ΟΙΕΛΕ σε Ζαχαράκη: Ξήλωμα στο σύστημα πριμοδότησης των αθλητών στις Πανελλήνιες – Φίλτρο στα μπόνους και λουκέτο στα σχολεία-παραβάτες

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Ριζικές αλλαγές στο σύστημα πρόσθετης μοριοδότησης των Πανελλαδικών Εξετάσεων μέσω αθλητικών διακρίσεων ζητά η ΟΙΕΛΕ με επιστολή προς τη Σοφία Ζαχαράκη, στον απόηχο σοβαρών καταγγελιών για εικονικές εγγραφές μαθητών, αλλοίωση σχολικών αγώνων και φερόμενη εμπλοκή ιδιωτικών σχολείων.

Στην υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μεταφέρει πλέον η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) τις σοβαρές καταγγελίες για «μαθητές-φαντάσματα», εικονικές εγγραφές και φερόμενη αλλοίωση αποτελεσμάτων σε σχολικά πρωταθλήματα, ζητώντας ριζικές αλλαγές στο σύστημα μοριοδότησης των Πανελλαδικών Εξετάσεων μέσω αθλητικών διακρίσεων.

Με επιστολή της προς την υπουργό, η Ομοσπονδία ζητά την παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας, καθώς, σύμφωνα με τις καταγγελίες που επικαλείται, τουλάχιστον τέσσερα ιδιωτικά σχολεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα φέρονται να εμπλέκονται σε πρακτικές εικονικής φοίτησης μαθητών-αθλητών και ευνοϊκής μεταχείρισης σχολικών ομάδων σε αθλητικές διοργανώσεις.

Η ΟΙΕΛΕ συνδέει τις καταγγελλόμενες πρακτικές με την εξασφάλιση πρόσθετων μορίων για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, προειδοποιώντας για τις συνέπειες που θα μπορούσαν να έχουν στην ισονομία και την αξιοκρατία, εφόσον επιβεβαιωθούν.

Τέσσερις παρεμβάσεις ζητά η ΟΙΕΛΕ από το υπουργείο Παιδείας

Στην επιστολή της προς τη Σοφία Ζαχαράκη, η Ομοσπονδία καταθέτει τέσσερις συγκεκριμένες προτάσεις, με επίκεντρο τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, τη φοίτηση των μαθητών-αθλητών και τις κυρώσεις για ενδεχόμενες παρανομίες.

Πρώτον, ζητά την ολική αναμόρφωση του μοντέλου πρόσθετης μοριοδότησης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις μέσω του αθλητισμού. Η ΟΙΕΛΕ θεωρεί ότι οι καταγγελίες αναδεικνύουν την ανάγκη επανεξέτασης του τρόπου με τον οποίο οι αθλητικές διακρίσεις προσφέρουν πλεονεκτήματα στην εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Δεύτερον, προτείνει τη διαμόρφωση ευέλικτου προγράμματος φοίτησης για ταλαντούχους αθλητές. Στόχος, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, είναι να μπορούν οι μαθητές να ανταποκρίνονται στις αυξημένες αθλητικές υποχρεώσεις τους χωρίς να καταφεύγουν σε πρακτικές όπως η εικονική φοίτηση, οι εικονικές εξετάσεις και η απόκτηση απολυτηρίων χωρίς ουσιαστική παρακολούθηση μαθημάτων.

Τρίτον, ζητά την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από ιδιωτικά σχολεία που θα αποδειχθεί ότι εμπλέκονται στην υπόθεση. Η πρόταση αφορά σχολικές μονάδες για τις οποίες θα διαπιστωθεί συμμετοχή στις καταγγελλόμενες παράνομες πρακτικές.

Τέταρτον, ζητά την παραδειγματική τιμωρία των διοικήσεων των εμπλεκόμενων σχολείων, αλλά και των εκπαιδευτικών που τυχόν υπέγραφαν νοθευμένα απουσιολόγια. Πρόκειται, σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, για περιπτώσεις κατά τις οποίες μαθητές-αθλητές εμφανίζονταν ως παρόντες στο σχολείο, ενώ στην πραγματικότητα απουσίαζαν.

Καταγγελίες για «μαθητές-φαντάσματα» και αλλοίωση σχολικών αγώνων

Η παρέμβαση της ΟΙΕΛΕ έρχεται στον απόηχο της υπόθεσης που έχει ανακύψει στο ελληνικό μπάσκετ, με την Ομοσπονδία να υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις ενδέχεται να αποκαλύψουν ευρύτερες πρακτικές στον χώρο του σχολικού αθλητισμού.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που επικαλείται, ορισμένα ιδιωτικά σχολεία φέρονται να εγγράφουν ως μαθητές νεαρούς αθλητές οι οποίοι δεν παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματά τους.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία κάνει λόγο για σχολικές ομάδες που φέρονται να έχουν ευνοηθεί σε πρωταθλήματα, σε συνεργασία με πρόσωπα που ενδέχεται να συνδέονται με το καταγγελλόμενο κύκλωμα στο ελληνικό μπάσκετ.

Κατά την ΟΙΕΛΕ, η ευνοϊκή αυτή μεταχείριση θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάκτηση σχολικών πρωταθλημάτων και στην εξασφάλιση πρόσθετης μοριοδότησης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

«Οι μισές μικρές εθνικές ομάδες» σε ορισμένα σχολεία

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η Ομοσπονδία και σε καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ορισμένα ιδιωτικά σχολεία συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό αθλητών από μικρές εθνικές ομάδες.

Όπως υποστηρίζει, σε κάποιες περιπτώσεις φέρονται να φοιτούν στα συγκεκριμένα σχολεία ακόμη και οι μισοί αθλητές ορισμένων μικρών εθνικών ομάδων, με αντάλλαγμα ελάχιστη ή καθόλου παρακολούθηση μαθημάτων.

Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, στους μαθητές αυτούς φέρονται να δίνονται υποσχέσεις για συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις, οι διακρίσεις στις οποίες μπορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, ακόμη και χωρίς Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Στο επίκεντρο η αξιοκρατία στην εισαγωγή στα ΑΕΙ

Η ΟΙΕΛΕ υποστηρίζει ότι η εικονική εγγραφή μαθητών και η νόθευση αποτελεσμάτων σε σχολικά πρωταθλήματα, εφόσον αποδειχθούν, υπονομεύουν την ισονομία και τη διαφάνεια στην εκπαίδευση.

Κατά την Ομοσπονδία, η απόκτηση πρόσθετων μορίων μέσω αθέμιτων πρακτικών μπορεί να δημιουργήσει άνισες συνθήκες πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση, εις βάρος μαθητών που διεκδικούν μια θέση στα πανεπιστήμια με βάση τις επιδόσεις τους.

Για τον λόγο αυτό, επιμένει ότι δεν αρκεί η διερεύνηση μεμονωμένων περιστατικών, αλλά απαιτείται συνολική επανεξέταση του συστήματος αθλητικής μοριοδότησης.

Έκκληση για νέες καταγγελίες

Η ΟΙΕΛΕ καλεί πολίτες που γνωρίζουν περιστατικά σχετικά με την υπόθεση να επικοινωνήσουν με την Ομοσπονδία, ακόμη και αν επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

«Αυτό το απόστημα πρέπει να σπάσει», τονίζει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η διερεύνηση των καταγγελιών είναι απαραίτητη για την προστασία της αξιοκρατίας και της διαφάνειας στον σχολικό αθλητισμό και στην πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση.