοντας την τεχνολογία της ρομποτικής πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η πιλοτική εφαρμογή, που έγινε από τα Εργαστήρια ΕΜΛΑ / TRANSDEM και ΣυΣΠαΛ / DeOPSys του Πανεπιστημιού Αιγαίου, διακρίθηκε στην κατηγορία «Best Use of Robotics and Automations» στα Supply Chain & Logistics Awards 2026.

Η διάκριση με Silver Award απονεμήθηκε στο Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων (ΕΜΛΑ / TRANSDEM) του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και στο Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής & Λειτουργιών (ΣυΣΠαΛ / DeOPSys) του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, στην κατηγορία «Best Use of Robotics and Automations», για το έργο «Αυτόνομα ρομπότ παράδοσης αγαθών στο τελευταίο μίλι».

Τα Supply Chain & Logistics Awards διοργανώνονται από την Boussias Events και το περιοδικό Manufacturing, με την επιστημονική επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Logistics. Αναδεικνύουν καλές πρακτικές, καινοτόμες πρωτοβουλίες και έργα στην εφοδιαστική αλυσίδα, τα logistics και τις μεταφορές. Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των βραβείων για το 2026 ήταν ο Μιχάλης Μπουρλάκης (Cranfield University).

Το έργο

Το έργο ανέπτυξε και εφάρμοσε ένα από τα πρώτα ολοκληρωμένα (end-to-end) συστήματα αυτόνομης διανομής τελευταίου μιλίου στην Ελλάδα, σε πραγματικό αστικό και εμπορικό περιβάλλον. Το «τελευταίο μίλι» είναι το τελικό στάδιο της διανομής, από το κατάστημα ή το κέντρο διανομής έως τον τελικό παραλήπτη, και αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το σύστημα συνδυάζει τρία σκέλη:

ρομπότ διανομής που κινούνται αυτόνομα στον δημόσιο χώρο,

προηγμένους αλγορίθμους δρομολόγησης,

έρευνα για την αποδοχή της τεχνολογίας από καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Η πιλοτική εφαρμογή στη Χίο

Η πιλοτική εφαρμογή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 στην κεντρική αγορά της Απλωταριάς στη Χίο. Ήταν η πρώτη οργανωμένη χρήση αυτόνομων ρομπότ διανομής σε δημόσιο αστικό χώρο του νησιού.

Η αρχική φάση επικεντρώθηκε στη χαρτογράφηση της περιοχής, που αποτελεί τη βάση για την ασφαλή πλοήγηση των ρομποτικών συστημάτων. Τα γεωχωρικά δεδομένα που συλλέχθηκαν επιτρέπουν την προσαρμογή της υπηρεσίας στις ιδιαιτερότητες του αστικού χώρου της Χίου και στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και της τοπικής αγοράς.

Κατά την πιλοτική εφαρμογή, τα ρομπότ ολοκλήρωσαν πραγματικές παραδόσεις προϊόντων με πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία. Η δοκιμή εξέτασε επίσης τη βελτιστοποίηση των αλγορίθμων δρομολόγησης και την ασφαλή συνύπαρξη ανθρώπων και ρομπότ στον δημόσιο χώρο.

Η έρευνα σε καταναλωτές και επιχειρήσεις κατέγραψε θετικές προοπτικές για την υιοθέτηση τέτοιων λύσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το σύστημα είναι λειτουργικό και ασφαλές και αποτελεί εφαρμόσιμο εργαλείο για βιώσιμη αστική εφοδιαστική. Η εφαρμογή στη Χίο αποτελεί βήμα για την ενσωμάτωση αυτόνομων τεχνολογιών διανομής αγαθών στις νησιωτικές πόλεις της Ελλάδας.

Η ερευνητική ομάδα

Το έργο υλοποιήθηκε από τις ερευνητικές ομάδες των δύο Εργαστηρίων, υπό τη διεύθυνση της Καθηγήτριας Αμαλίας Πολυδωροπούλου (ΕΜΛΑ / TRANSDEM) και του Αναπληρωτή Καθηγητή Βασίλειου Ζεϊμπέκη (ΣυΣΠαΛ / DeOPSys). Η συνεργασία συνδύασε την εμπειρία του ΕΜΛΑ / TRANSDEM στις μεταφορές και στη λήψη αποφάσεων με την εμπειρία του ΣυΣΠαΛ / DeOPSys στον σχεδιασμό και τη διοίκηση συστημάτων λειτουργιών και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στην τελετή απονομής τα Εργαστήρια εκπροσώπησαν ο Ερευνητής και Υποψήφιος Διδάκτορας Ιωάννης Περβανάς (ΕΜΛΑ / TRANSDEM) και ο Δρ. Αναστάσιος Γιαλός (ΣυΣΠαΛ / DeOPSys). Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου SUB2 «Πανεπιστήμια Αριστείας», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0.

Σχετικά με τα Εργαστήρια

Το Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων (ΕΜΛΑ / TRANSDEM) ανήκει στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Χίο. Προωθεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στις μεταφορές, τη λήψη αποφάσεων, την επιχειρησιακή ανάλυση, την προσομοίωση και τη μοντελοποίηση, καθώς και στην ανάλυση πολιτικής και περιβάλλοντος. Τα μέλη του έχουν συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

Το Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής & Λειτουργιών (ΣυΣΠαΛ / DeOPSys) ανήκει στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Χίο. Δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και τη διοίκηση συστημάτων παραγωγής, λειτουργιών και εφοδιαστικής αλυσίδας.