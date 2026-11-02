Στο μικροσκόπιο τα αθλητικά μπόνους: Οι «χρυσές» πριμοδοτήσεις και οι επόμενες κινήσεις του Υπουργείου Παιδείας

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Οι καταγγελίες για χειραγώγηση σχολικών αγώνων ανοίγουν τη συζήτηση για τις αθλητικές πριμοδοτήσεις στις Πανελλαδικές. Η Σοφία Ζαχαράκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκατάστασης αδικιών, ενώ σε έκτακτη συνάντηση με την ΟΙΕΛΕ συζητήθηκαν αλλαγές και αυστηρότεροι έλεγχοι. Τι προβλέπει το ισχύον πλαίσιο για τα μπόνους μορίων και την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται το σύστημα μοριοδότησης των μαθητών που διακρίνονται σε αθλητικές διοργανώσεις, μετά τις καταγγελίες για χειραγώγηση σχολικών αγώνων με στόχο την εξασφάλιση προνομίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ξεκαθαρίζει ότι, εφόσον αποδειχθούν παρατυπίες, θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες και να εξεταστεί η αποκατάσταση ενδεχόμενων αδικιών, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει την ανάγκη επανεξέτασης του υφιστάμενου συστήματος.

Οι εξελίξεις έχουν ήδη οδηγήσει σε έκτακτη συνάντηση της υπουργού με το προεδρείο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ), κατά την οποία τέθηκαν στο τραπέζι προτάσεις για αυστηρότερο πλαίσιο μοριοδότησης, ενίσχυση των ελέγχων και αλλαγές στον τρόπο εποπτείας των σχολικών πρωταθλημάτων. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι αθλητικές διακρίσεις μπορούν να προσφέρουν σημαντική προσαύξηση μορίων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, ακόμη και σε σχολές υψηλής ζήτησης.

Ζαχαράκη: Ενδεχόμενη αποκατάσταση αδικιών εφόσον αποδειχθεί χειραγώγηση

Μιλώντας στο libre, η υπουργός Παιδείας τοποθετήθηκε για τις καταγγελίες περί χειραγώγησης σχολικών αγώνων, οι οποίες συνδέονται με τη δυνατότητα εξασφάλισης πρόσθετων μορίων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανοχή σε πρακτικές που υπονομεύουν την αξιοπιστία των διαδικασιών πρόσβασης στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας πως το ζήτημα δεν περιορίζεται στην κατάκτηση ενός μεταλλίου, αλλά αφορά το μέλλον μαθητών που διεκδικούν μια θέση στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Όπως ανέφερε, η υπόθεση βρίσκεται ήδη στη Δικαιοσύνη, ενώ το υπουργείο παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Η υπουργός σημείωσε ότι, εφόσον αποδειχθεί πως υπήρξε χειραγώγηση σχολικών αγώνων, θα πρέπει να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα ουσιαστικής επανεξέτασης των μηχανισμών ελέγχου, τονίζοντας ότι πρέπει να διερευνηθούν, εντός του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, οι δυνατότητες αποκατάστασης αδικιών που ενδεχομένως προκύψουν.

Η αναφορά αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τους μαθητές που συμμετέχουν σε σχολικά πρωταθλήματα, καθώς οι διακρίσεις τους μπορούν να επηρεάσουν τη βαθμολογία με την οποία διεκδικούν την εισαγωγή τους σε πανεπιστημιακά τμήματα.

Πάντως, οι δηλώσεις της υπουργού δεν συνιστούν ανακοίνωση συγκεκριμένου μηχανισμού αποκατάστασης ούτε απόφαση ακύρωσης αθλητικών διακρίσεων.

Στο τραπέζι η επανεξέταση της μοριοδότησης

Η υπουργός αναφέρθηκε και στο ίδιο το σύστημα ειδικής μοριοδότησης των διακριθέντων αθλητών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα θεσμικό πλαίσιο που αναγνωρίζει την προσπάθεια των μαθητών οι οποίοι συνδυάζουν τις σχολικές υποχρεώσεις με τον αγωνιστικό αθλητισμό.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η αναγνώριση αυτής της προσπάθειας πρέπει να συνοδεύεται από διαφανείς και αξιόπιστες διαδικασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι το υπουργείο Παιδείας εξετάζει, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τα ζητήματα που αφορούν τη διοργάνωση των σχολικών πρωταθλημάτων και την αναγνώριση των διακρίσεων που οδηγούν σε ειδική μοριοδότηση.

Η Σοφία Ζαχαράκη έδωσε επίσης έμφαση στην ανάγκη να εφαρμόζονται ενιαίοι κανόνες για όλους τους μαθητές, τόσο ως προς τη φοίτηση και τη συμμετοχή στη σχολική ζωή όσο και ως προς τη διεξαγωγή των αγώνων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι εξετάζονται παρεμβάσεις για την ενίσχυση του σχολικού αθλητισμού και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων συμμετοχής των μαθητών σε περισσότερα αθλήματα.

