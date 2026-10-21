Ποιοί πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να λάβουν 1.000 ευρώ: Παράταση στην προθεσμία

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Έως τις 16 Νοεμβρίου παρατάθηκε η προθεσμία για τις υποτροφίες των 1.000 ευρώ του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, που απευθύνονται σε 2.106 επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Ποιοι πληρούν τις προϋποθέσεις και πότε προβλέπεται ηλεκτρονική κλήρωση.

Περισσότερο χρόνο για να διεκδικήσουν χρηματική ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ έχουν οι νέοι φοιτητές που εισήχθησαν φέτος στα δημόσια Πανεπιστήμια, καθώς παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα υποτροφιών του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ). Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, στις 23:59, ενώ η παροχή αφορά συνολικά 2.106 δικαιούχους.

Η οικονομική ενίσχυση απευθύνεται σε επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 που εγγράφονται για πρώτη φορά σε δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και διαθέτουν άμεσο ή έμμεσο δικαίωμα στις παροχές του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Ωστόσο, η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο δεν εξασφαλίζει αυτομάτως την καταβολή του ποσού, καθώς προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής και, εφόσον οι έγκυρες αιτήσεις υπερβούν τις διαθέσιμες θέσεις, ηλεκτρονική κλήρωση.

Παράταση για τις υποτροφίες των 1.000 ευρώ – Η νέα προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το χρηματικό βραβείο των 1.000 ευρώ έως τις 16 Νοεμβρίου 2026, στις 23:59.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία των αιτούντων.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ

Το πρόγραμμα προβλέπει την οικονομική ενίσχυση 2.106 νέων φοιτητών, με το ποσό της υποτροφίας να ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Ποιοι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να λάβουν τα 1.000 ευρώ

Η ενίσχυση απευθύνεται σε νέους και νέες που πέτυχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026 και εγγράφονται για πρώτη φορά σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας.

Ωστόσο, για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν αρκεί μόνο η επιτυχία στις εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να είχαν τη μαθητική ιδιότητα κατά το σχολικό έτος 2025-2026.

Να είναι άγαμοι και άνεργοι.

Να έχουν επιτύχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026 ή μέσω άλλης διαδικασίας που εξομοιώνεται με αυτές από το υπουργείο Παιδείας.

Να εγγράφονται για πρώτη φορά σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας.

Η οικονομική παροχή αφορά, επομένως, συγκεκριμένη κατηγορία πρωτοετών φοιτητών και όχι το σύνολο όσων εισήχθησαν φέτος στην ανώτατη εκπαίδευση.

Ποιος υποβάλλει την αίτηση στον ΟΠΕΚΑ

Η αίτηση για τη χορήγηση της υποτροφίας υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον γονέα που είναι άμεσα δικαιούχος των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, εφόσον το παιδί του πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Στην περίπτωση δικαιούχου ορφανικής σύνταξης, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής της αίτησης από το ίδιο το τέκνο.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης, ως άμεσα δικαιούχοι, τέκνα που διαθέτουν δικό τους ασφαλιστικό δικαίωμα λόγω σύνταξης αναπηρίας, ως ανίκανα για κάθε εργασία, ή λόγω επιδόματος παραπληγίας – τετραπληγίας του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ).

Ως έμμεσα δικαιούχοι θεωρούνται τα εξαρτώμενα τέκνα που ασφαλίζονται μέσω γονέα ο οποίος διαθέτει άμεσο δικαίωμα στις παροχές του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Τι θα συμβεί αν οι αιτήσεις ξεπεράσουν τις 2.106

Η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται αυτομάτως και την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.

Ο αριθμός των δικαιούχων έχει καθοριστεί σε 2.106 και, εφόσον οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις ξεπεράσουν το συγκεκριμένο όριο, η τελική επιλογή θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, με βάση κριτήρια που θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΑ.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Προς το παρόν, δεν έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για τη διεξαγωγή της κλήρωσης.

Ποιοι εξαιρούνται από την ηλεκτρονική κλήρωση

Για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων προβλέπεται προτεραιότητα στη χορήγηση των χρηματικών βραβείων.

Συγκεκριμένα, εφόσον πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, εξαιρούνται από τη διαδικασία της κλήρωσης:

Παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, καθώς και παιδιά που είναι άμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ λόγω ορφανικής σύνταξης.

Παιδιά των οποίων τουλάχιστον ένας γονέας είναι δικαιούχος του επιδόματος αναδοχής που χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ.

Παιδιά των οποίων τουλάχιστον ένας γονέας είναι άμεσα δικαιούχος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και έχει τρία ή τέσσερα και περισσότερα παιδιά που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Οι συγκεκριμένες κατηγορίες καθίστανται άμεσα δικαιούχοι της παροχής, χωρίς να απαιτείται συμμετοχή στην ηλεκτρονική κλήρωση.

Υποτροφίες ΟΠΕΚΑ: Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι

Το χρηματικό βραβείο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο και αφορά νέους που ξεκινούν τις σπουδές τους σε δημόσια Πανεπιστήμια της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν ότι πληρούν τόσο τις προϋποθέσεις που αφορούν τη μαθητική και φοιτητική τους ιδιότητα όσο και τα ασφαλιστικά κριτήρια του προγράμματος.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς η προθεσμία, μετά την παράταση, ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, στις 23:59.

Η τελική επιλογή των δικαιούχων, εφόσον απαιτηθεί κλήρωση, θα γνωστοποιηθεί μέσα από τις ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΑ.