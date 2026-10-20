«Σβήνουν» καλοκαιρινούς μήνες από την προϋπηρεσία και μειώνονται οι μισθοί σε εκπαιδευτικούς – Νομικά κινείται η ΟΙΕΛΕ

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Σοβαρές καταγγελίες για περικοπές στην αναγνωριζόμενη προϋπηρεσία εκπαιδευτικών που εργάστηκαν σε ιδιωτικά σχολεία και σήμερα υπηρετούν ως αναπληρωτές διατυπώνει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), προειδοποιώντας για άμεσες οικονομικές και εργασιακές συνέπειες.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ορισμένες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δεν προσμετρούν τους καλοκαιρινούς μήνες στην προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών, παρά τις σχετικές οδηγίες του υπουργείου Παιδείας, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται τόσο οι αποδοχές τους όσο και τα δικαιώματα που συνδέονται με τη βαθμολογική τους εξέλιξη.

Η ΟΙΕΛΕ κάνει λόγο για κατάφωρη παραβίαση της νομοθεσίας και προαναγγέλλει νομικές ενέργειες, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν περιορίζεται στις μισθολογικές απώλειες των αναπληρωτών, αλλά ενδέχεται να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο για το σύνολο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Μάλιστα, προειδοποιεί ότι τέτοιες πρακτικές θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για αμφισβήτηση της καταβολής μισθών κατά τους θερινούς μήνες στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από την ΟΙΕΛΕ:

Προκλητική παρανομία ορισμένων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης: Αφαιρούν από την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση τους καλοκαιρινούς μήνες! Νομικά θα κινηθεί η ΟΙΕΛΕ, κίνδυνος για όλους τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς

Συνάδελφοι πρώην ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί και νυν αναπληρωτές μάς ενημερώνουν για μια εξαιρετικά δυσμενή εξέλιξη. Κάποιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ευτυχώς ελάχιστες) περιφρονώντας πλήρως την νομοθεσία και τις ρητές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, δεν προσμετρούν για τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη τους καλοκαιρινούς μήνες! Αυτό προκαλεί διπλή βλάβη στους συναδέλφους μας.

Πρώτον, μειώνει το Μ.Κ. τους με αποτέλεσμα την αντίστοιχη μείωση μισθού

Δεύτερον, σε εκπαιδευτικούς με μεγαλύτερη προϋπηρεσία, ακυρώνει την όποια μείωση ωραρίου έχει προέλθει από ωρίμανση.

Πρόκειται για μια καταφανώς παράνομη ενέργεια είτε από απαράδεκτη άγνοια είτε από σκοπιμότητα, που καταστρατηγεί πλήρως ακόμη και τη φετινή εγκύκλιο μεταθέσεων, όπου με σαφήνεια αναφέρεται:

«Διευκρινίζουμε ότι ο χρόνος υπηρεσίας στην ιδιωτική Α/μια και Β/μια υπολογίζεται χωρίς να αφαιρούνται, όπως στη σχετική βεβαίωση αναφέρεται, οι καλοκαιρινοί μήνες»

Τεράστιος ο κίνδυνος για όλους τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς- Οι κινήσεις της ΟΙΕΛΕ

Η ενέργεια αυτή κάποιων Διευθύνσεων και συγκεκριμένων υπαλλήλων δεν πλήττει μόνο τους προερχόμενους από την ιδιωτική εκπαίδευση συναδέλφους μας, αλλά ανοίγει την κερκόπορτα για κάποιους επιχειρηματίες που ονειρεύονται να μην πληρώνουν μισθό τους καλοκαιρινούς μήνες. Επομένως, η ΟΙΕΛΕ δεν έχει περιθώρια εφησυχασμού. Είναι υποχρεωμένη να κινηθεί νομικά εναντίον οποιουδήποτε υπαλλήλου δεν τηρήσει τη νομιμότητα για παράβαση καθήκοντος και υπέρβαση εξουσίας και θα ζητήσει την πειθαρχική του δίωξη. Θα στηρίξει, επίσης, τις νομικές ενέργειες στις οποίες σκέφτονται να προβούν κάποιοι συνάδελφοί μας για ηθική και οικονομική βλάβη.

Επίσης, η Ομοσπονδία εξετάζει με το νομικό της επιτελείο το σχηματισμό συλλόγου εκπαιδευτικών προερχόμενων από την ιδιωτική εκπαίδευση, προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση και συνεργασία με την ΟΙΕΛΕ για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων.