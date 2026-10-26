Παρέμβαση της ΔΟΕ για την πειθαρχική δίωξη 22 εκπαιδευτικών – Αντέδρασαν στην πτώση σοβάδων
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Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για στοχοποίηση των εκπαιδευτικών, ζητά την παύση των διώξεων και αναδεικνύει το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών υποδομών.
Η παραπομπή 22 εκπαιδευτικών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη στο πειθαρχικό συμβούλιο προκαλεί την έντονη αντίδραση της ΔΟΕ. Η υπόθεση συνδέεται με την πτώση σοβάδων σε αίθουσα του σχολείου, στις 5 Νοεμβρίου 2025, περιστατικό που ευτυχώς δεν είχε ως αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς μαθητών.
Η ΔΟΕ καταγγέλλει ότι στοχοποιείται το σύνολο του Συλλόγου Διδασκόντων, επισημαίνοντας πως αντί να αναζητηθούν ευθύνες για την κατάσταση και τη συντήρηση του σχολικού κτιρίου, στο επίκεντρο βρίσκονται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Παράλληλα, εντάσσει την υπόθεση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυταρχικών πρακτικών και εκφοβισμού στον χώρο της εκπαίδευσης.
Η Ομοσπονδία ζητά να σταματήσουν άμεσα οι πειθαρχικές διώξεις και να απαλλαγούν πλήρως όλοι οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί. Ταυτόχρονα, καλεί την κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων, διεκδικώντας επαρκή χρηματοδότηση, συστηματικούς ελέγχους και τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης.
Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, η ΔΟΕ στηρίζει τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στις 11:30, έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.
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