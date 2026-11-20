Γρίπη Α: «Δύσκολος χειμώνας» προειδοποιεί η Παγώνη – Τι λέει για τα παιδιά, τα σχολεία και την κορύφωση των κρουσμάτων

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Η Ματίνα Παγώνη προειδοποιεί για δύσκολους μήνες λόγω της γρίπης Α, με την κορύφωση να αναμένεται έως τα τέλη Φεβρουαρίου. Οι συστάσεις για τον εμβολιασμό των παιδιών, τη μετάδοση στα σχολεία και οι ελλείψεις αντιγριπικών εμβολίων.

Ανησυχία προκαλεί η εξάπλωση της γρίπης Α (Η1Ν1) και της νέας υποπαραλλαγής της στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το ενδεχόμενο μεταφοράς της στην Ευρώπη και την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης ενόψει του χειμώνα.

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», εκτίμησε ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι, με την έξαρση της γρίπης να αναμένεται από τα τέλη Δεκεμβρίου έως και τα τέλη Φεβρουαρίου. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες, ενώ αναφέρθηκε και στον ρόλο των σχολείων στη μετάδοση των ιώσεων.

Την ίδια στιγμή, η αυξημένη ζήτηση για αντιγριπικά εμβόλια έχει προκαλέσει προσωρινές ελλείψεις σε φαρμακεία, με νέες παραλαβές να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Γρίπη Α: Τι είπε η Παγώνη για τη νέα υποπαραλλαγή

Αναφερόμενη στην εξέλιξη της γρίπης Α, η Ματίνα Παγώνη εξήγησε ότι το ενδιαφέρον των ειδικών έχει στραφεί στην υποπαραλλαγή G155E, η οποία, σύμφωνα με όσα ανέφερε, κυκλοφορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και περίπου έναν μήνα.

Η ίδια εμφανίστηκε καθησυχαστική ως προς τη συμπτωματολογία, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής τα συμπτώματα που συνδέονται με τη συγκεκριμένη υποπαραλλαγή είναι αντίστοιχα με εκείνα της εποχικής γρίπης.

«Είναι Η1Ν1. Βασικά η γρίπη Α είναι αυτό που ανησύχησε αυτόν τον χειμώνα, ήταν η παραλλαγή G155E που είναι στην Αμερική εδώ και έναν μήνα. Ευτυχώς τα συμπτώματα είναι νορμάλ, όπως αυτά της γρίπης εδώ», ανέφερε.

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος να επικρατήσει πανικός, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η πρόληψη και ο εμβολιασμός παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικά.

Όπως εξήγησε, οι πολίτες που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα όσοι αντιμετωπίζουν υποκείμενα νοσήματα, θα πρέπει να έχουν ήδη εμβολιαστεί.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι μετά τη χορήγηση του εμβολίου απαιτούνται περίπου δύο εβδομάδες για την ανάπτυξη αντισωμάτων, γεγονός που καθιστά σημαντικό τον έγκαιρο εμβολιασμό.

Παράλληλα, σημείωσε ότι και ο υπόλοιπος πληθυσμός θα πρέπει σταδιακά να προχωρήσει στον εμβολιασμό, σύμφωνα με τις σχετικές συστάσεις.

Η Ματίνα Παγώνη εκτίμησε ότι η περίοδος με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από τη γρίπη βρίσκεται ακόμη μπροστά μας.

Σύμφωνα με την ίδια, οι επόμενοι δύο με τρεις μήνες αναμένεται να χαρακτηρίζονται από αυξημένη κυκλοφορία του ιού, με την ένταση των κρουσμάτων να κορυφώνεται κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

«Θα είναι δύσκολοι μήνες από τέλος Δεκέμβρη. Βασικά μέχρι τέλος Φεβρουαρίου θα είναι το μεγάλο “πικ”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η αμερικανική υποπαραλλαγή G155E θα μπορούσε να παραμείνει η κυρίαρχη κατά το συγκεκριμένο διάστημα.

«Πιστεύω ότι θα μείνει μόνο αυτή η μετάλλαξη που σας είπα, η αμερικάνικη. Θεωρώ ότι και φέτος αυτούς τους 2-3 μήνες θα υποφέρουμε», σημείωσε, περιγράφοντας τις δυσκολίες που ενδέχεται να προκύψουν από την αυξημένη διασπορά.

Πρόκειται, πάντως, για εκτιμήσεις σχετικά με την εξέλιξη της εποχικής γρίπης και όχι για βέβαιη πρόβλεψη της πορείας των κρουσμάτων.

Τι συστήνει για τα παιδιά και τη μετάδοση της γρίπης στα σχολεία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ στα παιδιά και στη σημασία του εμβολιασμού τους.

Όπως εξήγησε, τα σχολεία αποτελούν χώρους όπου οι αναπνευστικοί ιοί μπορούν να μεταδοθούν ευκολότερα, καθώς οι μαθητές περνούν πολλές ώρες μαζί σε κλειστές αίθουσες.

