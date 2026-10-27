Το μήνυμα Παπαϊωάννου για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 – «Τιμούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη τις ηρωίδες και τους ήρωες του 1940»

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Ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου τιμά την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, τονίζοντας τη σημασία της ιστορικής μνήμης, της ελευθερίας και της δημοκρατίας, καθώς και τον ρόλο της Παιδείας στη διαμόρφωση των νέων γενεών.

Με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, αναφέρεται στο ιστορικό «Όχι» και στις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της εθνικής ανεξαρτησίας.

Παράλληλα, τονίζει τον καθοριστικό ρόλο της Παιδείας στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στη διαμόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών, απευθύνοντας μήνυμα στις νέες γενιές για τις προκλήσεις και τις ευθύνες τους απέναντι στο μέλλον της χώρας.

Μήνυμα του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιου για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Καθηγητή Νίκου Παπαϊωάννου, για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές,

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Η 28η Οκτωβρίου είναι μια ημέρα εθνικής υπερηφάνειας, ιστορικής μνήμης και βαθιάς συγκίνησης. Μια ημέρα που μας θυμίζει ότι η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η αξιοπρέπεια ενός λαού δεν είναι δεδομένες. Είναι αγαθά πολύτιμα, που κατακτήθηκαν με αγώνες και θυσίες και έχουμε χρέος να διαφυλάσσουμε.

Πριν από 86 χρόνια, τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940, η Ελλάδα αρνήθηκε να υποταχθεί στο τελεσίγραφο της φασιστικής Ιταλίας. Ένας μικρός λαός, απέναντι σε έναν αριθμητικά και στρατιωτικά ισχυρότερο αντίπαλο, επέλεξε να υπερασπιστεί την ελευθερία και την εθνική του ανεξαρτησία.

Το ιστορικό «ΟΧΙ» δεν ήταν απλώς μια διπλωματική απάντηση. Ήταν η έκφραση της θέλησης ενός ολόκληρου έθνους να μην παραδώσει το δικαίωμά του να αποφασίζει για το μέλλον του.

Στα βουνά της Πίνδου, στο αλβανικό μέτωπο, στις πόλεις και στα χωριά της πατρίδας μας, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες εκείνης της γενιάς έγραψαν μια από τις πιο ένδοξες σελίδες της ιστορίας μας. Άνθρωποι απλοί, που άφησαν πίσω τις οικογένειές τους, τις δουλειές και τα όνειρά τους, στάθηκαν όρθιοι μπροστά στον κίνδυνο. Πολλοί δεν επέστρεψαν ποτέ.

Τους οφείλουμε σεβασμό, ευγνωμοσύνη και, πάνω απ’ όλα, τη διατήρηση της ιστορικής αλήθειας και της μνήμης τους.

Σήμερα, 86 χρόνια μετά, σε έναν κόσμο που εξακολουθεί να δοκιμάζεται από πολέμους, συγκρούσεις και αβεβαιότητες, το μήνυμα του 1940 παραμένει επίκαιρο. Μας υπενθυμίζει την αξία της ειρήνης, της δημοκρατίας, της εθνικής ενότητας και της προσήλωσης στις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Η ιστορία, όμως, δεν υπάρχει μόνο για να τη θυμόμαστε στις επετείους. Υπάρχει για να τη γνωρίζουμε, να τη μελετούμε, να διδασκόμαστε από αυτήν.

Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη ευθύνη της Παιδείας.

Ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, πιστεύω βαθιά ότι η ιστορική γνώση είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών. Στα σχολεία και στα πανεπιστήμιά μας, οι νέες και οι νέοι πρέπει να γνωρίζουν τι συνέβη το 1940, να κατανοούν τις συνθήκες και τις επιλογές εκείνης της εποχής και να αντιλαμβάνονται γιατί η ελευθερία και η δημοκρατία αξίζουν κάθε προσπάθεια για την υπεράσπισή τους.

Η Παιδεία μάς μαθαίνει να σκεφτόμαστε, να κρίνουμε, να αναζητούμε την αλήθεια και να σεβόμαστε τον άνθρωπο. Μας δίνει τα εφόδια να κατανοούμε το παρελθόν και τη δύναμη να διαμορφώνουμε το μέλλον.

Απευθύνομαι ιδιαίτερα σε εσάς, τις μαθήτριες, τους μαθητές, τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας.

Είστε η γενιά που θα συνεχίσει την πορεία της πατρίδας μας. Δεν καλείστε να δώσετε τις μάχες που έδωσαν οι πρόγονοί μας. Καλείστε, όμως, να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις της δικής σας εποχής. Με τη γνώση, την επιστήμη, τη δημιουργικότητα, την αλληλεγγύη και την πίστη στις δυνατότητές σας.

Να ονειρεύεστε, να προσπαθείτε, να διεκδικείτε. Να αγαπάτε την πατρίδα μας, γνωρίζοντας την ιστορία της και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το αύριο.

Γιατί ο καλύτερος τρόπος να τιμούμε εκείνους που αγωνίστηκαν για μια ελεύθερη Ελλάδα είναι να φροντίζουμε ώστε οι επόμενες γενιές να ζήσουν σε μια χώρα ειρηνική, δημοκρατική, με περισσότερη γνώση, δικαιοσύνη και ευκαιρίες για όλους.

Αυτή είναι η δική μας ευθύνη απέναντι στην ιστορία. Και αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στα παιδιά μας.

Τιμούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη τις ηρωίδες και τους ήρωες του 1940. Κρατούμε ζωντανή τη μνήμη τους και τις αξίες για τις οποίες αγωνίστηκαν.

Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες!

Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας!