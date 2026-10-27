Πού ακυρώθηκαν οι μαθητικές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου

Οι εργασιακές συνθήκες που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί καθημερινά έρχονται στο προσκήνιο, καθώς η εξουθένωση «λυγίζει» ένα μεγάλο ποσοστό αυτών, ενώ η αποχώρηση από το επάγγελμα κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος ως επιλογή.