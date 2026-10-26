Παρέμβαση της ΔΟΕ για την πειθαρχική δίωξη 22 εκπαιδευτικών – Αντέδρασαν στην πτώση σοβάδων

Με ένα μήνυμα που συνδέει το ιστορικό «Όχι» της 28ης Οκτωβρίου 1940 με τις προκλήσεις της σημερινής εποχής, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, απευθύνεται στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η υπεράσπιση της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν αποτελεί μόνο ιστορική παρακαταθήκη, αλλά και καθημερινή ευθύνη. Το μήνυμα ολοκληρώνεται με αναφορά στην προσφορά των εκπαιδευτικών, τους οποίους ευχαριστεί για τη μετάδοση τόσο της ιστορικής γνώσης όσο και των αξιών που τη συνοδεύουν, υπενθυμίζοντας ότι η ουσιαστική τιμή προς το παρελθόν δεν εξαντλείται στις επετειακές εκδηλώσεις, αλλά αποτυπώνεται κυρίως στα διδάγματα που αντλούμε από αυτό.