Έκτακτη συνάντηση Ζαχαράκη – ΟΙΕΛΕ για τις καταγγελίες

Στις 30 Οκτωβρίου, η ΟΙΕΛΕ ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνάντηση του προεδρείου της με την υπουργό Παιδείας, ύστερα από πρόσκληση της ίδιας.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ένα από τα βασικά αντικείμενα της συνάντησης ήταν οι καταγγελίες για τον σχολικό αθλητισμό και την αξιοποίηση αθλητικών διακρίσεων με σκοπό την εξασφάλιση πρόσθετων μορίων στις Πανελλαδικές.

Η ΟΙΕΛΕ κάνει λόγο για εμπλοκή σχολικών μονάδων, αθλητικών συλλόγων, ομοσπονδιών και μάνατζερ στην καταγγελλόμενη υπόθεση. Οι αναφορές αυτές αποτελούν καταγγελίες της Ομοσπονδίας και δεν συνιστούν διαπιστωμένη ευθύνη των εμπλεκομένων.

Κατά τη συνάντηση, οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών εκπαιδευτικών παρουσίασαν συγκεκριμένες προτάσεις για αλλαγές στον σχολικό αθλητισμό.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναθεώρηση του συστήματος μοριοδότησης, η διαμόρφωση αυστηρότερου πλαισίου με εντατικό κρατικό έλεγχο και η έναρξη διαλόγου με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών φορέων και ειδικών.

Η Ομοσπονδία πρότεινε επίσης την επανίδρυση αθλητικών σχολείων και τη δημιουργία ειδικών αθλητικών προγραμμάτων για νέους με ιδιαίτερες επιδόσεις, ώστε να μπορούν να συνδυάζουν την εκπαίδευση με τον αθλητισμό.

Παράλληλα, ζήτησε την άμεση έναρξη πειθαρχικών διαδικασιών για ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων, διευθυντικά στελέχη και εκπαιδευτικούς δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, εφόσον προκύπτει εμπλοκή τους από τις σχετικές καταγγελίες.

Τεχνική επιτροπή και έλεγχος συγκεκριμένων σχολείων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα αποδίδει η ΟΙΕΛΕ στην υπουργό Παιδείας κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνάντησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η Σοφία Ζαχαράκη αναγνώρισε ότι υπάρχει ζήτημα στη σύνδεση του νεανικού αθλητισμού με τη μοριοδότηση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και υποστήριξε ότι το σύστημα χρειάζεται εξορθολογισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε την επανεκκίνηση της λειτουργίας ειδικής τεχνικής επιτροπής, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, η οποία θα εξετάσει αναλυτικά το ζήτημα και θα καταθέσει προτάσεις.

Κατά την ΟΙΕΛΕ, η υπουργός ανέφερε ακόμη ότι η εποπτεία των σχολικών πρωταθλημάτων έχει ήδη αυστηροποιηθεί και ότι ορισμένες διοργανώσεις είχαν ακυρωθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Επιπλέον, επισήμανε την ανάγκη στενότερης συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, προκειμένου να ενισχυθεί ο έλεγχος των διοργανώσεων.

Σημαντική είναι και η αναφορά της ΟΙΕΛΕ ότι η υπουργός δεσμεύτηκε για πλήρη έλεγχο των καταγγελιών της Ομοσπονδίας σχετικά με συγκεκριμένα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.

Οι παραπάνω αναφορές αποτυπώνουν τις θέσεις και τις δεσμεύσεις που καταγράφει η ΟΙΕΛΕ στην ανακοίνωσή της. Δεν έχει ανακοινωθεί, με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, οριστική αλλαγή των ποσοστών πριμοδότησης.

Τι ισχύει σήμερα για τις αθλητικές πριμοδοτήσεις

Το ισχύον σύστημα προβλέπει ειδική μεταχείριση για αθλητές και αθλήτριες που έχουν πετύχει αναγνωρισμένες διακρίσεις σε συγκεκριμένες διοργανώσεις.

Ανάλογα με το επίπεδο των αγώνων, τη θέση κατάταξης και την κατηγορία της διάκρισης, οι υποψήφιοι μπορούν να εξασφαλίσουν προσαύξηση στη βαθμολογία εισαγωγής τους ή, για ορισμένες κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες, να υπαχθούν σε ειδικές διατάξεις εισαγωγής χωρίς ποσοτικό περιορισμό.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, το υπουργείο Παιδείας έχει εκδώσει την εγκύκλιο Φ.152/121702/Α5/17-9-2026, στην οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία εισαγωγής των διακριθέντων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η πριμοδότηση δεν είναι ενιαία για όλους τους υποψηφίους. Διαφορετικά ποσοστά ισχύουν για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) και διαφορετικά για τις υπόλοιπες πανεπιστημιακές σχολές.

Πόσα επιπλέον μόρια δίνουν οι Πανελλήνιοι και οι Σχολικοί Αγώνες

Στο σύστημα πριμοδότησης προβλέπονται τα ακόλουθα ποσοστά για τις συγκεκριμένες εθνικές και σχολικές διακρίσεις:

Αθλητική διάκριση Λοιπά πανεπιστημιακά τμήματα ΤΕΦΑΑ 1η θέση σε Πανελλήνιους Αγώνες 10% 20% 2η θέση σε Πανελλήνιους Αγώνες 8% 20% 3η θέση σε Πανελλήνιους Αγώνες 7% 20% Πανελλήνια επίδοση ή ισοφάρισή της 10% 20% 1η θέση σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες 8% 20% 2η θέση σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες 6% 20% 3η θέση σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες 4% 20%

Τα παραπάνω ποσοστά αποτυπώνονται στις επίσημες εγκυκλίους εισαγωγής διακριθέντων αθλητών προηγούμενων ετών και στο δημοσιευμένο πλαίσιο που παραμένει σημείο αναφοράς για τη διαδικασία.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για την κατάκτηση πρώτης θέσης τόσο σε Πανελλήνιους Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες, όπου προβλέπεται επιπλέον μία ποσοστιαία μονάδα πριμοδότησης, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Στην περίπτωση αυτή, το ποσοστό μπορεί να φτάσει το 11% για τα λοιπά τμήματα και το 21% για τα ΤΕΦΑΑ.

Τι ισχύει για τις διεθνείς αθλητικές διακρίσεις

Μεγαλύτερα προνόμια προβλέπονται για ορισμένες διεθνείς αθλητικές διακρίσεις, ανάλογα με τη διοργάνωση και τη θέση που έχει κατακτήσει ο αθλητής.

Σε συγκεκριμένες κατηγορίες, οι προσαυξήσεις μπορούν να φτάσουν το 40% για τα ΤΕΦΑΑ, ενώ για κορυφαίες διακρίσεις προβλέπεται ειδική δυνατότητα εισαγωγής χωρίς ποσοτικό περιορισμό.

Στις κατηγορίες που προβλέπουν ιδιαίτερα ευνοϊκή μεταχείριση περιλαμβάνονται, υπό τις ειδικές νόμιμες προϋποθέσεις, διακρίσεις σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή δεν αφορά κάθε διεθνή συμμετοχή ή διάκριση. Η ακριβής μεταχείριση εξαρτάται από τη διοργάνωση, την ηλικιακή κατηγορία και την κατάταξη του αθλητή.

Πώς υπολογίζεται το μπόνους μορίων

Η αθλητική πριμοδότηση υπολογίζεται ως ποσοστιαία προσαύξηση της βαθμολογίας του υποψηφίου, σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες εισαγωγής.

Για παράδειγμα, ένας μαθητής με 15.000 μόρια που δικαιούται προσαύξηση 8% θα μπορούσε, για τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής, να υπολογίσει πρόσθετη βαθμολογία 1.200 μορίων.

Έτσι, η προσαυξημένη βαθμολογία θα διαμορφωνόταν στα 16.200 μόρια.

Το παράδειγμα είναι ενδεικτικό και δεν συνεπάγεται αυτόματη εισαγωγή σε σχολή με αντίστοιχη βάση.

Η αξιοποίηση της αθλητικής διάκρισης προϋποθέτει την πλήρωση των ειδικών όρων εισαγωγής που προβλέπει η νομοθεσία.

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και οι επιπλέον θέσεις

Η αθλητική διάκριση δεν σημαίνει ότι κάθε υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί αυτομάτως σε οποιαδήποτε σχολή επιθυμεί.

Για τις κατηγορίες εισαγωγής με προσαύξηση μορίων, εφαρμόζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που σχετίζονται με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), τη βαθμολογία του υποψηφίου και τη βαθμολογία του τελευταίου εισαχθέντος με τη γενική σειρά.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι υποψήφιοι κρίνονται σε ειδικό αριθμό θέσεων καθ’ υπέρβαση των κανονικών εισακτέων.

Το σχετικό πλαίσιο προβλέπει:

Επιπλέον θέσεις σε ποσοστό 20% για τα ΤΕΦΑΑ.

Επιπλέον θέσεις σε ποσοστό 3% για τα λοιπά πανεπιστημιακά τμήματα και τις προβλεπόμενες αντίστοιχες σχολές.

Πρόκειται για ποσοστά θέσεων και όχι για πρόσθετη προσαύξηση της βαθμολογίας.

Ποιες αθλητικές διακρίσεις αναγνωρίζονται

Η αξιοποίηση μιας αθλητικής διάκρισης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προϋποθέτει την αναγνώρισή της σύμφωνα με την αθλητική νομοθεσία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εγγραφή της διάκρισης στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καθώς και η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Επιπλέον, προβλέπονται χρονικοί περιορισμοί για την αξιοποίηση ορισμένων διακρίσεων.

Για τους Πανελλήνιους και τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες ισχύει, κατά κανόνα, χρονικό διάστημα τετραετίας, ενώ για άλλες κατηγορίες διακρίσεων προβλέπονται διαφορετικές ρυθμίσεις.

Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ανατρέχουν στην εγκύκλιο του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο διεκδικούν την εισαγωγή τους.