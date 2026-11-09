Πρώτα έπεσε φεγγίτης σε Γυμνάσιο, τώρα κατέρρευσε τοίχος σε Δημοτικό – Οργή γονέων και αγωνία για την ασφάλεια των παιδιών στα σχολεία

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Ανησυχία και έντονες αντιδράσεις προκαλεί η κατάσταση των σχολικών υποδομών στον Υμηττό, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες καταγράφεται δεύτερο σοβαρό περιστατικό αποκόλλησης δομικού στοιχείου σε σχολικό κτίριο.

Νέο περιστατικό που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων σημειώθηκε στον Υμηττό, καθώς τμήμα τοίχου αποκολλήθηκε και κατέρρευσε στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, λίγες ημέρες μετά τον τραυματισμό μαθητή από πτώση φεγγίτη στο 1ο Γυμνάσιο της περιοχής.

Οι δύο περιπτώσεις έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στη σχολική κοινότητα, με τους γονείς να ζητούν άμεσους και ουσιαστικούς ελέγχους στις κτιριακές υποδομές, προκειμένου να αποτραπούν νέα περιστατικά που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Υμηττός: Κατέρρευσε τμήμα τοίχου πάνω από πόρτα σχολικής αίθουσας

Σύμφωνα με καταγγελία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Υμηττού, το νέο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

Συγκεκριμένα, αποκολλήθηκε τμήμα τοίχου που βρισκόταν ακριβώς πάνω από την είσοδο της αίθουσας 11 και κατέπεσε στον χώρο.

Ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε κάποιο παιδί από το συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει τραυματισμός.

Το γεγονός ότι η κατάρρευση σημειώθηκε σε σημείο διέλευσης μαθητών εντείνει την ανησυχία των γονέων για την κατάσταση του κτιρίου και την ανάγκη ελέγχου των εγκαταστάσεων.

Είχε προηγηθεί τραυματισμός μαθητή από πτώση φεγγίτη

Το νέο συμβάν έρχεται να προστεθεί σε ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό που καταγράφηκε πρόσφατα στο 1ο Γυμνάσιο Υμηττού.

Κατά τη διάρκεια μαθήματος, ένας φεγγίτης αποκολλήθηκε και έπεσε μέσα σε σχολική αίθουσα, περνώντας σε πολύ μικρή απόσταση από το κεφάλι μαθητή.

Ο φεγγίτης προσέκρουσε στο θρανίο και τραυμάτισε τον μαθητή στο χέρι.

Ο πατέρας του παιδιού ανέλαβε τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ενώ το σχολείο έκλεισε προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι.

Η διαδοχή των δύο περιστατικών σε διαφορετικές σχολικές μονάδες της ίδιας περιοχής ενισχύει τις ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση των κτιριακών υποδομών και την επάρκεια των προληπτικών ελέγχων.

Επείγουσα επιστολή στον Δήμο για τις σχολικές υποδομές

Μετά την κατάρρευση του τμήματος τοίχου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου προχώρησε σε άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας.

Παράλληλα, απέστειλε επείγουσα επιστολή προς τον Δήμο, ζητώντας να πραγματοποιηθεί άμεσα συνολικός έλεγχος στις εγκαταστάσεις του σχολείου.

Το αίτημα αφορά όλες τις αίθουσες διδασκαλίας, τους φεγγίτες και γενικότερα τις κτιριακές υποδομές, ώστε να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους.

Οι γονείς ζητούν να αντιμετωπιστεί το ζήτημα συνολικά και όχι μόνο με παρεμβάσεις στα σημεία όπου έχουν ήδη σημειωθεί περιστατικά.

Κάλεσμα για κινητοποιήσεις – «Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν μπορεί να περιμένει»

Ο Σύλλογος Γονέων επιδιώκει, παράλληλα, τον συντονισμό με την Ένωση Γονέων, προκειμένου να οργανωθεί μαζική κινητοποίηση και παρέμβαση προς τη Δημοτική Αρχή.

Στόχος είναι να αναδειχθούν τα προβλήματα των σχολικών υποδομών και να ζητηθούν συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους.

«Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν μπορεί να περιμένει. Είναι υπόθεση όλων μας!», τονίζει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος στην ανακοίνωσή του.

Οι γονείς κάνουν λόγο για εγκατάλειψη των σχολικών υποδομών και καλούν τη σχολική κοινότητα σε συσπείρωση, προκειμένου να διεκδικηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις.

Τα δύο διαδοχικά περιστατικά στον Υμηττό αναδεικνύουν την ανάγκη άμεσης διερεύνησης της κατάστασης των σχολικών κτιρίων, καθώς η αποφυγή σοβαρότερων τραυματισμών δεν μπορεί να επαφίεται στην τύχη.