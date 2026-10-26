Πανελλήνιες: «Φρένο» στα αθλητικά μπόνους ζητούν τα ιδιωτικά σχολεία στη σκιά καταγγελιών για «στημένους» αγώνες

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Την αναθεώρηση του συστήματος που συνδέει τις σχολικές αθλητικές διακρίσεις με προσαυξήσεις μορίων και προνόμια εισαγωγής στα πανεπιστήμια ζητά ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων, με αφορμή τις σοβαρές καταγγελίες για χειραγώγηση σχολικών πρωταθλημάτων και «εικονική» φοίτηση μαθητών-αθλητών.

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση για τα φαινόμενα διαφθοράς στον ελληνικό αθλητισμό, ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι η μετατροπή των αθλητικών επιτυχιών σε μέσο διεκδίκησης πανεπιστημιακών προνομίων δημιουργεί στρεβλά κίνητρα, υπονομεύοντας τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του σχολικού αθλητισμού.

Παράλληλα, ζητά την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών από τις αρμόδιες αρχές, με σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει συλλογική ενοχοποίηση σχολείων ή μαθητών.

Στο επίκεντρο τα αθλητικά «μπόνους» στις Πανελλαδικές

Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων θέτει ευθέως ζήτημα αναθεώρησης του πλαισίου που επιτρέπει στους μαθητές-αθλητές να αξιοποιούν τις αθλητικές τους διακρίσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Όπως υποστηρίζει, η σύνδεση των σχολικών πρωταθλημάτων με προσαυξήσεις μορίων και ειδικά ακαδημαϊκά προνόμια μετατρέπει τη συμμετοχή στον σχολικό αθλητισμό από εκπαιδευτική εμπειρία σε έναν ακόμη μηχανισμό ανταγωνισμού για την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο.

«Ο σχολικός αγώνας σταματάει να είναι μια εκπαιδευτική εμπειρία και μετατρέπεται σε έναν ακόμη μηχανισμό ανταγωνισμού για την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει να επανεξεταστούν τα ειδικά προνόμια εισαγωγής μέσω αθλητικών διακρίσεων, με εξαίρεση την εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Αντί της σύνδεσης των αθλητικών επιτυχιών με τα κριτήρια πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση, προτείνει την ενίσχυση των μαθητών-αθλητών μέσω ουσιαστικών αθλητικών υποτροφιών, οικονομικής στήριξης, κατάλληλων υποδομών και εκπαιδευτικής υποστήριξης.

Καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων και «εικονική» φοίτηση

Αναφερόμενος στις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Σύνδεσμος εκφράζει έντονο προβληματισμό για το ενδεχόμενο χειραγώγησης σχολικών πρωταθλημάτων και πρακτικών «εικονικής» φοίτησης μαθητών-αθλητών.

Υπογραμμίζει ότι, εφόσον οι καταγγελίες αποδειχθούν βάσιμες, πρόκειται για πρακτικές που πλήττουν την αξιοπιστία των αθλητικών θεσμών, την ισονομία στην εκπαίδευση και την εμπιστοσύνη των παιδιών στις αξίες του αθλητισμού.

Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε παραβίαση της νομοθεσίας είναι απαράδεκτη, ανεξάρτητα από το αν αφορά δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο.

Παράλληλα, καλεί όσους διαθέτουν συγκεκριμένα στοιχεία για αξιόποινες πράξεις να τα θέσουν υπόψη των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, τονίζοντας ότι οι δημόσιες καταγγελίες δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη θεσμική διερεύνηση.

Ζητά περισσότερα αθλητικά σχολεία και ευέλικτο σύστημα φοίτησης

Πέρα από την αναθεώρηση των προνομίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων ζητά αλλαγές και στον τρόπο φοίτησης των μαθητών που ασχολούνται με τον αθλητισμό υψηλών απαιτήσεων.

Όπως επισημαίνει, οι συγκεκριμένοι μαθητές χρειάζονται πραγματική υποστήριξη ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται τόσο στις σχολικές τους υποχρεώσεις όσο και στις απαιτήσεις των προπονήσεων και των αγώνων.

Προτείνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ενός σαφούς και νομικά κατοχυρωμένου συστήματος φοίτησης, με εξατομικευμένα προγράμματα, αντικειμενική αξιολόγηση και διαφανείς μηχανισμούς ελέγχου.

Παράλληλα, θέτει ως προτεραιότητα τη δυνατότητα ίδρυσης περισσότερων αθλητικών Γυμνασίων και Λυκείων, που θα αποτελούν αξιόπιστη εκπαιδευτική επιλογή για νέους αθλητές.

Αιχμές για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που περιστρέφεται γύρω από τις Πανελλαδικές

Ο Σύνδεσμος αποδίδει τις στρεβλώσεις του σχολικού αθλητισμού σε ένα ευρύτερο πρόβλημα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο, όπως υποστηρίζει, έχει αναγάγει την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο σε κυρίαρχο μέτρο επιτυχίας.

Σύμφωνα με την παρέμβασή του, η υπερβολική έμφαση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ασκεί ασφυκτική πίεση σε μαθητές, οικογένειες και σχολεία, περιορίζοντας τον χώρο για τον αθλητισμό, τις τέχνες, τη δημιουργικότητα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, επισημαίνει, ο σχολικός αθλητισμός κινδυνεύει να αντιμετωπίζεται ως μέσο συγκέντρωσης μορίων και όχι ως αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Καταλήγοντας, ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση των καταγγελλόμενων φαινομένων δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα «κυνήγι μαγισσών» ή σε δημόσιες αντιπαραθέσεις, αλλά απαιτεί ουσιαστικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα κίνητρα που δημιουργεί.