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Πού ακυρώθηκαν οι μαθητικές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου

Ασημίνα Ρούσσου Ασημίνα Ρούσσου
27/10/2026 - 11:32
Πού ακυρώθηκαν οι μαθητικές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου
INTIME NEWS / ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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Πού ακυρώθηκαν οι παρελάσεις λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων

Την ακύρωση όλων των μαθητικών παρελάσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στα Δωδεκάνησα, για λόγους ασφαλείας, ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο Μηνάς Παπαδάκης, Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, καθώς τα Δωδεκάνησα παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με κόκκινη προειδοποίηση για αύριο, Τετάρτη.

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Στην Κατηγορία: ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ

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