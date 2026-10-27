Πολυτεχνείο Κρήτης: Σχολή-«βουνό» και διαγραφές στον ορίζοντα – Καταγγελίες φοιτητών για απειλές και αποκλεισμούς

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Σφοδρές αντιδράσεις προκαλούν οι επικείμενες διαγραφές φοιτητών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, με τον Φοιτητικό Σύλλογο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών να ζητά εμβόλιμη εξεταστική και να καταγγέλλει αποκλεισμό εκπροσώπων του και απειλητική συμπεριφορά μέλους της διοίκησης.

Την ώρα που η αντίστροφη μέτρηση για τις διαγραφές φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια προκαλεί έντονη ανησυχία, στο Πολυτεχνείο Κρήτης καταγράφεται νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στους φοιτητές και τη διοίκηση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Στο επίκεντρο βρίσκεται το αίτημα για εμβόλιμη εξεταστική, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται ο Φοιτητικός Σύλλογος, ο μέσος χρόνος αποφοίτησης στη συγκεκριμένη σχολή αγγίζει τα 8,51 χρόνια, ξεπερνώντας, όπως υποστηρίζουν οι φοιτητές, το όριο διαγραφής που τους αφορά.

Η κατάσταση οξύνθηκε μετά τις κινητοποιήσεις της 22ας και 23ης Οκτωβρίου, με τον Φοιτητικό Σύλλογο να προχωρά σε σοβαρές καταγγελίες για τη στάση της διοίκησης της σχολής και προσωπικά του κοσμήτορα Γ. Καρυστινού.

Οι φοιτητές κάνουν λόγο για απαξιωτική αντιμετώπιση των αιτημάτων τους, παρεμπόδιση της συμμετοχής εκλεγμένων εκπροσώπων τους σε διαδικασίες της σχολής, αλλά και περιστατικό απειλητικής συμπεριφοράς καθηγητή απέναντι σε εκλεγμένο αντιπρόεδρο του Φοιτητικού Συλλόγου.

Διαγραφές φοιτητών: Στα 8,51 χρόνια ο μέσος χρόνος αποφοίτησης, σύμφωνα με τον Σύλλογο

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που αναδεικνύει ο Φοιτητικός Σύλλογος αφορά τη διάρκεια των σπουδών στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, ο μέσος χρόνος αποφοίτησης από τον Μάρτιο του 2023 έως σήμερα ανέρχεται σε 8,51 χρόνια.

Οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη διάρκεια δεν είναι ανεξάρτητη από τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, καθώς τα προαπαιτούμενα μαθήματα, οι αυξημένες ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και οι δυσκολίες ολοκλήρωσης των μαθημάτων δημιουργούν σημαντικές καθυστερήσεις.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι αρκετοί φοιτητές αναγκάζονται να εργάζονται προκειμένου να καλύψουν το κόστος διαβίωσης στα Χανιά, γεγονός που επηρεάζει τη δυνατότητα συμμετοχής τους στις εξεταστικές περιόδους.

Όπως αναφέρουν, η οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών είναι ήδη μεγάλη, ενώ οι επικείμενες διαγραφές προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για όσους προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Ζητούν εμβόλιμη εξεταστική για τους υπό διαγραφή φοιτητές

Βασικό αίτημα του Φοιτητικού Συλλόγου είναι να πραγματοποιηθεί άμεσα συμπληρωματική εξεταστική περίοδος για τους φοιτητές που βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο διαγραφής.

Οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι μια τέτοια δυνατότητα θα μπορούσε να τους προσφέρει επιπλέον χρόνο και ευκαιρίες για να ολοκληρώσουν τις εκκρεμείς ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις.

Μάλιστα, στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι αντίστοιχες πολυτεχνικές σχολές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχουν δρομολογήσει συμπληρωματική εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

Με αυτό το επιχείρημα ζητούν από τη διοίκηση της Σχολής ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης να εξετάσει ανάλογη λύση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των σπουδών.

Καταγγελίες για αποκλεισμό εκπροσώπων και απειλητική συμπεριφορά

Πέρα από το αίτημα για την εξεταστική, ο Φοιτητικός Σύλλογος προχωρά σε σοβαρές καταγγελίες σχετικά με όσα, όπως υποστηρίζει, συνέβησαν κατά τις κινητοποιήσεις της 22ας και 23ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κοσμήτορας δεν ανταποκρίθηκε στο δημόσιο κάλεσμα των φοιτητών στις 22 Οκτωβρίου, ενώ την επόμενη ημέρα καταγγέλλεται ότι παρεμποδίστηκε η συμμετοχή εκλεγμένων εκπροσώπων τους στη Γενική Συνέλευση της σχολής.

Οι φοιτητές αναφέρουν ότι, έπειτα από την παρουσία δεκάδων μελών του Συλλόγου, κατέστη τελικά δυνατή η παρέμβασή τους στη διαδικασία της Κοσμητείας που ακολούθησε.

Ωστόσο, καταγγέλλουν ότι η αντιμετώπιση των αιτημάτων τους ήταν απαξιωτική και ότι σημειώθηκαν εντάσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε περιστατικό κατά το οποίο, σύμφωνα πάντα με τον Σύλλογο, καθηγητής και μέλος της Κοσμητείας πλησίασε με απειλητικό τρόπο εκλεγμένο αντιπρόεδρο του Ενιαίου Φοιτητικού Συλλόγου, επιχειρώντας να τον απομακρύνει από την αίθουσα.

Πρόκειται για καταγγελία του Φοιτητικού Συλλόγου, χωρίς στο παρεχόμενο υλικό να περιλαμβάνεται η τοποθέτηση του καθηγητή ή της διοίκησης για το συγκεκριμένο περιστατικό.

«Δεχόμαστε ακόμη και απειλές για πειθαρχικά»

Ο Φοιτητικός Σύλλογος υποστηρίζει ότι τα περιστατικά αυτά δεν αποτελούν μεμονωμένες εντάσεις, αλλά εντάσσονται σε μια ευρύτερη προβληματική σχέση με τη διοίκηση της σχολής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι φοιτητές συναντούν συχνά εμπόδια όταν επιχειρούν να παρουσιάσουν συλλογικά τα αιτήματά τους, ενώ καταγγέλλουν ότι έχουν δεχθεί ακόμη και απειλές για πειθαρχικά μέτρα.

Παράλληλα, κατηγορούν τη διοίκηση ότι υποβαθμίζει τη δημοκρατική εκπροσώπηση των φοιτητών στα συλλογικά όργανα.

«Το να μπορούν οι φοιτητές να παραθέτουν τα αιτήματά τους στους καθηγητές τους, δεν είναι προνόμιο που δίνεται κατά βούληση», επισημαίνουν χαρακτηριστικά.

Κάλεσμα στην ακαδημαϊκή κοινότητα

Ο Φοιτητικός Σύλλογος καλεί τους φοιτητές, τους καθηγητές και τα συλλογικά και θεσμικά όργανα του Πολυτεχνείου Κρήτης να τοποθετηθούν απέναντι στις καταγγελλόμενες πρακτικές.

Επιμένει στην ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου με τη διοίκηση και ζητά να ληφθούν μέτρα που θα διευκολύνουν την ολοκλήρωση των σπουδών, ιδιαίτερα για όσους βρίσκονται κοντά στο όριο διαγραφής.

Το αίτημα για εμβόλιμη εξεταστική παραμένει στο επίκεντρο της κινητοποίησης, καθώς οι φοιτητές θεωρούν ότι η δυνατότητα συμμετοχής σε μία επιπλέον εξεταστική περίοδο θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική για την απόκτηση του πτυχίου τους.