Πολλαπλή διάκριση για το ACG στο 2026 Sustainable Campus Index για 11η συνεχόμενη χρονιά

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Το ACG διακρίθηκε συνολικά σε 6 κατηγορίες, καταλαμβάνοντας την 1η θέση στις κατηγορίες Campus Engagement και Food & Dining, τη 2η θέση στην κατηγορία Curriculum και την 3η θέση στις κατηγορίες Public Engagement και Wellbeing & Work.

Ως Κορυφαίο Ίδρυμα (Top Performer) στον δείκτη Sustainable Campus Index 2026 για 11η συνεχόμενη χρονιά διακρίθηκε το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (ACG), επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στη βιωσιμότητα.

Το ACG διακρίθηκε συνολικά σε 6 κατηγορίες, καταλαμβάνοντας την 1η θέση στις κατηγορίες Campus Engagement και Food & Dining, τη 2η θέση στην κατηγορία Curriculum και την 3η θέση στις κατηγορίες Public Engagement και Wellbeing & Work. Έλαβε επίσης συνολική διάκριση μεταξύ των ιδρυμάτων που προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα (Master’s Institutions).

Ο Δείκτης Sustainable Campus του οργανισμού Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE) αναδεικνύει πανεπιστήμια και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με κορυφαίες επιδόσεις στη βιωσιμότητα, τόσο συνολικά όσο και σε 13 επιμέρους τομείς, οι οποίοι αξιολογούνται μέσω του Sustainability Tracking, Assessment & Rating System (STARS®).

Φέτος, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος έλαβε αυτήν τη διάκριση για τις δράσεις βιωσιμότητας που υλοποιεί, σημειώνοντας υψηλές επιδόσεις στις εξής κατηγορίες:

Ενεργός συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας (Campus Engagement), καθώς και δύο επιπλέον διακρίσεις Καινοτομίας και Ηγεσίας: Ενημέρωση και επικοινωνία γύρω από τη βιωσιμότητα, φοιτητικές δράσεις, ενεργοποίηση και εκπαίδευση των εργαζομένων και ενίσχυση της κουλτούρας βιωσιμότητας σε όλο το ACG.

Φαγητό & Εστίαση (Food & Dining): Υπεύθυνη και βιώσιμη προμήθεια τροφίμων, συνεργασία με προμηθευτές με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και πρωτοβουλίες για την πρόληψη της σπατάλης και την αξιοποίηση των πλεονασμάτων τροφίμων.

Πρόγραμμα Σπουδών (Curriculum): Μαθήματα και ακαδημαϊκά προγράμματα με επίκεντρο τη βιωσιμότητα, καθώς και ευκαιρίες εφαρμοσμένης μάθησης και ενίσχυση της γνώσης σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Κοινωνική προσφορά και εξωστρέφεια (Public Engagement): Εθελοντισμός και προσφορά στην κοινωνία, συνεργασίες με τοπικούς και κοινωνικούς φορείς, συμβολή στον δημόσιο διάλογο και στη διαμόρφωση πολιτικών, προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, διάθεση εγκαταστάσεων στην ευρύτερη κοινότητα και συνεργασίες με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ευεξία στο χώρο εργασίας και φοίτησης (Wellbeing & Work): Υγεία, ασφάλεια και ευημερία φοιτητών και εργαζομένων, καθώς και εργασιακά δικαιώματα, μισθολογική ισότητα και πρακτικές διασφάλισης αξιοπρεπούς μισθού.

«Η σημαντική αυτή διάκριση αποτελεί μια στιγμή υπερηφάνειας για ολόκληρη την κοινότητα του ACG και μια ισχυρή επιβεβαίωση της κοινής μας δέσμευσης στη βιωσιμότητα. Η ανάδειξή μας ως κορυφαίου ιδρύματος σε έξι κατηγορίες καταδεικνύει την ευρύτητα και τον αντίκτυπο των προσπαθειών μας, από την εκπαίδευση και την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών σε δράσεις συνδεδεμένες με τη βιωσιμότητα έως τη λειτουργία του campus και την ευημερία, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή θέση του ACG ως ηγέτη στον τομέα της βιωσιμότητας», δήλωσε η Ράνια Ασσαριωτάκη, Sustainability Director του The American College of Greece.

Το ACG αναγνωρίστηκε ως Top Performer χάρη στη διαχρονική, καθολική δέσμευση του ιδρύματος στην προώθηση της βιωσιμότητας. Η προσπάθεια αυτή εκτείνεται στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της διαρκούς διεύρυνσης μαθημάτων και προγραμμάτων με επίκεντρο τη βιωσιμότητα ή με σχετικό περιεχόμενο, καθώς και στη λειτουργία του campus, τη συμμετοχή των φοιτητών και της ευρύτερης κοινωνίας και της διοίκηση σε δράσεις με επίκεντρο τη βιωσιμότητα.

«Συγχαρητήρια στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος για την αναγνώρισή του ως Top Performer στον 2026 Sustainable Campus Index», έδωσε και η Meghan Fay Zahniser, Executive Director της AASHE. «Η επίτευξη αυτής της διάκρισης αντανακλά χρόνια δέσμευσης, συνεργασίας και διαρκούς προόδου σε ολόκληρο το ίδρυμα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίδοση του Κολλεγίου αξιολογήθηκε βάσει της έκδοσης 3.0 του STARS, της πιο πρόσφατης και αυστηρότερης έκδοσης του πλαισίου αξιολόγησης, στην οποία βασίζεται η έκθεση του Κολλεγίου για το 2026.

Το ACG κατέλαβε επίσης την 1η θέση συνολικά στην κατηγορία των ιδρυμάτων που προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα (Master’s Institutions), χάρη στην εξαιρετική του επίδοση και την κατάκτηση για τρίτη φορά του STARS Gold, με βαθμολογία 84,70 – μια διάκριση που μοιράζεται με μόλις 21 ιδρύματα εκτός ΗΠΑ και Καναδά, εκ των οποίων μόνο τα 4 βρίσκονται εντός Ευρώπης