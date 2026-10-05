Αναβρασμός στα σχολεία της Γκράβας: Επιμένει η έντονη οσμή – «Φοβόμαστε να αφήσουμε τα παιδιά μας» λένε οι γονείς

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Συνεχίζεται η αγωνία και σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς η έντονη οσμή εξακολουθεί, σύμφωνα με καταγγελίες γονέων στο iPaideia.gr, να είναι αισθητή στον χώρο.

Τα Δημοτικά σχολεία δεν λειτουργούν σήμερα, ενώ τα Γυμνάσια άνοιξαν πριν από λίγο, ωστόσο η εικόνα που επικρατεί είναι διαφορετική από μια συνηθισμένη σχολική ημέρα, καθώς πολλά παιδιά δεν έχουν προσέλθει στα μαθήματα. Την ίδια ώρα, παραμένει άγνωστο εάν θα καταχωριστούν απουσίες στους μαθητές που δεν πήγαν στο σχολείο.

Γονείς καταγγέλλουν στο iPaideia.gr ότι η οσμή παραμένει πάρα πολύ έντονη και εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών τους. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, φοβούνται να αφήσουν τα παιδιά τους στα σχολεία, παρά τις μέχρι στιγμής διαβεβαιώσεις ότι από τους ελέγχους δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή φυσικού αερίου.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, σε ενημέρωση που εστάλη χθες στους γονείς, τίθενται σοβαρά ερωτήματα για το τι γνώριζαν οι αρμόδιοι και ποιες ενέργειες είχαν προηγηθεί, καθώς γίνεται αναφορά σε ελέγχους που φέρεται να πραγματοποιήθηκαν ήδη από τις 16 και τις 21 Σεπτεμβρίου. Οι γονείς ζητούν πλήρη ενημέρωση για το πόρισμα του δεύτερου ελέγχου της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, καθώς και γραπτή και επίσημη ενημέρωση για τα αποτελέσματα της τεχνικής έκθεσης της εταιρείας που πραγματοποίησε τους προηγούμενους ελέγχους.

Στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας έχει αναρτηθεί πανό από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την κατάσταση. «Οι ζωές μας μετράνε! Δεν είναι κόστος – Πάρτε μέτρα για ασφαλή σχολεία!», αναγράφεται χαρακτηριστικά στο πανό.

Στο σημείο βρίσκονται γονείς, καθώς και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, ενώ η ανησυχία παραμένει μέχρι να αποσαφηνιστεί από πού προέρχεται η έντονη οσμή.

Το χρονικό

Στην προληπτική εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας προχώρησαν την Παρασκευή οι διευθυντές των σχολείων που στεγάζονται στον χώρο, μετά από αναφορές για έντονη οσμή που παρέπεμπε σε φυσικό αέριο και την ενεργοποίηση του σχετικού συναγερμού.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες πραγματοποίησαν αρχικό έλεγχο στους χώρους, χωρίς να εντοπιστεί διαρροή αερίου. Λόγω της έντονης οσμής, οι υπεύθυνοι του σχολικού συγκροτήματος αποφάσισαν την εκκένωσή του για προληπτικούς λόγους. Η εκκένωση αφορούσε το σύνολο του συγκροτήματος, δηλαδή Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, την Παρασκευή, στις 09:05 το πρωί, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πάρης Χαρλαύτης, και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Θωμάς Γεωργιάδης, ενημερώθηκαν τηλεφωνικά από τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την έντονη οσμή στον χώρο.

Άμεσα ενημερώθηκε η Enaon, η οποία έστειλε κλιμάκιο στο σχολικό συγκρότημα, όπου πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες μετρήσεις. Από τον πρώτο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου.

Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε και σε δεύτερο έλεγχο, αποστέλλοντας συνεργείο για νέα αυτοψία και μετρήσεις. Το σχετικό πόρισμα αναμένεται.