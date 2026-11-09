Εθνικό Απολυτήριο: Ποιοι μαθητές θα εξεταστούν πρώτοι με το νέο σύστημα – Θέμα ημερών η δημόσια διαβούλευση

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Σε τροχιά διαβούλευσης μπαίνει το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς, σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μέσα στην εβδομάδα ξεκινά η δημόσια ψηφιακή συζήτηση για τη διαμόρφωση του νέου συστήματος

Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη έδωσε διευκρινίσεις για το Εθνικό Απολυτήριο, την ασφάλεια στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τις προσλήψεις αναπληρωτών και τις σχολικές υποδομές που παρουσιάζουν προβλήματα.

Η κ. Ζαχαράκη μιλώντας στο OPEN ανακοίνωσε ότι μέσα στην εβδομάδα θα ξεκινήσει δημόσια ψηφιακή διαβούλευση για το Εθνικό Απολυτήριο, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι αλλαγές δεν θα αγγίξουν τα παιδιά που είναι τώρα στις τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου.

«Τα παιδιά που θα πάνε Πρώτη Λυκείου το Σεπτέμβριο του ’30 θα είναι τα πρώτα», είπε, εξηγώντας ότι θα προηγηθούν νέα βιβλία και Τράπεζα Θεμάτων. Ερωτηθείσα για την αξιοπιστία του νέου συστήματος, η ίδια άφησε αιχμές για το ισχύον, σημειώνοντας «λέμε αυτή τη στιγμή ότι ναι, οι πανελλαδικές σε ένα τρίωρο μπορεί και σου καθορίζουν τη ζωή, και είναι δίκαιο αυτό;», για να προσθέσει ότι στόχος είναι «να πάμε στην επόμενη μέρα των πανελλαδικών» με ένα σύστημα που θα είναι αξιόπιστο και γεωγραφικά δίκαιο.

«Ήταν λάθος η Πανεπιστημιακή Αστυνομία»

Αναφορικά με την πρόσφατη εισβολή κουκουλοφόρων σε γενική συνέλευση στην Πανεπιστημιούπολη του ΕΚΠΑ η υπουργός Παιδείας χαρακτήρισε το περιστατικό ως «εικόνες που πολλές φορές ακυρώνουν και οτιδήποτε καλό γίνεται μες στα πανεπιστήμια». Σχετικά με το «ναυάγιο» της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, η ίδια παραδέχτηκε ανοιχτά: «ήταν λάθος. Το ‘χε πει ο Πρωθυπουργός ότι ήταν πολύ καλή η πρόθεση, ήταν δύσκολη η υλοποίηση».

Ωστόσο, δεσμεύτηκε για άμεσα βήματα προς την κατεύθυνση της θωράκισης των ιδρυμάτων, ανακοινώνοντας «τέλος του χρόνου, τέλος του Δεκεμβρίου τα πέντε πανεπιστήμια τα οποία είναι τα πιο ευάλωτα στο κέντρο της Αθήνας ή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα έχουν διαγωνισμό και θα έχουν κάμερες, τουρνικέ, μέθοδο επιτήρησης». Μάλιστα, κάλεσε τους πρυτάνεις να μην φοβούνται, λέγοντας χαρακτηριστικά «είμαστε δίπλα σου. Και όχι “είμαστε δίπλα σου” στα λόγια».

Μέχρι τις 17 Νοεμβρίου η Γ’ φάση πρόσληψης αναπληρωτών

Τέλος, σχετικά με τις καταγγελίες για τα κενά στα σχολεία, η κ. Ζαχαράκη υπενθύμισε ότι «ήδη έχουμε προσλάβει 40.000 αναπληρωτές», ενώ ανακοίνωσε ότι «το αργότερο μέχρι 17 Νοεμβρίου, θα γίνει και η Γ’ φάση πρόσληψης».

Η Σοφία Ζαχαράκη έδωσε μια διαφορετική οπτική για το τι σημαίνει σήμερα «κενό»: «Αν κάναμε τη συζήτηση αυτή πριν από 10 χρόνια, το κενό θα ήταν το κενό της δασκάλας… Τώρα μπορεί να είναι η παράλληλη στήριξη, μπορεί να είναι ο νοσηλευτής, μπορεί να είναι ο ψυχολόγος», καταλήγοντας ότι «εμείς συνεργαζόμαστε με τους δημάρχους για τα σχολεία, δεν μας ανήκουν οι υποδομές».

Με αφορμή το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και τις παραλείψεις στις υποδομές που βγήκαν στο φως η υπουργός ανακοίνωσε ότι μέχρι τώρα έχουν ανακαινιστεί 669 σχολεία, ενώ με το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” ο αριθμός θα φτάσει μέχρι το 2028 τα 2.000.