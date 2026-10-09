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Γκράβα: Eγγυήσεις ασφαλείας και πλήρη έλεγχο πριν από την επαναλειτουργία των σχολείων ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

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09/10/2026 - 12:27
Γκράβα: Eγγυήσεις ασφαλείας και πλήρη έλεγχο πριν από την επαναλειτουργία των σχολείων ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ
INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
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Την άμεση διερεύνηση του περιστατικού στη Γκράβα, τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων και την εξασφάλιση της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η ανησυχία για την ασφάλεια του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας και οι ευθύνες της Πολιτείας για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών βρίσκονται στο επίκεντρο ανακοίνωσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Το κόμμα ζητά πλήρη διερεύνηση του περιστατικού, δημοσιοποίηση των πορισμάτων των ελέγχων και σαφείς εγγυήσεις για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων, ενώ επαναφέρει την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλούς σχολικής στέγης.

«Η υπόθεση της Γκράβας εκθέτει τις σοβαρές ευθύνες της Πολιτείας για την ασφάλεια των δημόσιων σχολείων. Όταν μαθητές και εκπαιδευτικοί ανησυχούν για πιθανή διαρροή αερίου σε ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας, η σχολική κοινότητα δικαιούται άμεσες απαντήσεις, αξιόπιστους ελέγχους και ουσιαστικές εγγυήσεις προστασίας», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για την αναστολή λειτουργίας του συγκροτήματος έως την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής προηγείται κάθε άλλης μέριμνας. Τώρα απαιτούνται συγκεκριμένα αποτελέσματα, πλήρης ενημέρωση και σαφές χρονοδιάγραμμα για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων», σημειώνει, τονίζοντας ότι «οι μαθητές δεν μπορεί να κάνουν μάθημα με την αγωνία για το αν το σχολείο τους είναι ασφαλές». «Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να καλούνται να εργαστούν χωρίς πλήρη εικόνα για την ασφάλεια του χώρου τους. Οι γονείς δεν μπορεί να μένουν χωρίς υπεύθυνες απαντήσεις», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ και δηλώνει ότι απαιτεί:

-‘Αμεση και ολοκληρωμένη διερεύνηση των περιστατικών στη Γκράβα, με ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και δημοσιοποίηση των πορισμάτων.

-Καμία επαναλειτουργία χωρίς τεκμηριωμένη διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων.

-Πλήρη ενημέρωση των γονέων και της σχολικής κοινότητας για τα ευρήματα, τα μέτρα που θα ληφθούν και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.

-Εθνικό σχέδιο για την ασφαλή σχολική στέγη, με τακτικούς τεχνικούς ελέγχους, συντήρηση, επαρκή χρηματοδότηση και σαφή κατανομή ευθυνών μεταξύ των αρμόδιων φορέων.

«Η δημόσια εκπαίδευση χρειάζεται σύγχρονα, λειτουργικά και ασφαλή σχολεία. Η ασφάλεια των παιδιών δεν μπορεί να εξαρτάται από την κινητοποίηση των γονέων, την επιμονή των εκπαιδευτικών ή την εκ των υστέρων αντίδραση των αρμόδιων αρχών. Η Γκράβα απαιτεί απαντήσεις σήμερα και ουσιαστικές λύσεις αύριο. Η ασφάλεια στα σχολεία είναι υποχρέωση της Πολιτείας, όχι αίτημα που πρέπει κάθε φορά να διεκδικείται από την αρχή», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

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Στην Κατηγορία: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

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