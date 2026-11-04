Erasmus+: Πρόσκληση συμμετοχής σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης – Πότε λήγει η προθεσμία αιτήσεων
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H πρόσκληση αφορά σε καταρτιζόμενους, εκπαιδευτές, συμβούλους και εργαζομένους της να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτική κινητικότητα 12–14 ημερών τον Απρίλιο του 2027.
Τη δυνατότητα συμμετοχής σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προσφέρει ο Εκπαιδευτικός Συμβουλευτικός Οργανισμός IDEA Training, απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση σε καταρτιζόμενους, εκπαιδευτές, συμβούλους και μέλη του προσωπικού του.
Μέσω του έργου accessiVET, οι επιλεγέντες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτική κινητικότητα διάρκειας 12–14 ημερών σε ευρωπαϊκό φορέα, τον Απρίλιο του 2027.
Θα εκπαιδευτούν σε ψηφιακή προσβασιμότητα, συμπεριληπτικό σχεδιασμό μαθημάτων, ψηφιακές δεξιότητες και βιώσιμες επαγγελματικές πρακτικές. Όπου απαιτείται, θα προηγηθεί εκπαίδευση εξ αποστάσεως από τον Δεκέμβριο 2026 έως τον Φεβρουάριο 2027.
Η πρωτοβουλία, που υλοποιείται με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΙΚΥ, στοχεύει στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και σε εκπαιδευόμενους και εργαζόμενους από αγροτικές και ημιαγροτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026 στο [email protected]. Στις 16 Νοεμβρίου 2026 η IDEA διοργανώνει στις εγκαταστάσεις της με εργαστήριο υποστήριξης για την προετοιμασία της αίτησης. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στις 25 Νοεμβρίου 2026.
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