Η μετάδοση, σύμφωνα με την ίδια, δεν περιορίζεται απαραίτητα στο σχολικό περιβάλλον, αφού τα παιδιά μπορούν να μεταφέρουν τον ιό και στα σπίτια τους, με αποτέλεσμα να εκτίθενται και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Για τον λόγο αυτό, η Ματίνα Παγώνη πρότεινε να δοθεί έμφαση στον αντιγριπικό εμβολιασμό των παιδιών, ώστε να περιοριστεί η διασπορά κατά τους χειμερινούς μήνες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διαδικασία εμβολιασμού του πληθυσμού θα πρέπει να επιταχυνθεί, καθώς, όπως εκτίμησε, έχει ήδη σημειωθεί καθυστέρηση.

Πέρα από τον εμβολιασμό, η Ματίνα Παγώνη αναφέρθηκε και σε καθημερινές συνήθειες που μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό της μετάδοσης των ιώσεων.

Η ίδια συνέστησε μεγαλύτερη προσοχή στις στενές κοινωνικές επαφές, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας των αναπνευστικών ιών.

«Δεν χρειάζονται πολλές αγκαλιές και φιλιά και χαιρετούρες. Τις κάναμε το καλοκαίρι. Τώρα να αραιώσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, πρότεινε τη χρήση αντισηπτικών και την ύπαρξη ειδικών μαντηλιών στην τσάντα, ώστε να τηρούνται ευκολότερα οι βασικοί κανόνες υγιεινής.

Ιδιαίτερη σύσταση απηύθυνε προς τους μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες που ταξιδεύουν με μέσα μαζικής μεταφοράς μεγάλων αποστάσεων, όπως αεροπλάνα και πλοία.

Όπως εξήγησε, η χρήση μάσκας σε τέτοιους χώρους μπορεί να αποτελέσει πρόσθετο μέτρο προστασίας, ιδιαίτερα για όσους διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών.

«Και οι μεγάλοι όταν μπαίνουν στα αεροπλάνα και στα πλοία ας βάλουν και εκείνοι τη μάσκα, γιατί δίπλα τους δεν ξέρουν ποιος είναι και αν κολλήσουν μετά θα έχουν πρόβλημα», σημείωσε.

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν χρειάζεται υπερβολική ανησυχία ή περιορισμός της καθημερινής ζωής.

«Απλά πράγματα χωρίς ανησυχία. Η ζωή συνεχίζεται», ανέφερε, προσθέτοντας ότι απαιτείται προσοχή και αποφυγή της υπερβολικής χαλάρωσης των μέτρων πρόληψης.

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής της παρέμβασης, η Ματίνα Παγώνη αναφέρθηκε και στην πορεία της Covid-19 στην Ελλάδα.

Όπως σημείωσε, το προηγούμενο διάστημα είχαν καταγραφεί αρκετά περιστατικά κορωνοϊού, καθώς και αυξημένες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εικόνα που μετέφερε, κατά την τρέχουσα εβδομάδα η κατάσταση παρουσίαζε σημάδια ομαλοποίησης.

Η ίδια εμφανίστηκε καθησυχαστική για την εξέλιξη της Covid-19, χωρίς ωστόσο να παραλείψει να επισημάνει την ανάγκη διατήρησης βασικών μέτρων προστασίας απέναντι στις αναπνευστικές λοιμώξεις.

Ελλείψεις στα αντιγριπικά εμβόλια – Αναμένονται 800.000 δόσεις

Την ώρα που οι ειδικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη επιτάχυνσης των εμβολιασμών, στην αγορά καταγράφονται δυσκολίες ως προς τη διαθεσιμότητα των αντιγριπικών εμβολίων.

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, αρκετά φαρμακεία εμφανίζουν μηδενικά αποθέματα, καθώς η αυξημένη ζήτηση έχει περιορίσει τις διαθέσιμες ποσότητες.

Ωστόσο, οι αρμόδιοι φορείς εκτιμούν ότι το πρόβλημα θα είναι προσωρινό και ότι η τροφοδοσία της αγοράς θα αποκατασταθεί σύντομα.

Ειδικότερα, αναμένονται περίπου 800.000 επιπλέον δόσεις έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 40% των προπαραγγελιών από μία εταιρεία.

Συνολικά, για τη φετινή περίοδο υπολογίζεται ότι θα διατεθούν 3,2 εκατομμύρια δόσεις αντιγριπικών εμβολίων.

Η αυξημένη ζήτηση, σε συνδυασμό με τη σταδιακή διάθεση των ποσοτήτων στην αγορά, έχει δημιουργήσει προσωρινές ελλείψεις, την ώρα που οι ειδικοί επισημαίνουν τη σημασία του έγκαιρου εμβολιασμού ενόψει της αναμενόμενης χειμερινής έξαρσης.