Γκράβα: Eγγυήσεις ασφαλείας και πλήρη έλεγχο πριν από την επαναλειτουργία των σχολείων ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

Η ανησυχία για την ασφάλεια του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας και οι ευθύνες της Πολιτείας για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών βρίσκονται στο επίκεντρο ανακοίνωσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Το κόμμα ζητά πλήρη διερεύνηση του περιστατικού, δημοσιοποίηση των πορισμάτων των ελέγχων και σαφείς εγγυήσεις για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων, ενώ επαναφέρει την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλούς σχολικής στέγης.

«Η υπόθεση της Γκράβας εκθέτει τις σοβαρές ευθύνες της Πολιτείας για την ασφάλεια των δημόσιων σχολείων. Όταν μαθητές και εκπαιδευτικοί ανησυχούν για πιθανή διαρροή αερίου σε ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας, η σχολική κοινότητα δικαιούται άμεσες απαντήσεις, αξιόπιστους ελέγχους και ουσιαστικές εγγυήσεις προστασίας», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.