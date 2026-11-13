Πανελλήνιες και μοριοδότηση αθλητών: Αλλάζουν όλα με «φάκελο τετραετίας» – Οι νέοι «κόφτες»

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Νέο σύστημα μοριοδότησης αθλητών σχεδιάζεται για τις Πανελλαδικές, με αξιολόγηση επιδόσεων από τη Γ΄ Γυμνασίου έως τη Γ΄ Λυκείου, ατομικό φάκελο και συντελεστές που θα καθορίζουν τα ΑΕΙ. Τι προβλέπεται για την ΕΒΕ, τις διεθνείς διακρίσεις και τους φετινούς υποψηφίους.

Μεγάλες αλλαγές στη μοριοδότηση των αθλητών για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια φέρνει το σχέδιο αναμόρφωσης του ισχύοντος συστήματος, το οποίο προβλέπει αξιολόγηση των αθλητικών επιδόσεων σε βάθος τετραετίας, δημιουργία ατομικού φακέλου για κάθε μαθητή και νέα κριτήρια υπολογισμού των επιπλέον μορίων.

Η προωθούμενη μεταρρύθμιση αφορά υποψηφίους που συμμετέχουν σε αθλητικούς συλλόγους ή σχολικά πρωταθλήματα και επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τις διακρίσεις τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», το σχέδιο έχει ήδη επεξεργαστεί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, υπό τον Γιώργο Μαυρωτά, σε συνεργασία με στελέχη της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας, υπό τον Δημήτρη Κερερέ.

Ωστόσο, οι αλλαγές δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς την τελική μορφή του νέου συστήματος αναμένεται να διαμορφώσει ειδική τεχνική επιτροπή, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των εκπαιδευτικών.

Πανελλήνιες: Η αθλητική πορεία τεσσάρων ετών θα καθορίζει τα μόρια

Η σημαντικότερη αλλαγή που εξετάζεται αφορά τον τρόπο αξιολόγησης των αθλητικών διακρίσεων.

Αντί να δίνεται έμφαση σε μία συγκεκριμένη επιτυχία, το νέο σύστημα σχεδιάζεται να λαμβάνει υπόψη τη συνολική αθλητική δραστηριότητα του μαθητή σε διάστημα τεσσάρων σχολικών ετών.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα αξιολογούνται για τις επιδόσεις και την πορεία τους από τη Γ΄ Γυμνασίου έως και τη Γ΄ Λυκείου.

Για κάθε μαθητή προβλέπεται η δημιουργία ενός ατομικού φακέλου, ενός αθλητικού portfolio, στο οποίο θα καταγράφονται οι συμμετοχές, οι επιδόσεις και οι διακρίσεις του.

Η μοριοδότηση θα εξαρτάται τόσο από τη σημασία της διοργάνωσης όσο και από τη θέση που κατέκτησε ο αθλητής.

Ενδεικτικά, στο σχέδιο αναφέρεται η δυνατότητα χορήγησης 1.000 μορίων για μία πρώτη θέση, ανάλογα με τη βαρύτητα του αγώνα.

Με αυτόν τον τρόπο, η αξιολόγηση επιδιώκεται να αποτυπώνει τη διάρκεια και τη συνέπεια της αθλητικής προσπάθειας και όχι αποκλειστικά μία μεμονωμένη διάκριση.

Θα μπορούν να εξαιρούν μία χρονιά από την αξιολόγηση

Μία ακόμη πρόβλεψη αφορά τη δυνατότητα των μαθητών να μη συνυπολογίζουν μία από τις τέσσερις χρονιές της αθλητικής τους πορείας.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση σχεδιάζεται ώστε να μην επηρεάζεται δυσανάλογα η συνολική αξιολόγηση από μία περίοδο κατά την οποία ο αθλητής δεν μπόρεσε να αποδώσει σύμφωνα με τις δυνατότητές του.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένας τραυματισμός που υποχρεώνει τον μαθητή να περιορίσει ή να διακόψει προσωρινά την αγωνιστική του δραστηριότητα.

Έτσι, το σχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα εξαίρεσης ενός έτους, ώστε η συνολική βαθμολογία να στηρίζεται στις υπόλοιπες επιδόσεις του υποψηφίου.

Τα πανεπιστήμια θα αποφασίζουν πόσο θα μετρούν τα αθλητικά μόρια

Σημαντική αλλαγή εξετάζεται και στον τρόπο με τον οποίο τα πρόσθετα μόρια θα επηρεάζουν την εισαγωγή στα πανεπιστημιακά τμήματα.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η συνολική αθλητική μοριοδότηση κάθε υποψηφίου θα πολλαπλασιάζεται με συγκεκριμένο συντελεστή.

Τον συντελεστή αυτόν θα μπορούν να καθορίζουν τα ίδια τα πανεπιστημιακά τμήματα, ανάλογα με τη βαρύτητα που επιθυμούν να αποδώσουν στην αθλητική δραστηριότητα των υποψηφίων.

