Πανελλήνιες 2027: Οι νέες τάσεις στο μηχανογραφικό – Σε ποιες σχολές οι υποψήφιοι γύρισαν την πλάτη και ποιες εκτοξεύτηκαν

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Οι επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό του 2026 αποκαλύπτουν εκπλήξεις και ανατροπές στις επιλογές των εν δυνάμει σπουδαστών, καθώς αναζητούν καλύτερη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Σημαντικές ανακατατάξεις στις προτιμήσεις των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων καταγράφονται στο μηχανογραφικό του 2026, με πανεπιστημιακά τμήματα να σημειώνουν εντυπωσιακή αύξηση στις πρώτες επιλογές και άλλα να βλέπουν το ενδιαφέρον των επιτυχόντων να υποχωρεί αισθητά.

Η Προσχολική Αγωγή του ΕΚΠΑ, η Διοικητική Επιστήμη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί στην Κοζάνη βρίσκονται ανάμεσα στους μεγάλους κερδισμένους, ενώ σημαντικές απώλειες καταγράφονται σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών.

Η εικόνα προκύπτει από ανάλυση του οδηγού σπουδών youthcareer.gr, η οποία βασίζεται στα επίσημα στατιστικά προτιμήσεων των υποψηφίων και στις θέσεις εισακτέων που δημοσιεύει το υπουργείο Παιδείας για το 2025 και το 2026.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ότι η αύξηση ή η μείωση των πρώτων προτιμήσεων δεν ακολουθεί πάντοτε την πορεία των βάσεων εισαγωγής. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στον Βόλο, όπου οι πρώτες επιλογές μειώθηκαν από 240 σε μόλις 31, αλλά η βάση εισαγωγής αυξήθηκε κατά 1.015 μόρια.

Ποιες σχολές κέρδισαν και ποιες έχασαν το ενδιαφέρον των υποψηφίων

Η ανάλυση εξετάζει έναν συγκεκριμένο δείκτη: τις πρώτες προτιμήσεις ανά διαθέσιμη θέση.

Με άλλα λόγια, μετρά πόσοι υποψήφιοι δήλωσαν ένα πανεπιστημιακό τμήμα ως πρώτη επιλογή στο μηχανογραφικό τους, σε σχέση με τον αριθμό των θέσεων που προσφέρει.

Για να περιοριστούν οι μεγάλες διακυμάνσεις που μπορεί να εμφανίζονται σε πολύ μικρά τμήματα, η σύγκριση επικεντρώθηκε σε 248 τμήματα με τουλάχιστον 30 θέσεις και τουλάχιστον 50 πρώτες προτιμήσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια της έρευνας.

Από αυτά, 122 τμήματα κατέγραψαν άνοδο και 121 πτώση, ενώ οι συνολικές πρώτες προτιμήσεις αυξήθηκαν από 47.256 το 2025 σε 48.062 το 2026.

Οι διαθέσιμες θέσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, από 38.766 σε 38.729.

Οι πέντε μεγαλύτερες άνοδοι στις πρώτες προτιμήσεις

1. Προσχολική Αγωγή ΕΚΠΑ: Από 687 σε 884 πρώτες επιλογές. Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη ζήτηση. Οι πρώτες προτιμήσεις αυξήθηκαν από 687 το 2025 σε 884 το 2026, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις ήταν 95. Ο δείκτης πρώτων προτιμήσεων ανά θέση ανέβηκε από 7,2 σε 9,3, καθιστώντας το τμήμα ιδιαίτερα περιζήτητο μεταξύ όσων εξετάστηκαν στην ανάλυση.

2. Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία ΟΠΑ: Πάνω από 1.000 πρώτες προτιμήσεις. Σημαντική αύξηση σημείωσε και το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από 847 πρώτες προτιμήσεις το 2025, έφτασε τις 1.043 το 2026, για 131 διαθέσιμες θέσεις. Ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε από 6,5 σε 8 πρώτες προτιμήσεις ανά θέση.

3. Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ: Άνοδος ενδιαφέροντος και βάσης. Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κατέγραψε επίσης αυξημένο ενδιαφέρον. Οι πρώτες επιλογές ανέβηκαν από 519 σε 673, για 110 θέσεις, με τον δείκτη να ενισχύεται από 4,7 σε 6,1. Παράλληλα, η βάση εισαγωγής αυξήθηκε κατά 610 μόρια.

4. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Κοζάνης: Τετραπλασιασμός επιλογών. Μία από τις πιο εντυπωσιακές μεταβολές σημειώθηκε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη. Οι πρώτες προτιμήσεις αυξήθηκαν από μόλις 60 το 2025 σε 262 το 2026, δηλαδή υπερτετραπλασιάστηκαν. Την ίδια περίοδο, η βάση εισαγωγής ανέβηκε κατά 1.350 μόρια.

5. Μουσική Επιστήμη και Τέχνη Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σημαντική άνοδο κατέγραψε και το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Οι πρώτες προτιμήσεις αυξήθηκαν από 52 σε 144, με 83 διαθέσιμες θέσεις.

Οι πέντε μεγαλύτερες πτώσεις

Στον αντίποδα, πέντε τμήματα ξεχωρίζουν για τη μείωση των πρώτων επιλογών τους.

Τμήμα Πρώτες προτιμήσεις 2025 Πρώτες προτιμήσεις 2026 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΠΑΔΑ 461 100 Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού – Σώματα 103 29 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Παν. Θεσσαλίας 240 31 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ΕΚΠΑ 111 42 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Παν. Ιωαννίνων 280 238

Μεγάλη πτώση στο ΠΑΔΑ

Το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είδε τις πρώτες προτιμήσεις να μειώνονται από 461 σε μόλις 100, για 112 διαθέσιμες θέσεις.

Ο δείκτης υποχώρησε από 4,1 σε 0,9 πρώτες προτιμήσεις ανά θέση.

Η εξέλιξη αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς την ίδια στιγμή το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ σημείωσε σημαντική άνοδο.

Πρόκειται, ωστόσο, για δύο διαφορετικά πανεπιστημιακά τμήματα, με διαφορετικά προγράμματα σπουδών και επαγγελματικό προσανατολισμό.

ΣΜΥ: Πτώση προτιμήσεων και βάσης

Σημαντική μείωση καταγράφεται και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού, στην κατηγορία Σώματα.

Οι πρώτες επιλογές μειώθηκαν από 103 σε 29, για 42 θέσεις.

Παράλληλα, η βάση εισαγωγής υποχώρησε κατά 1.960 μόρια, σύμφωνα με την ανάλυση.

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Βόλου: Λιγότερες πρώτες επιλογές, υψηλότερη βάση

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στον Βόλο.

Οι πρώτες προτιμήσεις περιορίστηκαν από 240 το 2025 σε μόλις 31 το 2026, για 172 διαθέσιμες θέσεις.

Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται όταν εξεταστούν και οι υπόλοιπες επιλογές των υποψηφίων.

Συγκεκριμένα, 149 υποψήφιοι δήλωσαν το τμήμα ως δεύτερη επιλογή και 217 ως τρίτη.

Παράλληλα, η βάση εισαγωγής αυξήθηκε κατά 1.015 μόρια.

Επομένως, η μεγάλη μείωση στις πρώτες προτιμήσεις δεν σημαίνει απαραίτητα αντίστοιχη συνολική απώλεια ενδιαφέροντος για το τμήμα.

Πτώση σε Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ και Αρχιτεκτονική Ιωαννίνων

Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ, οι πρώτες επιλογές υποχώρησαν από 111 σε 42, για 72 θέσεις.

Μείωση σημειώθηκε και στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από 280 σε 238.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο τμήμα εξακολουθεί να συγκεντρώνει περίπου πέντε πρώτες προτιμήσεις ανά διαθέσιμη θέση, διατηρώντας υψηλή ζήτηση.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις Πανελλαδικές του 2027

Η ανάλυση αποτυπώνει τις επιλογές των υποψηφίων το 2026 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, χωρίς να αποτελεί πρόβλεψη για τις βάσεις εισαγωγής του 2027.

Ο δείκτης πρώτων προτιμήσεων δεν μετρά την ποιότητα των πανεπιστημιακών τμημάτων ούτε δείχνει πόσοι από όσους τα δήλωσαν ως πρώτη επιλογή κατάφεραν τελικά να εισαχθούν.

Αποκαλύπτει, όμως, πώς μεταβλήθηκε το ενδιαφέρον των υποψηφίων και ποια τμήματα ενισχύθηκαν ή υποχώρησαν ως πρώτη επιλογή στο μηχανογραφικό.