Καταγγελία για σκουλήκι σε σχολικό γεύμα – Ζητούν ελέγχους και εξηγήσεις οι γονείς
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Οι Σύλλογοι Γονέων ζητούν άμεση διερεύνηση του περιστατικού, ελέγχους στις διαδικασίες παρασκευής και μεταφοράς των γευμάτων, καθώς και έγγραφες εξηγήσεις από τον ανάδοχο, ενώ ανάλογες αναφορές έχουν προηγηθεί σε σχολεία της Αττικής.
Αναστάτωση προκάλεσε καταγγελία γονέα στο Δημοτικό Σχολείο Κοντοκαλίου στην Κέρκυρα, ο οποίος φέρεται να εντόπισε σκουλήκι σε σχολικό γεύμα που δόθηκε στους μαθητές την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.
Το περιστατικό γνωστοποίησαν με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου και η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, ζητώντας να διερευνηθεί άμεσα η καταγγελία και να δοθούν έγγραφες εξηγήσεις για το συμβάν.
Η καταγγελία έρχεται λίγες μέτα από αντίστοιχες αναφορές για εντοπισμό μούχλας και εντόμων σε σχολικά γεύματα που μοιράστηκαν σε δημοτικά του Νομού Αττικής.
Οι σύλλογοι ζητούν άμεση διερεύνηση του περιστατικού και έλεγχο των γευμάτων, καθώς και των συνθηκών παρασκευής και μεταφοράς τους. Ζητούν επίσης παρέμβαση των αρμόδιων υγειονομικών αρχών.
Πέρα από τους ελέγχους, ζητούν έγγραφες εξηγήσεις από τον ανάδοχο και τους υπεύθυνους, και διασφάλιση ότι κανένα παιδί δεν θα εκτεθεί ξανά σε αντίστοιχο κίνδυνο.
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