Πανεπιστήμιο Κρήτης: Σπάει τα ελληνικά σύνορα με διεθνή πρωτιά – Πρώτο ΑΕΙ της χώρας στο SPARK Global

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Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι το πρώτο ελληνικό ακαδημαϊκό ίδρυμα που εντάσσεται στο διεθνές δίκτυο SPARK Global του Stanford University, ανοίγοντας νέες προοπτικές για την υποστήριξη της μεταφραστικής έρευνας και την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης προς όφελος των ασθενών και της κοινωνίας.

Το SPARK Global αποτελεί ένα διεθνές δίκτυο που συνδέει πανεπιστήμια, ερευνητές, επαγγελματίες υγείας και ειδικούς από τον χώρο της βιομηχανίας, προσφέροντας στα μέλη του πρόσβαση σε τεχνογνωσία, καθοδήγηση, εκπαίδευση και διεθνείς συνεργασίες. Η Μονάδα Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – “Μῆτις” του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεργάζεται με το διεθνές δίκτυο ώστε μέσα από τη διαδικασία αυτή, οι ερευνητικές ομάδες του Ιδρύματος να υποστηριχθούν στα κρίσιμα βήματα που μεσολαβούν από ένα εργαστηριακό εύρημα έως την ανάπτυξη μίας καινοτόμου εφαρμογής.

Η επίσημη ένταξη του Πανεπιστημίου στο δίκτυο σηματοδοτήθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών, με τη συμμετοχή του Καθηγητή Kevin Grimes, MD, MBA, από το Stanford University School of Medicine και συνδιευθυντή του προγράμματος SPARK.

Στην κεντρική ομιλία του, ο Kevin Grimes ανέδειξε τη σημασία της μετατροπής της επιστημονικής γνώσης σε ουσιαστικό όφελος για τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Όπως επισήμανε, η ακαδημαϊκή έρευνα χρειάζεται συμβουλευτική καθοδήγηση και συνεργασίες, ενώ οι ερευνητές είναι σημαντικό να ξεκινούν έχοντας εξαρχής στο νου τους τον τελικό στόχο: πώς μια επιστημονική ανακάλυψη μπορεί να φτάσει μέχρι την εφαρμογή της και να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Η προσέγγιση αυτή βρίσκεται στον πυρήνα της μεταφραστικής έρευνας, η οποία γεφυρώνει την επιστημονική ανακάλυψη με την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων, θεραπειών και εφαρμογών στην υγεία.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Γεωργίου Μ. Κοντάκη και συντονίστηκε από τον Καθηγητή Μιχαήλ Παυλίδη, Διευθυντή της Μονάδας Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – “Μῆτις” του Ιδρύματος. Ολοκληρώθηκε με την ομιλία του Καθηγητή Γεωργίου Χαμηλού ο οποίος ανέδειξε την καινοτομία που παράγεται στα Ερευνητικά Ινστιτούτα της Ιατρικής Σχολής. Παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των δημόσιων νοσοκομείων και ερευνητικών φορέων, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και άλλοι εκπρόσωποι του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας στην Κρήτη.

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κρήτης στο SPARK Global συνιστά μία από τις κομβικές ενέργειες της στρατηγικής του για την ενίσχυση της διεθνούς του παρουσίας και την ουσιαστική σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Μονάδας Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – “Μήτις” του Πανεπιστημίου Κρήτης:

https://metis-innovation.uoc.gr/