Πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας: Τα 3 άρθρα που έσπασαν ρεκόρ στα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης

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Από το σύνολο των 165 άρθρων, μόλις τρία έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Συνολικά, η δημόσια διαβούλευση του πολυνομοσχεδίου έχει συγκεντρώσει μέσα σε 5 ημέρες πάνω από 1230 σχόλια, με τα 976 να αφορούν μόλις τρία θέματα.

Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνει 165 άρθρα που αφορούν όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης και θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως και την 19η Νοεμβρίου 2026.

Παρά την πληθώρα των ζητημάτων που θίγει το νομοσχέδιο, μόλις τρία άρθρα είναι αυτά που έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα σχόλια. Από τα συνολικά πάνω από 1230 σχόλια, τα 970 αφορούν ζητήματα των ΑΕΙ και της αναγνώρισης πτυχίων καθώς και την προσθήκη της πιλοτικής διδασκαλίας της Ιταλικής Γλώσσας στα σχολεία.

Άρθρο 85 – Συμμετοχή μελών ΕΕΠ και ΕΔΙΠ σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών: 818 σχόλια

Περισσότερα από 800 σχόλια είχαν συγκεντρωθεί μέχρι το πρωί της Δευτέρας στο άρθρο για τη δυνατότητα συμμετοχής μελών ΕΕΠ και ΕΔΙΠ στις τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών.

Η προτεινόμενη ρύθμιση αναγνωρίζει τη δυνατότητα αξιοποίησης του επιστημονικού προσωπικού των πανεπιστημίων στην υποστήριξη της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών.

Παρότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη αντιμετωπίζεται θετικά από σχολιαστές, αρκετές παρεμβάσεις επικεντρώνονται στο αίτημα για δυνατότητα ακαδημαϊκής εξέλιξης των μελών ΕΕΠ και ΕΔΙΠ που διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα και αξιόλογο επιστημονικό έργο.

Ειδικότερα, ζητείται η θεσμοθέτηση διαδικασίας κρίσης για εξέλιξη σε προσωποπαγείς θέσεις Επίκουρων Καθηγητών, με αντικειμενικά επιστημονικά κριτήρια, διαφάνεια και χωρίς αποκλεισμούς.

Άρθρο 110 – Διαδικασία ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 97 του ν. 5291/2026: 90 σχόλια

Περισσότερα από 90 σχόλια έχει συγκεντρώσει το άρθρο 110 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο αφορά τη διαδικασία ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης.

Η προτεινόμενη διάταξη προβλέπει την επέκταση της εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 97 του ν. 5291/2026 και στις αποφάσεις του Προέδρου του ΔΟΑΤΑΠ για την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων, οι οποίες εκδόθηκαν μετά τις 30 Μαρτίου 2026 και δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί.

Σε πολλά από τα σχόλια, κάτω από το συγκεκριμένο άρθρο, αναδεικνύεται η δυσαρέσκεια αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ, οι οποίοι επαναφέρουν το αίτημα για ακαδημαϊκή αντιστοίχιση των πτυχίων τους και αναγνώριση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

Οι σχολιαστές υποστηρίζουν ότι, παρά τις μεταβολές στον χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι εκκρεμότητες για τους ήδη αποφοίτους παραμένουν. Ζητούν αντικειμενική διαδικασία αντιστοίχισης των τίτλων σπουδών, ίσες ευκαιρίες στην επαγγελματική και υπηρεσιακή εξέλιξη και επανεξέταση του διαχωρισμού μεταξύ κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ.

Άρθρο 48 – Εισαγωγή πιλοτικής διδασκαλίας της ιταλικής γλώσσας στο Γενικό Λύκειο κατά τα σχολικά έτη 2027-2028 και 2028-2029: 60 σχόλια

Το άρθρο προβλέπει την πιλοτική διδασκαλία των Ιταλικών ως δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο, παράλληλα με τα Γαλλικά και τα Γερμανικά. Η εφαρμογή θα ξεκινήσει το σχολικό έτος 2027-2028 στην Α΄ Λυκείου, για μαθητές που έχουν ήδη διδαχθεί Ιταλικά στη Γ΄ Γυμνασίου, και θα συνεχιστεί στη Β΄ Λυκείου το 2028-2029.

Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση, ενώ μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα και θα εισηγηθεί ενδεχόμενη επέκταση του προγράμματος.

Περισσότερα από 60 σχόλια έχει συγκεντρώσει η συγκεκριμένη διάταξη, με τις παρεμβάσεις να είναι κυρίως θετικές. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ενίσχυση της διδασκαλίας της ιταλικής γλώσσας στο δημόσιο σχολείο, αλλά και στις νέες επαγγελματικές προοπτικές που εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργηθούν για εκπαιδευτικούς Ιταλικής Γλώσσας.