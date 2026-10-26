Σφοδρές αντιδράσεις αποφοίτων για το σχέδιο επαναφοράς των ΤΕΙ – Τι υποστηρίζουν

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Οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΙ αντιδρούν στην παρουσίαση πρότασης που κάνει λόγο για «επιστροφής των ΤΕΙ», μιλώντας για θεσμική σύγχυση μεταξύ διαφορετικών εκπαιδευτικών δομών και επιπέδων προσόντων.

Στο προσκήνιο ήρθε τις τελευταίες ώρες η συζήτηση για την επαναφορά των ΤΕΙ, με αφορμή δημοσίευμα που αναφερόταν σε υπό εξέταση σχέδιο της κυβέρνησης για τη δημιουργία «Ανώτερων Τεχνικών Σχολών» σε περιφερειακά πανεπιστήμια.

Από την μεριά τους, οι απόφοιτοι των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με μια σκληρή ανακοίνωση, αντιδρούν έντοντα στην παρουσίαση αυτού του σχεδιασμού ως επιστροφής των ΤΕΙ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για διαφορετικές εκπαιδευτικές δομές με διακριτή θεσμική θέση και επίπεδο προσόντων.

Βασική κατεύθυνση της πρότασης, όπως αναφέρει σε δημοσίευμα της η Καθημερινή, είναι η αξιοποίηση των υποδομών και της τεχνογνωσίας που διαθέτουν ήδη τα περιφερειακά πανεπιστήμια, προκειμένου να αναπτυχθούν προγράμματα εφαρμοσμένης τεχνικής εκπαίδευσης. Ο σχεδιασμός συνδέεται με την ανάγκη κάλυψης του κενού που δημιουργήθηκε μετά την κατάργηση των ΤΕΙ, αλλά και με την αναζήτηση εκπαιδευτικών επιλογών που θα ανταποκρίνονται περισσότερο στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Θεσμικά ανακριβή η ταύτιση των ΤΕΙ με τις Ανώτερες Τεχνικές Σχολές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποφοίτων, τα ΤΕΙ αποτελούσαν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (επιπέδου 6) και τα πτυχία τους ήταν ισάξια με τα πτυχία των πανεπιστημίων. Αντίθετα, οι Ανώτερες Τεχνικές Σχολές παραπέμπουν στην ανώτερη εκπαίδευση και στο επίπεδο 5. Με βάση αυτή τη διάκριση, οι απόφοιτοι χαρακτηρίζουν θεσμικά ανακριβή και προσβλητική για εκατοντάδες χιλιάδες πτυχιούχους την ταύτιση των δύο εννοιών.

Στην παρέμβασή τους θέτουν, παράλληλα, ζήτημα διαφάνειας ως προς τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών σχεδιασμών, καθώς, όπως αναφέρουν, οι σχετικές πληροφορίες δημοσιοποιούνται πριν υπάρξει επίσημη θεσμική ενημέρωση. Τονίζουν ότι η ανάγκη ενίσχυσης της τεχνικής εκπαίδευσης μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας συζήτησης, χωρίς όμως να συγχέεται με την ιστορία και το ακαδημαϊκό καθεστώς των πρώην ΤΕΙ.

“Ακόμη πιο προβληματική είναι η πρακτική να εμφανίζονται μέσω «πληροφοριών» στον Τύπο κυβερνητικοί ή κομματικοί σχεδιασμοί πριν υπάρξει επίσημη θεσμική ενημέρωση. Η ίδια η Καθημερινή αναφέρει ότι η πρόταση βρίσκεται υπό επεξεργασία για το νέο πρόγραμμα της Ν.Δ. Αν τέτοια δημοσιεύματα χρησιμοποιούνται ως δοκιμαστικές διαρροές για να μετρηθούν κοινωνικές αντιδράσεις, ας μη χρησιμοποιούνται τουλάχιστον τα ΤΕΙ ως επικοινωνιακή ταμπέλα για κάτι που δεν έχει καμία σχέση με αυτά” αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση των αποφοίτων.

Σύνδεση των σπουδών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα ανταποκρίνονται στις ελλείψεις τεχνικού προσωπικού και στις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων.

Στόχος της πρότασης που είναι να διευρυνθούν οι επαγγελματικές επιλογές των νέων και να ενισχυθεί η σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή, αξιοποιώντας παράλληλα τις δυνατότητες των περιφερειακών πανεπιστημίων.

Η προσαρμογή των ειδικοτήτων στην οικονομική φυσιογνωμία κάθε περιοχής εκτιμάται ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, αλλά και στη δημιουργία προοπτικών απασχόλησης που θα συγκρατήσουν περισσότερους νέους στην περιφέρεια.

Η πρόταση εντάσσεται στις συζητήσεις για τη διαμόρφωση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την περίοδο 2027-2030, τον συντονισμό του οποίου έχει αναλάβει ο Κωστής Χατζηδάκης.