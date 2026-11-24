Κατάληψη στο 2ο ΕΠΑΛ Λαμίας: Μαθητές καταγγέλλουν πτώσεις σοβάδων και επικίνδυνες υποδομές

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Πτώσεις σοβάδων και τμημάτων φωτιστικών, επικίνδυνα κάγκελα και φθαρμένοι ανεμιστήρες οροφής συνθέτουν, σύμφωνα με τους μαθητές, μια ανησυχητική εικόνα για τις συνθήκες της καθημερινής τους φοίτησης.

Τη συνέχιση της κατάληψης στο 2ο ΕΠΑΛ Λαμίας προαναγγέλλουν οι μαθητές, διεκδικώντας άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών κτιριακών προβλημάτων του σχολείου τους. Όπως υποστηρίζουν, οι φθορές και οι ελλείψεις στις εγκαταστάσεις εγείρουν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, με τους ίδιους να δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιστρέψουν στις αίθουσες διδασκαλίας μέχρι να διασφαλιστούν κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες φοίτησης.

Οι μαθητές εκφράζουν την θέλησή τους να συνεχίσουν την κινητοποίηση εωσότου υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα προβλήματά τους. Παράλληλα, κάνουν έκκληση στον ίδιο τον Δήμαρχο Λαμιέων να επισκεφθεί το σχολείο και να διαπιστώσει από μόνος του την κατάσταση που επικρατεί, υπογραμμίζοντας πως ορισμένες από τις παρεμβάσεις δεν απαιτούν μεγάλα κονδύλια και μπορούν να τακτοποιηθούν άμεσα.

Τα προβλήματα που καταγγέλλουν οι μαθητές

Όπως αναφέρεται και στο κείμενο των αιτημάτων που έχει παραδοθεί στη Διεύθυνση του σχολείου (για να κοινοποιηθεί στη Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας), οι μαθητές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την εικόνα που παρουσιάζει το παλιό κτίριο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα εξής: