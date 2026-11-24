Επίδομα 400 ευρώ: «Εκτός» 6.000 συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί – Σύγχυση στον ΕΦΚΑ και αναπάντητα ερωτήματα
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Αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και νεοσυνταξιούχοι πανεπιστημιακοί, οι οποίοι αναζητούν απαντήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
Αναστάτωση επικρατεί μεταξύ περίπου 6.000 εκπαιδευτικών που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους τον Σεπτέμβριο του 2026 λόγω συνταξιοδότησης, καθώς, σύμφωνα με καταγγελίες, δεν τους καταβλήθηκε η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ.
Αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και πανεπιστημιακοί καθηγητές που συνταξιοδοτήθηκαν κατά την ίδια χρονική περίοδο.
Την ανησυχία των νέων συνταξιούχων εντείνει η ασάφεια γύρω από τις προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, καθώς δυσκολεύονται να λάβουν σαφείς απαντήσεις σχετικά με το εάν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους.
Στην επίσημη ενημέρωση του e-ΕΦΚΑ αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Εάν είστε συνταξιούχος γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου και σας καταβλήθηκε σύνταξη κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ στην οποία ανήκετε».
Ωστόσο, σύμφωνα με τους ενδιαφερόμενους, όταν απευθύνονται στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, οι υπάλληλοι δηλώνουν αναρμόδιοι να δώσουν απάντηση.
Έτσι, χιλιάδες νεοσυνταξιούχοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε έναν γραφειοκρατικό λαβύρινθο, χωρίς να γνωρίζουν εάν αποκλείονται από το επίδομα ή εάν πρόκειται για καθυστέρηση στην καταβολή του.
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