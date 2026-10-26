Ο καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης εντάσσεται στο ακαδημαϊκό δυναμικό του UNIC Athens

Πίνακας περιεχομένων

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο UNIC Athens καλωσορίζει έναν ακαδημαϊκό με διεθνή εμπειρία και συμβολή στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ο Καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης αποτελεί τη νέα προσθήκη στο ακαδημαϊκό δυναμικό του UNIC Athens, εντασσόμενος στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Η ακαδημαϊκή και επαγγελματική του πορεία σε διεθνές επίπεδο εστιάζει στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Διεθνής ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία

Ο Καθηγητής Δουκίδης έχει διδακτορικό στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την Προσομοίωση από το London School of Economics (LSE), όπου δίδαξε ως λέκτορας την περίοδο 1984-1990. Δίδαξε, επίσης, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) για διάστημα 36 ετών, ενώ έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής στα πανεπιστήμια INSEAD και Brunel. Έχει ουσιαστική διεθνή ακαδημαϊκή προσφορά στους κλάδους της τεχνητής νοημοσύνης, του ηλεκτρονικού επιχειρείν, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Παράλληλα, ίδρυσε και διηύθυνε έως το 2021 το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του ΟΠΑ, με διεθνή παρουσία στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, διαχειρίστηκε περισσότερα από 60 διεθνή και εθνικά έργα έρευνας και ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, διαθέτει πολυετή εμπειρία ως σύμβουλος και μέλος διοικητικών συμβουλίων σε περισσότερους από 50 ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Σήμερα, είναι Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) και ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Euronext Athens.

Η Καθηγήτρια Αγγελική Κοκκινάκη, Κοσμητόρισσα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά τον Καθηγητή Δουκίδη στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ο Καθηγητής Δουκίδης θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Σχολής, αξιοποιώντας την ακαδημαϊκή του πορεία, τη διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική του δραστηριότητα και την εμπειρία του στη σύνδεση της τεχνολογίας με τις ανάγκες των οργανισμών. Η συμβολή του θα ενισχύσει την ερευνητική αριστεία της Σχολής, τη διασύνδεσή της με τον επιχειρηματικό κόσμο και την ικανότητά της να προετοιμάζει τους ηγέτες του μέλλοντος».

Ο Καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης δήλωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που εντάσσομαι στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο UNIC Athens και ανυπομονώ να συμβάλω στην προσπάθειά της να ενισχύσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, με έμφαση στην αποτελεσματική αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, στην Ελλάδα και διεθνώς».

Ο Δρ. Αλέξανδρος Αντωναράς, Διευθυντής του UNIC Athens, δήλωσε: «Η παρουσία του Καθηγητή Δουκίδη στο UNIC Athens ενισχύει την ακαδημαϊκή μας κοινότητα και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις σύγχρονες εξελίξεις στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η εμπειρία του μπορεί να προσφέρει στους φοιτητές πολύτιμες ευκαιρίες να έρθουν σε επαφή με την έρευνα και τις εφαρμογές της στην πράξη, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του campus στην Αθήνα».

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας κατέχει τη Διεθνώς Αναγνωρισμένη Διαπίστευση AACSB, η οποία έχει απονεμηθεί σε μόλις 6% των Σχολών Διοίκησης παγκοσμίως που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα στον στρατηγικό σχεδιασμό, την ακαδημαϊκή επίδοση και τον κοινωνικό αντίκτυπο.