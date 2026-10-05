Γκράβα: Διακοπή της παροχής φυσικού αερίου λόγω της ύποπτης οσμής – Τι λέει ο Δήμος Αθηναίων

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Συνεχίζεται δίχως τέλος η ταλαιπωρία μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας καθώς παρά της διαβεβαιώσεις των ειδικών η οσμή αερίου συνεχίστηκε και την Δευτέρα. Μετά από κινητοποιήσεις και έντονες συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε να κλείσει την παροχή φυσικού αερίου λόγω της ύποπτης οσμής.

Για προληπτικούς λόγους ασφαλείας διακόπηκε η παροχή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, μετά την πρόσφατη αναφορά για ύποπτη οσμή στις εγκαταστάσεις, που προκάλεσε ανησυχία στη σχολική κοινότητα.

Την εξέλιξη γνωστοποίησαν οι αντιδήμαρχοι Αθηναίων, αρμόδιος για τις Τεχνικές Υπηρεσίες Παναγιώτης Χαρλαύτης και αρμόδιος για θέματα Παιδείας Θωμάς Γεωργιάδης, ενημερώνοντας για τα μέτρα που ελήφθησαν μετά το περιστατικό.

Όπως αναφέρουν, μετά τις αναφορές για οσμή αερίου την Παρασκευή, ο Δήμος Αθηναίων ζήτησε από την ΕΝΑΟΝ να ενημερώσει άμεσα για τα αποτελέσματα των ελέγχων και να προχωρήσει προληπτικά στη διακοπή όλων των παροχών φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα.

Η εταιρεία ανταποκρίθηκε στο αίτημα την ίδια ημέρα, διακόπτοντας την παροχή στο συγκρότημα. Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου, από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε δεν προέκυψε ένδειξη διαρροής φυσικού αερίου.

Από την πλευρά του οι εκπαιδευτικοί ζητούν έγγραφες διαβεβαιώσεις για την ασφαλή λειτουργία των σχολικών κτιρίων, πλήρη ενημέρωση για τα αποτελέσματα των ελέγχων και άμεσο, ενδελεχή έλεγχο των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, των συστημάτων ανίχνευσης και πυρασφάλειας. Παράλληλα, ζητούν ενημέρωση για τα σχέδια εκκένωσης και τα αποτελέσματα των προσεισμικών ελέγχων των σχολικών μονάδων του συγκροτήματος, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η ασφάλεια μαθητών και εργαζομένων.

Δείτε την ανακοίνωση των εκπαιδευτικών

Ολόκληρη η δήλωση των αντιδημάρχων:

«Από το Σχολικό Συγκρότημα της Γκράβας υπήρξε ειδοποίηση προς τον Δήμο Αθηναίων στις 16/9/2026, στις 21/9/2026 και στις 2/10/2026 περί οσμής αερίου.

Και τις τρεις φορές, ο Δήμος ανταποκρίθηκε άμεσα. Σε όλες τις περιπτώσεις, πραγματοποιήθηκε έλεγχος από την ΕΝΑΟΝ, καθώς και από την Ανάδοχο εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του Δήμου, σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής. Ειδικά δε στις 21/9, ενημερωθήκαμε ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου, παρά μόνο βλάβη στην πλακέτα του συναγερμού.

Τέλος, στις 2/10/2026 και κατά τη διάρκεια των νέων ελέγχων, παρόντες ήταν και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών, Παναγιώτης-Πάρης Χαρλαύτης, και Παιδείας, Θωμάς Γεωργιάδης.

Με το πέρας των ελέγχων, την ίδια ακριβώς μέρα, ο Δήμος Αθηναίων ζήτησε από την ΕΝΑΟΝ την άμεση γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων και την προληπτική διακοπή όλων των παροχών αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Η εταιρεία ΕΝΑΟΝ απάντησε την ίδια μέρα, γνωστοποιώντας ότι προχώρησε σε διακοπή της παροχής αερίου στο σχολικό συγκρότημα και πως δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή.

Για την επανασύνδεση και επαναλειτουργία της υφιστάμενης εγκατάστασης φυσικού αερίου, σύμφωνα με τον ισχύοντα Τεχνικό Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, απαιτείται έλεγχος αντοχής και στεγανότητας των σωληνώσεων από τον μετρητή έως και το λεβητοστάσιο, καθώς και η έκδοση και υποβολή του απαιτούμενου Πιστοποιητικού Ελέγχου Αντοχής και Στεγανότητας. Αυτοί οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει ήδη και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις επόμενες δέκα μέρες.

Από την πρώτη στιγμή, ο Δήμος Αθηναίων ενήργησε άμεσα και αποτελεσματικά με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Πέραν αυτού και δεδομένου ότι πραγματοποιούνται εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στο σχολικό συγκρότημα, οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι είχαν ήδη στείλει επιστολή από 4/6/2026 στην ΚΤΥΠ, με την οποία αιτούνταν την ενεργειακή αυτονόμηση των σχολικών μονάδων και την εγκατάσταση διακριτών μονάδων ψύξης – θέρμανσης ανά σχολείο. Σήμερα απέστειλαν νέα επιστολή προς την ΚΤΥΠ με το ίδιο αίτημα».