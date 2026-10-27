Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Νέες μετακινήσεις και ανακλήσεις – Όλες οι αποφάσεις
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Νέες αποφάσεις για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, φέρνοντας πρόσθετες υπηρεσιακές μεταβολές για το διδακτικό έτος 2026-2027.
Ειδικότερα, με δύο διαδοχικές αποφάσεις, το υπουργείο προχωρά σε νέες αποσπάσεις, ανακλήσεις ήδη εγκεκριμένων αποσπάσεων, καθώς και τροποποίηση απόσπασης εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι αλλαγές αφορούν αφενός μετακινήσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και αφετέρου μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που αποσπώνται σε περιοχές και Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να ενημερωθούν για τις υπηρεσιακές μεταβολές που τους αφορούν.
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