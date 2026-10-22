Στημένοι αγώνες στο μπάσκετ: Καταγγελία-«βόμβα» για μαθητές «φαντάσματα» και στημένους σχολικούς αγώνες με φόντο τις Πανελλήνιες

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Ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ, Γιώργος Χριστόπουλος, αναμένει πρόσθετα στοιχεία για τις καταγγελίες περί «μαθητών-φαντασμάτων» και χειραγώγησης σχολικών αγώνων μπάσκετ, προκειμένου να προχωρήσει σε επίσημες καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές.

Σοβαρά ερωτήματα για το αδιάβλητο της μοριοδότησης μέσω σχολικών αθλητικών διακρίσεων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις εγείρει νέα ανώνυμη καταγγελία που, όπως γνωστοποιεί ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), Γιώργος Χριστόπουλος, περιήλθε σε γνώση του το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ, η καταγγελία κάνει λόγο για «μαθητές-φαντάσματα» σε ορισμένα ιδιωτικά σχολεία, οι οποίοι φέρονται να αποκτούν απολυτήρια χωρίς ουσιαστική παρακολούθηση μαθημάτων, αλλά και για χειραγώγηση σχολικών αγώνων μπάσκετ, με στόχο την εξασφάλιση ευνοϊκής μοριοδότησης για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο ίδιος συνδέει τις πληροφορίες που δέχθηκε με την υπό διερεύνηση υπόθεση που αφορά τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αναμένει πρόσθετα στοιχεία προτού προχωρήσει σε επίσημες καταγγελίες προς τις αρμόδιες αρχές.

«Μαθητές-φαντάσματα» και απολυτήρια χωρίς παρακολούθηση μαθημάτων

Όπως αναφέρει ο Γιώργος Χριστόπουλος, η ανώνυμη καταγγελία περιγράφει περιπτώσεις μαθητών που φέρονται να είναι εγγεγραμμένοι σε συγκεκριμένα ιδιωτικά σχολεία, χωρίς να παρακολουθούν κανονικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που του μεταφέρθηκαν, οι μαθητές αυτοί είτε δεν εμφανίζονται στις σχολικές αίθουσες είτε παρακολουθούν μαθήματα εξαιρετικά σπάνια, ενώ φέρονται να αποκτούν κανονικά απολυτήρια.

Ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ επισημαίνει ότι το ζήτημα της εικονικής φοίτησης δεν είναι άγνωστο στην Ομοσπονδία, καθώς, όπως υποστηρίζει, έχουν υπάρξει ανάλογες περιπτώσεις και στο παρελθόν.

Ωστόσο, η νέα καταγγελία περιλαμβάνει μία ακόμη σοβαρότερη διάσταση, η οποία σχετίζεται με τη συμμετοχή των συγκεκριμένων μαθητών σε σχολικά πρωταθλήματα μπάσκετ.

Καταγγελία για στημένους αγώνες με στόχο τα μόρια των Πανελλαδικών

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, μαθητές που φέρονται να μην παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματά τους συμμετέχουν σε σχολικές αθλητικές διοργανώσεις, στις οποίες τα αποτελέσματα υποστηρίζεται ότι χειραγωγούνται μέσω διαιτητών.

Σκοπός, κατά την καταγγελία, είναι η επίτευξη αθλητικών διακρίσεων που μπορούν, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να προσφέρουν ευνοϊκή μεταχείριση κατά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο Γιώργος Χριστόπουλος αναφέρει ακόμη ότι, σύμφωνα με την ανώνυμη πληροφορία, ένα από τα σχολεία βρίσκεται στην πόλη του προέδρου της ΕΟΚ και φέρεται να ευνοούνταν συστηματικά σε αγώνες, ώστε μαθητές του να εξασφαλίζουν το σχετικό πλεονέκτημα.

Πρόκειται, πάντως, για ισχυρισμούς που δεν συνοδεύονται στην τοποθέτησή του από δημοσιοποιημένα αποδεικτικά στοιχεία και δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

«Θέτει σε αμφισβήτηση ολόκληρο τον θεσμό των μοριοδοτήσεων»

Ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σοβαρό το ενδεχόμενο χειραγώγησης σχολικών αγώνων με στόχο την απόκτηση αθλητικών διακρίσεων που επηρεάζουν την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Όπως τονίζει, ενώ η Ομοσπονδία έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν καταγγελίες για εικονική φοίτηση, ο ίδιος δεν είχε συναντήσει αντίστοιχη αναφορά για στημένους σχολικούς αγώνες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση μοριοδότησης.

Κατά την εκτίμησή του, εφόσον επιβεβαιωθούν τέτοιες πρακτικές, θα ανακύψει σοβαρό ζήτημα ισονομίας και διαφάνειας στη διαδικασία εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

«Θέτει σε αμφισβήτηση ολόκληρο το θεσμό των μοριοδοτήσεων, καθώς καταστρατηγεί την ισονομία και τη διαφάνεια», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Αναμένει πρόσθετα στοιχεία πριν από επίσημη καταγγελία

Ο Γιώργος Χριστόπουλος ξεκαθαρίζει ότι, προς το παρόν, αναμένει περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση, προκειμένου να προχωρήσει σε καταγγελίες ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Παράλληλα, απευθύνει δημόσια έκκληση σε πολίτες που ενδεχομένως γνωρίζουν σχετικά περιστατικά να επικοινωνήσουν μαζί του, ακόμη και αν επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

«Αυτό το απόστημα πρέπει να σπάσει», αναφέρει, υπογραμμίζοντας ότι η διερεύνηση των καταγγελιών αφορά πρωτίστως την προστασία των μαθητών που καταβάλλουν προσπάθεια για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της σύνδεσης που επιχειρείται με τη διαδικασία μοριοδότησης αθλητικών διακρίσεων, καθώς ενδεχόμενη επιβεβαίωση των καταγγελλόμενων πρακτικών θα δημιουργούσε σοβαρά ζητήματα για τη διασφάλιση ίσων όρων πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση.

Προς το παρόν, ωστόσο, οι συγκεκριμένες πληροφορίες παραμένουν στο επίπεδο της ανώνυμης καταγγελίας που γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ, χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημη διαπίστωση παρατυπιών στα σχολεία που περιγράφονται.