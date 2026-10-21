Στους δρόμους σήμερα μαθητές, φοιτητές και καθηγητές – Κορυφώνονται οι διαμαρτυρίες, σε απεργειακό κλοιό το κέντρο

Φοιτητές στήνουν σκηνές στο Σύνταγμα κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για το στεγαστικό ζήτημα, την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διαβίωσης, Αθήνα, Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026. Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας πραγματοποιούν διήμερο κινητοποιήσεων με συμβολικό στήσιμο σκηνών στην Πλατεία Συντάγματος. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ

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Στη σκιά της Γαλλίας και των άλλων ευρωπαϊκών πόλεων που συγκλονίζονται από μαζικές και βίαιες κινητοποιήσεις, η εκπαιδευτική κοινότητα στην Ελλάδα κατεβαίνει στους δρόμους για να διεκδικήσει ισότιμη πρόσβαση στην Παιδεία και στη στέγη.

H φοιτητική και σχολική κοινότητα παίρνει τη σκυτάλη των κινητοποιήσεων από τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Στο πλευρό τους είναι οι εκπαιδευτικοί που έχουν κηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία για σήμερα 21 Οκτωβρίου, ενώ στάση εργασίας έχει ανακοινώσει και η ΑΔΕΔΥ. Παράλληλα, συνδικαλιστικές οργανώσεις και κλαδικά σωματεία προγραμματίζουν ξεχωριστές συγκεντρώσεις, με επίκεντρο τα ζητήματα μισθών, εργασιακών συνθηκών και δημόσιας εκπαίδευσης.

Εγρήγορση στο κυβερνητικό επιτελείο

Οι διήμερες κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ των κυβερνητικών στελεχών καθώς το Μέγαρο Μαξίμου δεν θέλει σε καμία περίπτωση να επαναληφθούν τα άγρια επεισόδια που άφησαν πίσω τους εικόνες καταστροφής στην Πόλη του Παρισίου.

Μέχρι στιγμής έχει επικρατήσει η ψυχραιμία, ενόψει των διαδηλώσεων, με τα κυβερνητικά στελέχη να σημειώνουν ότι υπάρχεις σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στο δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν και στα φαινόμενα βίας και λεηλασιών που έχουν καταγραφεί. Από τα χείλη του κυβερνητικού εκπροσώπου έως και την κεντρική διοίκηση της ΕΛΑΣ έχει γίνει ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση δεν θα αφήσει σε καμία περίπτωση την σημερινή κινητοποίηση να παρεκτραπεί.

Ο πλέον αρμόδιος για θέματα ασφάλειας υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδης σημείωσε πως «η απάντηση για τις διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί είναι απόλυτη ψυχραιμία. Υπάρχει το δημοκρατικό δικαίωμα της διαμαρτυρίας, αρκεί αυτό να συνοδεύεται από σεβασμό στη ζωή, στην περιουσία όλων και τελικώς να γίνονται με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους».

Τα αιτήματα της εκπαίδευσης

Μαθητές και εκπαιδευτικοί ενώνουν τις φωνές τους σήμερα στα Προπύλαια ζητώντας επαρκή χρηματοδότηση για τα σχολεία, αξιοπρεπείς μισθούς και πρόσβαση σε ισότιμες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλουν ότι η δημόσια εκπαίδευση έχει φτάσει σε οριακό σημείο, καθώς εξακολουθούν να καταγράφονται ελλείψεις προσωπικού, προβλήματα στη χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων και δυσκολίες στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Υποστηρίζουν ότι το υπουργείο επιχειρεί να «κουκουλώσει» τα κενά μέσω συγχωνεύσεων ή συμπτύξεων τμημάτων, με αναθέσεις μαθημάτων εκτός ειδικότητας, με υποχρεωτικές υπερωρίες και μετακινήσεις μαθητών. Παράλληλα, στο επίκεντρο τίθεται και το μισθολογικό ζήτημα, με τους εκπαιδευτικούς να ζητά ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, για τη διασφάλιση αξιοπρεπών όρων διαβίωσης.

