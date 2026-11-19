Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υπενθυμίζει στους υποψηφίους του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) ότι έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί τα εξεταστικά κέντρα και το πρόγραμμα των εξετάσεων για τη Β΄ εξεταστική περίοδο του 2026.

Ειδικότερα, ο πίνακας με τα εξεταστικά κέντρα ανακοινώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2026, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων είχε δοθεί στη δημοσιότητα από την 1η Οκτωβρίου.

Οι υποψήφιοι καλούνται να ενημερωθούν εγκαίρως για τον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεών τους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην κατανομή ανά εξεταζόμενη γλώσσα και επίπεδο.

Πού θα βρουν οι υποψήφιοι τα εξεταστικά κέντρα

Η ενημέρωση για το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα του ΚΠΓ 2026Β παρέχεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, www.minedu.gov.gr, στην ενότητα που αφορά το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Σύμφωνα με τη διευκρίνιση του Υπουργείου, κάθε υποψήφιος θα εξεταστεί σε εξεταστικό κέντρο της περιοχής που είχε επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του.

Ωστόσο, σε περιοχές όπου λειτουργούν περισσότερα από ένα εξεταστικά κέντρα, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η κατανομή των υποψηφίων πραγματοποιείται με βάση τη γλώσσα και το επίπεδο εξέτασης.

Για τον λόγο αυτό, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τις σχετικές ανακοινώσεις, ώστε να γνωρίζουν σε ποιο ακριβώς εξεταστικό κέντρο πρέπει να προσέλθουν.

Ειδικότερα, σε αυτήν την εξεταστική περίοδο 2026Β θα λειτουργήσει ένα Εξεταστικό Κέντρο σε κάθε Περιοχή Εξέτασης, εκτός από τις περιοχές Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Πειραιά, Αχαΐας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, και Ηρακλείου, όπου θα λειτουργήσουν περισσότερα από ένα Εξεταστικά Κέντρα, ως ακολούθως:

Α΄ Αθήνας:

1) 1ο ΕΠΑΛ Αθηνών

Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο

(για υποψηφίους Α.μεΑ. και

με μαθησιακές δυσκολίες)

2) 8ο ΓΕΛ Αθηνών

Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ

3) 26ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθηνών «Μαράσλειο»

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά, Τουρκικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ

4) 9ο ΓΕΛ Αθηνών

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ

5) 5ο ΓΕΛ Ηλιούπολης «Ευάγγελος Παπανούτσος»

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ

Β΄ Αθήνας:

1) 2ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας

Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ

2) 3ο ΓΕΛ Αμαρουσίου

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ

3) 4ο ΓΕΛ Ηρακλείου

Εξεταζόμενες γλώσσες: Γερμανικά, Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ

Γ’ Αθήνας:

1) 1ο ΓΕΛ Αιγάλεω

Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ

2) 1ο ΓΕΛ Πετρούπολης

Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ

Πειραιά:

1) Ζάννειο Πρότυπο ΓΕΛ Πειραιά

Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ

2) Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά

Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ

Αχαΐας:

1) 1ο ΓΕΛ Πάτρας

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενο επίπεδο: Β

2) 6ο Γυμνάσιο Πάτρας

Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

Εξεταζόμενο επίπεδο: Β

Λάρισας:

1) 6ο ΓΕΛ Λάρισας

Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενο επίπεδο: Β

2) 5ο ΓΕΛ Λάρισας

Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Γερμανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ

Ιωαννίνων:

5ο ΓΕΛ Ιωαννίνων

Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά,

Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενο επίπεδο: Β

4ο ΓΕΛ Ιωαννίνων «Ακαδημία»

Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ

Ανατ. Θεσσαλονίκης:

1) Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο

(για υποψηφίους Α.μεΑ. και

με μαθησιακές δυσκολίες)

2) 27ο Ημερήσιο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Τουρκικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ

3) 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς

Εξεταζόμενες γλώσσες: Γερμανικά, Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ

4) 4ο Ημερήσιο ΓΕΛ Καλαμαριάς

Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ

Δυτ. Θεσσαλονίκης:

1) 1ο ΓΕΛ Ευόσμου

Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ

2) 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης

Εξεταζόμενες γλώσσες: Γερμανικά, Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ

Ηρακλείου:

1) 2ο ΓΕΛ Ηρακλείου

Εξεταζόμενες γλώσσες: Γερμανικά, Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ

2) 4ο ΓΕΛ Ηρακλείου

Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ

Ο πίνακας με τα Εξεταστικά Κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Β΄ εξεταστικής περιόδου 2026

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των εξετάσεων

Υπενθύμιση ΔΤ εξεταστικών κέντρων σε μορφή pdf