Λαλιώτου: Ευθύνη της κυβέρνησης η ασφάλεια των παιδιών μας που είναι στον δρόμο

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«Τα παιδιά μας και τα μάτια σας» είναι το μήνυμα που στέλνει η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛΑΣ, Ιωάννα Λαλιώτου στην κυβέρνηση αναφερόμενη στο σημερινό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, σε παρέμβασή της στην εκπομπή «Morning Point» στο Mega News και στους δημοσιογράφους Ανδρέα Παπαδόπουλο και Μαρία Αστερίου.

«Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μας που θα είναι στο δρόμο είναι αποκλειστικά της κυβέρνησης» τόνισε χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα είπε: «Χιλιάδες παιδιών, εάν κρίνουμε από την κινητοποίηση που υπάρχει τις τελευταίες μέρες και που ακούμε και εμείς ως γονείς στα σπίτια μας και από τα τηλέφωνά μας που χτυπάνε ζητώντας άδεια για να συμμετάσχουν. Ξέρουμε ότι θα είναι στον δρόμο σήμερα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και βέβαια στην Αθήνα. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μας που θα είναι στον δρόμο είναι αποκλειστικά της κυβέρνησης και θα το επαναλάβω εμφατικά. «Τα παιδιά μας και τα μάτια σας, κ. Καραγκούνη (σ.σ ο υφυπουργός Εργασίας που συμμετείχε στο πάνελ)».

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι «στη Γαλλία τα παιδιά ζητούν αυτά που ζητούν και τα δικά μας παιδιά και μαζί και εμείς οι γονείς και μαζί και οι εκπαιδευτικοί. Τι ζητάνε; Ζητάνε να μην συγχωνεύονται τμήματα λόγω της έλλειψης στα σχολεία. Ζητάνε να μην πέφτουν τα ταβάνια στο σχολείο. Ζητάνε ένα άλλο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έβλεπα ένα πλακάτ τις προάλλες στην Πορτογαλία, το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί ήταν σαν να είναι στην Ελλάδα. Ξέρετε τι έλεγε; Δεν θέλω να φτάσω 50 χρονών για να φύγω από το σπίτι μου. Αυτές είναι οι αγωνίες των νέων ανθρώπων σήμερα…».

Για τη Γκράβα

Η κ. Λαλιώτου, αναφέρθηκε και στο πόρισμα του ΤΕΕ για την Γκράβα που δημοσιοποιήθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή και ρώτησε τον υφυπουργό εργασίας Κ. Καραγκούνη αν το διάβασε. Παράλληλα περιέγραψε την τραγική κατάσταση που υπάρχει στα σχολεία σήμερα.

«Και τότε λέει ότι υπάρχουν άθλιες παραλείψεις στην ασφάλεια όσον αφορά την εγκατάσταση. Αν δεν μπορείτε να αναλάβετε την ευθύνη ως κυβέρνηση, να παραιτηθείτε. Προχθές στο Ηράκλειο Αττικής το βράδυ πέσανε μεγάλα κομμάτια σοβά στη Λαμία, την προηγούμενη εβδομάδα παιδιά πήγαν στο νοσοκομείο…».

Η ΕΛΑΣ εντόπισε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά πολύ νωρίς και για αυτό το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει αφορά τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης.

Επιλέξαμε, είπε η Ιωάννα Λαλιώτου να προχωρήσουμε σε αυξήσεις μισθολογικές στους εκπαιδευτικούς γιατί θέλουμε να έχουμε εκπαιδευτικούς στις τάξεις. Επιλέξαμε τη στήριξη των φοιτητών δίνοντας υποτροφίες διαβίωσης σε 80.000 φοιτητές σε ύψος 500 ευρώ το μήνα γιατί αυτά είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αυτά αναδεικνύονται και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.