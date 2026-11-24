Χριστούγεννα 2026: Πότε κλείνουν και πότε ανοίγουν ξανά τα σχολεία

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Οι μαθητές θα έχουν στη διάθεσή τους 15 συνεχόμενες ημέρες διακοπών, πριν επιστρέψουν στις σχολικές τους υποχρεώσεις.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών βρίσκεται πλέον το χρονοδιάγραμμα των σχολικών διακοπών για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Καθώς πλησιάζει η εορταστική περίοδος, χιλιάδες οικογένειες προγραμματίζουν τις αποδράσεις τους, αναζητώντας τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα κλείσουν τα σχολεία και θα επαναλειτουργήσουν μετά τις γιορτές.

Με βάση τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) σε όλη τη χώρα αναμένεται να λειτουργήσουν μέχρι και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026.

Άρα η Τετάρτη 23 Νοεμβρίου θα είναι η τελευταία ημέρα μαθημάτων, κατά την οποία είτε πραγματοποιούνται οι καθιερωμένες εορταστικές εκδηλώσεις είτε διεξάγονται μαθήματα μέχρι το μεσημέρι, πριν χτυπήσει το κουδούνι της αποχώρησης.

Η επιστροφή των μαθητών στα θρανία θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της εορτής των Θεοφανίων. Συγκεκριμένα, οι μαθητές θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027, ημέρα κατά την οποία θα ξεκινήσει εκ νέου η εκπαιδευτική διαδικασία για το δεύτερο πλέον μισό της σχολικής χρονιάς.