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Υπουργείο Παιδείας: Πόσοι δάσκαλοι και καθηγητές συμμετείχαν στην απεργία – Σε κατάληψη το 8,7% των σχολείων

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21/10/2026 - 18:31 (Τελευταία Ενημέρωση: 21/10/2026 - 19:03)
Υπουργείο Παιδείας: Πόσοι δάσκαλοι και καθηγητές συμμετείχαν στην απεργία – Σε κατάληψη το 8,7% των σχολείων
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Στοιχεία για την συμμετοχή στην σημερινή απεργία ενόψει του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου των εκπαιδευτικών έδωσε το Υπουργείο Παιδείας όπως και για το κύμα καταλήψεων στα σχολεία.

Στο 20,61% διαμορφώθηκε η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στο 11,16% στη Δευτεροβάθμια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας για σήμερα Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026.

Νωρίτερα, η  υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μαζί με τον γενικό γραμματέα Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, πραγματοποίησαν σύσκεψη με τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης όλης της χώρας, με αντικείμενο την αποτίμηση της εικόνας που καταγράφεται σήμερα στα σχολεία.

Συγκεκριμένα, κατά τη σύσκεψη, εξετάστηκαν τα ποσοστά των καταλήψεων και της συμμετοχής στην απεργία, καθώς και η συμμετοχή των μαθητών στις κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας στην σημερινή κινητοποίηση συμμετείχαν 29.663 εκπαιδευτικοί, ενώ καταλήψεις ή αποχές καταγράφηκαν σε 317 από τις 3.566 σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναλυτική εικόνα

Ειδικότερα, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση συμμετείχαν στην απεργία 20.777 εκπαιδευτικοί, ενώ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 8.886 εκπαιδευτικοί. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ), το ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευτικών διαμορφώθηκε στο 6,55%, με 163 απεργούς.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 317 από τις συνολικά 3.566 μονάδες (8,78%) καταγράφηκαν με κατάληψη ή αποχή. Το μεγαλύτερο μέρος των καταλήψεων εντοπίζεται στην Αττική με 906 (12,6%) σχολεία.

Όπως υποστηρίζουν πηγές του Υπουργείου Παιδείας η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία καταδεικνύει ότι η μεγάλη πλειονότητα των εκπαιδευτικών δεν συμμετείχε στην απεργία, ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίστηκε στην πλειοψηφία των σχολικών μονάδων της χώρας.

Αναλυτικός πίνακας με τις καταλήψεις σχολείων ανά Περιφέρεια:

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Στην Κατηγορία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

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