Στο πλευρό τους είναι και οι φοιτητές, μία κατηγορία νέων που έχει «διαλυθεί» από την επέλαση της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα.

Ένα ζήτημα που απασχολεί και ταλαιπωρεί τους νέους διεθνώς. Το κεντρικό αίτημα, που ενώνει τις διαδηλώσεις σε όλες τις χώρες, άλλωστε, είναι η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και η γενικότερη βελτίωση των όρων σπουδών.

Το σήμα για την έναρξη των κινητοποιήσεων δόθηκε χθες με τους φοιτητές να μεταμορφώνουν την πλατεία Συντάγματος σε ένα αυτοσχέδιο κάμπινγκ στήνοντας σκηνές και πραγματοποιώντας συναυλία αργά το απόγευμα. Με σύνθημα «Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία… παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν παιδεία» οι νέοι θα ενώσουν σήμερα τη φωνή τους με αυτή των μαθητών και των εκπαιδευτικών τονίζοντας για ακόμη μια φορά ότι τα προβλήματα στην παιδεία αφορούν όλες τις βαθμίδες και είναι χρόνια.

Στην Αθήνα το κεντρικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 στα Προπύλαια, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σωματείων και της ΑΔΕΔΥ, με τη στάση εργασίας της τελευταίας να διαρκεί από τις 11:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις, όπως στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.

Επί ποδός η αστυνομία

Σε αυτό το πλαίσιο αυξημένα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να εφαρμοστούν κυρίως στην πρωτεύουσα όπου 3.000 αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες θα βρίσκονται επί ποδός, με στόχο την επιτήρηση της συγκέντρωσης και την πρόληψη επεισοδίων.

Στον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνονται προληπτικοί έλεγχοι ατόμων που θα κρίνονται ύποπτα, καθώς και η ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων σε σημεία αυξημένης σημασίας, όπως υπουργεία και πρεσβείες. Αστυνομικές δυνάμεις αναμένεται επίσης να βρίσκονται στην αρχή της οδού Ερμού, στην πλατεία Συντάγματος, για την προστασία των καταστημάτων της περιοχής.

«Φοβούνται τη νέα γενιά που διεκδικεί το μέλλον της»

Μερίδα της αντιπολίτευσης εκφράζει τη στήριξη της στις κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών και φοιτητών που κλιμακώνονται σήμερα μιλώντας για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και πόρων στην εκπαίδευση.

«Ολόκληρη η Ευρώπη συγκλονίζεται από τις μαζικές κινητοποιήσεις της νεολαίας ενάντια στην καταστροφική πολιτική της νεοφιλελεύθερης λιτότητας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη υπονομεύει συστηματικά τη δημόσια εκπαίδευση, καθώς όλες οι βαθμίδες της υποφέρουν από έλλειψη προσωπικού και πόρων. Την ίδια στιγμή, φέτος φτάσαμε στο θλιβερό σημείο εκατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες να αδυνατούν να εγγραφούν στα πανεπιστήμια που έχουν περάσει, λόγω του εξωφρενικού κόστους στέγασης και διαβίωσης. Κι όλα αυτά, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχέδιο Μητσοτάκη για τα ιδιωτικά ΑΕΙ», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Από την πλευρά του ΚΚΕ ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ επικρίνει την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι ανησυχεί περισσότερο για το ενδεχόμενο εξάπλωσης των κινητοποιήσεων παρά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, οι φοιτητές και συνολικά η νέα γενιά. «Τελικά, όλοι αυτοί δε φοβούνται για το μέλλον της νέας γενιάς. Φοβούνται τη νέα γενιά που διεκδικεί το μέλλον της!», αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ τονίζει ότι οι κοινωνικοί αγώνες δεν περιορίζονται από εθνικά σύνορα.