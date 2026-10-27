ΕΚΠΑ: Δωρεάν «εισιτήριο» στην επιχειρηματικότητα για φοιτητές και αποφοίτους – Άνοιξαν οι αιτήσεις

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Την ευκαιρία να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα σε επιχειρηματική δραστηριότητα, αποκτώντας πρακτικές γνώσεις, καθοδήγηση από έμπειρους επαγγελματίες και πρόσβαση σε ένα δίκτυο επιχειρήσεων και φορέων καινοτομίας, έχουν φοιτητές, ερευνητές και απόφοιτοι του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Μια ευκαιρία να μετατρέψουν τις καινοτόμες ιδέες τους σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, χωρίς κόστος συμμετοχής, έχουν φοιτητές, ερευνητές και απόφοιτοι του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), μέσα από τον νέο κύκλο Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης της Μονάδας «Αρχιμήδης».

Οι αιτήσεις για τον 11ο κύκλο του προγράμματος έχουν ανοίξει και θα παραμείνουν διαθέσιμες έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους που διαθέτουν μια επιχειρηματική ιδέα να εξετάσουν εάν αυτή μπορεί να εξελιχθεί σε μια βιώσιμη επιχείρηση.

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στην παροχή θεωρητικών γνώσεων, αλλά περιλαμβάνει πρακτική εκπαίδευση, εξατομικευμένη καθοδήγηση, πρόσβαση σε επαγγελματικά δίκτυα και υποστήριξη για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων. Παράλληλα, απευθύνεται και σε νεοφυείς επιχειρήσεις που βρίσκονται στα πρώτα στάδια λειτουργίας τους.

Στον 11ο κύκλο Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, ερευνητές, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού του ΕΚΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης απόφοιτοι του Πανεπιστημίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν παρέλθει περισσότερα από τρία χρόνια από την αποφοίτησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν ατομικά ή ως μέλη επιχειρηματικών ομάδων. Στην περίπτωση των ομάδων, απαιτείται τουλάχιστον ένα μέλος να προέρχεται από την πανεπιστημιακή κοινότητα του ΕΚΠΑ.

Για τις νεοφυείς επιχειρήσεις προβλέπεται ότι δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει τρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, ενώ τουλάχιστον ένας ιδρυτής ή μέτοχος οφείλει να συνδέεται με το Πανεπιστήμιο.

Κατά τη διαδικασία επιλογής θα δοθεί προτεραιότητα στις επιχειρηματικές ομάδες έναντι των μεμονωμένων υποψηφίων.

Δωρεάν εκπαίδευση, καθοδήγηση και πρόσβαση σε επαγγελματικά δίκτυα

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν, ενώ οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν μια σειρά υπηρεσιών για την ανάπτυξη και την οργάνωση της επιχειρηματικής τους ιδέας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εκπαιδευτικά εργαστήρια, συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση από έμπειρους μέντορες της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Παράλληλα, παρέχεται πρόσβαση σε χώρους φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1, στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού μοντέλου, στην αναγνώριση της αγοράς στην οποία απευθύνεται κάθε ιδέα, στην ανάπτυξη ενός ελάχιστου βιώσιμου προϊόντος (MVP), αλλά και στην αναζήτηση πιθανών πηγών χρηματοδότησης.

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν επίσης στην αποτελεσματική παρουσίαση των επιχειρηματικών τους σχεδίων σε δυνητικούς επενδυτές, αποκτώντας παράλληλα τη δυνατότητα δικτύωσης με επιχειρήσεις, οργανισμούς και ομάδες που έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενους κύκλους του προγράμματος.

Πότε ξεκινά η εκπαίδευση και τι περιλαμβάνει

Ο πρώτος κύκλος εκπαιδευτικών εργαστηρίων έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 9 Φεβρουαρίου 2027 και να ολοκληρωθεί στις 13 Απριλίου 2027.

Στο διάστημα αυτό, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν εργαστήρια σχετικά με τη μεθοδολογία Lean Startup, τον σχεδιασμό επιχειρηματικού μοντέλου, την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, την ανάλυση του ανταγωνισμού, το μάρκετινγκ και την παρουσίαση επιχειρηματικών ιδεών.

Για τις ομάδες που θα προχωρήσουν στη δεύτερη φάση προβλέπεται πρόσθετη εκπαίδευση, με αντικείμενο τη σύσταση και λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων, την ανάπτυξη πωλήσεων, την παρακολούθηση δεικτών απόδοσης και τις επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις.

Πώς θα επιλεγούν οι συμμετέχοντες

Η διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια.

Αρχικά θα εξεταστεί εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Στη συνέχεια, όσοι κριθούν επιλέξιμοι θα κληθούν να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα.

Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν την καινοτομικότητα της πρότασης, την πληρότητα της επιχειρηματικής ομάδας, τη δυνατότητα υλοποίησης, τη γνώση της αγοράς και την ποιότητα της παρουσίασης.

Αιτήσεις έως τις 30 Νοεμβρίου – Πού υποβάλλονται

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας «Αρχιμήδης»:

https://archimedes.uoa.gr/accelerator-invitation/

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Μέσα από τον νέο κύκλο Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης, το ΕΚΠΑ επιδιώκει να ενισχύσει τη σύνδεση της πανεπιστημιακής γνώσης και της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, προσφέροντας στους συμμετέχοντες τα εργαλεία και την καθοδήγηση που χρειάζονται για να δοκιμάσουν τις ιδέες τους στην πράξη.