Η λογική της ρύθμισης παραπέμπει στο ισχύον σύστημα των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

Όπως, για παράδειγμα, ένα Τμήμα Χημείας μπορεί να αποδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στον βαθμό της Χημείας, αντίστοιχα ένα πανεπιστημιακό τμήμα θα μπορεί να καθορίζει πόσο σημαντική θεωρεί την αθλητική διάκριση για την εισαγωγή ενός υποψηφίου.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη ενδέχεται να διαφοροποιήσει σημαντικά το όφελος που αποκομίζει ένας αθλητής από τα επιπλέον μόρια, ανάλογα με τη σχολή που επιθυμεί να δηλώσει.

Διαφορετική μοριοδότηση για ολυμπιακά και μη ολυμπιακά αθλήματα

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης διαχωρισμό των ολυμπιακών από τα μη ολυμπιακά αθλήματα.

Για τις δύο κατηγορίες προβλέπεται να ισχύσουν διαφορετικές διατάξεις, με στόχο την αναμόρφωση των προϋποθέσεων αναγνώρισης των αθλητικών διακρίσεων.

Με το ισχύον πλαίσιο, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού οργανώνει πρωταθλήματα σε έως και 114 αθλήματα, με ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής έξι σωματείων και συνολικά τουλάχιστον οκτώ αθλητών σε ολόκληρο το πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις θεωρείται ότι μπορούν να διευκολύνουν φαινόμενα χειραγώγησης διοργανώσεων.

Αντίθετα, τα πανελλήνια σχολικά πρωταθλήματα διοργανώνονται από το υπουργείο Παιδείας σε 32 ολυμπιακά αθλήματα, με προϋπόθεση τη συμμετοχή μαθητών από τουλάχιστον 16 διαφορετικές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Ο διαχωρισμός των δύο κατηγοριών αθλημάτων αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που θα πρέπει να εξειδικευτούν κατά την οριστικοποίηση του νέου συστήματος.

Ποιοι αθλητές θα συνεχίσουν να εισάγονται χωρίς Πανελλαδικές

Παρά τις αλλαγές, το σχέδιο διατηρεί τη δυνατότητα εισαγωγής χωρίς εξετάσεις για αθλητές που έχουν σημειώσει ιδιαίτερα σημαντικές διακρίσεις σε διεθνείς διοργανώσεις.

Η ειδική αυτή δυνατότητα αφορά επιδόσεις σε Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ηλικιακές κατηγορίες.

Ειδικότερα, το σχέδιο προβλέπει αναγνώριση διακρίσεων:

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες: έως και την έκτη θέση.

Στα παγκόσμια πρωταθλήματα: έως και την τρίτη θέση.

Στα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα: έως και την τρίτη θέση.

Παράλληλα, προβλέπεται ευρύτερη εφαρμογή των ευνοϊκών ρυθμίσεων για την εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Η αξιολόγηση θα διαφοροποιείται επίσης ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία της διοργάνωσης, καθώς διακρίνονται οι αγώνες ανδρών και γυναικών, νέων ανδρών και γυναικών, καθώς και εφήβων και νεανίδων.

Οι δύο προϋποθέσεις για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Για τους αθλητές που θα διεκδικούν την εισαγωγή τους σε πανεπιστημιακό τμήμα μέσω πρόσθετης μοριοδότησης, το σχέδιο διατηρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικά με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο υποψήφιος θα πρέπει:

Πρώτον, να έχει καλύψει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του επιστημονικού του πεδίου πριν από την προσθήκη των αθλητικών μορίων.

Δεύτερον, να καλύπτει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του πανεπιστημιακού τμήματος μετά την προσαύξηση των μορίων του.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να διεκδικούν πρόσθετες θέσεις εισαγωγής, πέρα από τον προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων κάθε τμήματος.

Τι θα γίνει με τους φετινούς υποψηφίους των Πανελλαδικών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των αλλαγών και κυρίως η αντιμετώπιση των μαθητών που προετοιμάζονται ήδη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ανέφερε σε δηλώσεις της στον ραδιοφωνικό σταθμό ΕΤ3 ότι το νέο σύστημα θα περιλαμβάνει ρητές μεταβατικές διατάξεις.

«Θα προβλέπονται ρητώς μεταβατικές διατάξεις για τα παιδιά που ετοιμάζονται τώρα για Πανελλαδικές Εξετάσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τους μαθητές που έχουν ήδη κατακτήσει αθλητικές διακρίσεις με βάση το σημερινό καθεστώς.

Ωστόσο, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ποια ακριβώς δικαιώματα θα διατηρηθούν, πώς θα αναγνωριστούν οι υφιστάμενες διακρίσεις και από ποια χρονιά θα εφαρμοστούν πλήρως οι νέες ρυθμίσεις.

Πότε αναμένεται το τελικό σχέδιο

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάζεται, οι προτεινόμενες αλλαγές θα αποτελέσουν τη βάση του νέου συστήματος μοριοδότησης.

Την τελική μορφή του θα διαμορφώσει ειδική τεχνική επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών.

Το τελικό σχέδιο αναμένεται να παρουσιαστεί έως το τέλος του 2026, ενώ η υπουργός Παιδείας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να παρουσιαστεί ακόμη και μέσα στον Νοέμβριο.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι συγκεκριμένες προβλέψεις παραμένουν μέρος του υπό επεξεργασία σχεδίου και όχι οριστικά θεσμοθετημένες αλλαγές.