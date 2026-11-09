Αθώος ο 58χρονος καθηγητής Φυσικής Αγωγής που είχε συλληφθεί μετά από καταγγελίες μαθητών

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Την απαλλαγή του εκπαιδευτικού είχε εισηγηθεί και ο εισαγγελέας, ενώ η αθωωτική απόφαση εκδόθηκε έπειτα από δύο συνεδριάσεις του δικαστηρίου και την εξέταση των μαρτύρων

Αθώος κρίθηκε ο 58χρονος καθηγητής Φυσικής Αγωγής, ο οποίος υπηρετούσε σε γυμνάσιο της Βούλας και είχε συλληφθεί τον περασμένο Οκτώβριο, οδηγούμενος στη συνέχεια στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Η απόφαση του δικαστηρίου εκδόθηκε μετά από δύο συνεδριάσεις, κατά τις οποίες εξετάστηκαν πολλοί μάρτυρες και αξιολογήθηκαν τα στοιχεία της υπόθεσης. Σημειώνεται ότι υπέρ της απαλλαγής του εκπαιδευτικού είχε ταχθεί και ο εισαγγελέας, προτείνοντας την αθώωσή του.

Η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας πριν από ένα περίπου μήνα όταν μητέρα μαθήτριας Γυμανσίου κατήγγειλε τον καθηγητή για προσβλητική πράξη σε βάρος της ανήλικης.

Η υπόθεση αφορούσε μαθήτρια, γεννημένη το 2013, η οποία όπως ανέφερε στους γονείς της δέχτηκε άσεμνο άγγιγμα στον μηρό κατά τη διάρκεια άσκησης.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψαν δύο ακόμη καταγγελίες, αυτή τη φορά από ανήλικους μαθητές του σχολείου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο αγόρια κατέθεσαν στους αστυνομικούς ότι ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός φέρεται να τα είχε αγγίξει στα γεννητικά τους όργανα σε προγενέστερο χρόνο.

Ωστόσο, κατά την ακροαματική διαδικασία και την εξέταση της υπόθεσης στο ακροατήριο, τα δεδομένα άλλαξαν ουσιαστικά, καθώς οι μαθήτριες προχώρησαν σε αναίρεση των αρχικών τους καταγγελίες. Μετά την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας και τη στάθμιση του συνόλου των μαρτυρικών καταθέσεων, το δικαστήριο κατέληξε στην έκδοση αθωωτικής απόφασης, κλείνοντας έναν ευαίσθητο και επίπονο δικαστικό κύκλο για τον εκπαιδευτικό.